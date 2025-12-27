Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Galvão Bueno recebe alta após ser internado depois de passar mal no Natal

Narrador esportivo estava internado na Santa Casa de Londrina

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Galvão Bueno durante discurso na Alece após receber Título de Cidadão Cearense
Foto: Máximo Moura/Alece

O narrador esportivo Galvão Bueno recebeu alta hospitalar neste sábado (27), em Londrina, no Paraná. Ele estava internado há dois dias na Santa Casa de Londrina após passar mal durante as celebrações de Natal na última quarta-feira (24).

Aos 75 anos, Galvão celebrava a data com a família em Londrina, onde tem residência, quando começou a sentir desconforto. Ele havia tido um quadro recente de pneumonia, e por isso os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames.

No fim de novembro, o narrador havia ficado uma semana internado em São Paulo (SP), no Hospital Sírio-Libanês, para tratar uma pneumonia viral. Justamente por isso a precaução foi maior em caso de eventuais desconfortos.

Agora ele seguirá em observação, mas não mais no hospital, e sim em sua residência. Galvão Bueno é considerado um dos maiores narradores esportivos da história do Brasil, com longa história na Rede Globo. Atualmente, ele narra por Band e Amazon Prime, e irá narrar a Copa do Mundo de 2026 no SBT.

Assuntos Relacionados
Foto de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza

Jogada

Da Série C à Libertadores: relembre trajetória de Marcelo Paz no Fortaleza

Dirigente está de saída do Tricolor do Pici para trabalhar agora no Corinthians

Daniel Farias Há 30 minutos
marcelo paz presidente do fortaleza

Jogada

Marcelo Paz aceita proposta do Corinthians e deixa o Fortaleza

Paz estava no Fortaleza desde 2017

André Almeida Há 1 hora
Foto mostra Galvão Bueno durante discurso na Alece

Jogada

Galvão Bueno recebe alta após ser internado depois de passar mal no Natal

Narrador esportivo estava internado na Santa Casa de Londrina

Daniel Farias Há 2 horas
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
Liverpool

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 27 de dezembro de 2025

Daniel Farias 27 de Dezembro de 2025
Juan Alano em ação pelo Gamba Osaka

Jogada

Ceará anuncia contratação do atacante Juan Alano

Atacante estava no futebol asiático desde 2020

André Almeida 27 de Dezembro de 2025