Galvão Bueno recebe alta após ser internado depois de passar mal no Natal

O narrador esportivo Galvão Bueno recebeu alta hospitalar neste sábado (27), em Londrina, no Paraná. Ele estava internado há dois dias na Santa Casa de Londrina após passar mal durante as celebrações de Natal na última quarta-feira (24).

Aos 75 anos, Galvão celebrava a data com a família em Londrina, onde tem residência, quando começou a sentir desconforto. Ele havia tido um quadro recente de pneumonia, e por isso os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames.

No fim de novembro, o narrador havia ficado uma semana internado em São Paulo (SP), no Hospital Sírio-Libanês, para tratar uma pneumonia viral. Justamente por isso a precaução foi maior em caso de eventuais desconfortos.

Agora ele seguirá em observação, mas não mais no hospital, e sim em sua residência. Galvão Bueno é considerado um dos maiores narradores esportivos da história do Brasil, com longa história na Rede Globo. Atualmente, ele narra por Band e Amazon Prime, e irá narrar a Copa do Mundo de 2026 no SBT.