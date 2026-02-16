Fortaleza topa negociar Bareiro com o Boca Juniors, mas busca garantias financeiras

O atacante Adam Bareiro pode deixar o Fortaleza em breve. O Tricolor recebeu uma proposta oficial do Boca Juniors pelo centroavante e as conversas avançam para a concretização de uma transferência definitiva, já que o time cearense topa negociar o camisa 9.

De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, confirmadas pelo Diário do Nordeste, a proposta do Boca é de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,7 milhões na cotação atual), valor que foi bem avaliado pelo Tricolor.

O debate de momento gira em torno de garantias financeiras e condições de pagamento. O Fortaleza pretende receber o pagamento de maneira mais rápida, enquanto o time argentino busca um parcelamento maior.

As conversas seguem em andamento e há confiança das partes para um desfecho em breve, embora o Fortaleza tente ainda manter Bareiro pelo menos até as finais do Campeonato Cearense.

No último sábado (14), depois da vitória por 2 a 0 sobre o Ferroviário, Bareiro falou sobre o interesse do Boca e a possibilidade de deixar o Fortaleza.

"A realidade é que tenho minha cabeça aqui, o Fortaleza foi o time que teve muita confiança em mim. Valorizo muito isso. Estou grato. É bom que os outros times estejam olhando a carreira de cada um. Isso fica no clube, com meu agente e o Boca. Estou com a cabeça aqui para dar o melhor de mim", disse o camisa 9, que marcou um dos gols do jogo.

Bareiro é um dos principais jogadores do atual elenco do Fortaleza, sendo o artilheiro do time em 2026, com quatro gols marcados. Porém, a possibilidade de venda se dá pela necessidade de readequação orçamentária por parte do Tricolor, que precisa se ajustar com orçamento para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com contrato até o fim de 2027, o atacante de 29 anos chegou ao Pici em julho de 2025. Na época, o Fortaleza investiu cerca de R$ 9,7 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao River Plate, da Argentina.