Enquete BBB 26: parcial atualizada reforça escolha do público neste Paredão
Mais de 41 mil votos foram contabilizados até o fim da manhã desta terça-feira (10).
A sister Milena continua como a favorita para deixar o BBB 26 nesta terça-feira (10), conforme nova parcial da enquete do Diário do Nordeste.
Até o fim da manhã de hoje, Milena está com 50,6% de intenções, o equivalente a 20.933 votos. Babu Santana aparece no segundo lugar com 19.409 votos (46,9%) votos.
Já Chaiany é a emparedada mais provável de permanecer no reality, com apenas 1.043 votos (2,5%) a favor da sua saída.
A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Continue votando na enquete
Veja também
Formação do paredão
O Paredão desta semana teve uma dinâmica diferente.
- Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
- Um emparedado pela dupla de Líderes;
- Um mais votado pela Casa;
- Contragolpe do mais votado pela Casa.
Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7). Já neste domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão.
Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.
Saiba como foi a votação no Confessionário
- Samira votou em Marciele
- Leandro Boneco votou em Jordana
- Marciele votou em Solange Couto
- Juliano Floss votou em Marciele
- Solange Couto votou em Jordana
- Gabriela votou em Juliano Floss
- Breno votou em Jordana
- Ana Paula Renault votou em Marciele
- Babu Santana votou em Jordana
- Milena votou em Jordana
- Chaiany votou em Jordana
- Jordana votou em Solange Couto
Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.
Como foi a prova Bate e Volta
A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.
Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.
Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.