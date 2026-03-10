Quem é o diretor mais jovem da história a ganhar o Oscar?

Foi em 2017 que o diretor mais jovem a ganhar o Oscar na história levou o prêmio na categoria de Melhor Direção. Naquele ano, Damien Chazelle levou o troféu pelo filme “La La Land: Cantando Estações” (2016).

A cerimônia do 89º Oscar ocorreu em fevereiro de 2017, quando Chazelle tinha 32 anos e 38 dias. “La La Land” venceu naquela edição da premiação um total de seis categorias.

Foi justamente em 2017 que o longa chegou a ser anunciado como vencedor do troféu de Melhor Filme, mas por um erro da produção do evento. O vitorioso correto foi "Moonlight: Sob a Luz do Luar", que levou três prêmios no total.

Recordista anterior manteve "título" por 86 anos

O detentor do recorde de vencedor mais jovem a levar a categoria de Melhor Direção desbancou, na ocasião, o recordista anterior: Norman Taurog, que havia mantido o “título” por 86 anos.

Norman Taurog venceu o mesmo troféu em 1931, por "Skippy", aos 32 anos e 260 dias. Ele era pouco mais de 7 meses mais velho que Chazelle quando saiu vitorioso.

Por curiosidade, “Skippy” detém outro recorde de idade no Oscar: o de indicado a Melhor Ator mais jovem da história. O recordista há 94 anos é Jackie Cooper, que recebeu a indicação pelo filme aos 9 anos e 20 dias.