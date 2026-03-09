Morre Jennifer Runyon, de 'Caça-Fantasmas' e 'Barrados no Baile', aos 65 anos

A atriz americana Jennifer Runyon, conhecida por seus papéis em clássicos como o filme "Caça-Fantasmas" (1984) e a série "Barrados no Baile" (1990-2000), morreu nessa sexta-feira (6), aos 65 anos. O comunicado foi feito nesse domingo (8) pela família da artista nas redes sociais.

Segundo Erin Murphy, que trabalhou com a atriz na série "A Feiticeira", Runyon foi vítima de uma "breve batalha contra o câncer", mas não especificou qual.

"Na última sexta, nossa amada Jennifer faleceu. Foi uma jornada longa e árdua que terminou com ela cercada por sua família. Ela sempre será lembrada por seu amor à vida e sua devoção à família e aos amigos. Descanse em paz", disse a nota de pesar da família.

"Ela era uma mulher especial. Sentirei sua falta, Jenn. Meus pensamentos estão com sua família e seus lindos filhos", acrescentou Erin Murphy.

'Minha melhor amiga', diz filha

A atriz Bailey Corman, 30, filha de Jennifer, também usou as redes sociais para lamentar a morte da mãe. "Todas as melhores partes de mim vieram de você. Eu daria tudo por mais um dia juntas. A pessoa mais gentil e compreensível que já conheci. Minha melhor amiga", escreveu.

Corman completou ainda que "não estava preparada" para perder a mãe.