Globo Rural deste domingo (8) mostra produção da castanha de caju no RN

O programa começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte".
O “Globo Rural” deste domingo (8) exibe uma reportagem especial sobre o beneficiamento da castanha de caju no Rio Grande do Norte. A prévia aponta que essa produção é a principal fonte de renda do município Severiano Melo.
No entanto, a produção artesanal dessa castanha pode prejudicar a saúde dos profissionais. "Você vai conhecer uma alternativa do processo", detalhou a prévia divulgada pela produção.
