Globo Rural deste domingo (8) mostra produção da castanha de caju no RN

O “Globo Rural” deste domingo (8) exibe uma reportagem especial sobre o beneficiamento da castanha de caju no Rio Grande do Norte. A prévia aponta que essa produção é a principal fonte de renda do município Severiano Melo.

No entanto, a produção artesanal dessa castanha pode prejudicar a saúde dos profissionais. "Você vai conhecer uma alternativa do processo", detalhou a prévia divulgada pela produção.

Que horas começa o Globo Rural hoje (21)?

O “Globo Rural” começa às 8h40, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.