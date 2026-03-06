Cearenses de ‘O Agente Secreto’ vão acompanhar Oscar direto de Los Angeles
Geane Albuquerque e Robério Diógenes estão no elenco do longa indicado a quatro categorias no Oscar.
Os cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes, do elenco de “O Agente Secreto”, estarão em Los Angeles para acompanhar de lá a cerimônia de entrega do Oscar, que ocorre em 15 de março.
A informação foi confirmada pela assessoria dos artistas. A previsão é que Geane e Robério irão viajar para Los Angeles, onde será realizada a 98ª edição do prêmio, na próxima terça-feira (10).
"O Agente Secreto" está indicado a quatro categorias do Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco.
Na trama, Geane interpreta Elisângela, uma funcionária pública que trabalha com Marcelo (Wagner Moura). Já Robério dá vida a Euclides, um delegado fora da lei que se envolve em esquemas violentos e cruza o caminho do protagonista.
Destaque do filme, Tânia Maria ficará no Brasil
Nas redes sociais, a atriz potiguar Tânia Maria informou por meio de um vídeo que não irá para a cerimônia do Oscar. "O Brasil precisa de gente para brlhar aqui também. Vamos ficar na torcida", afirmou no registro.
O motivo da ausência da artista, um dos destaques do filme, foram recomendações médicas, segundo o jornal Extra. Tânia completou 79 anos em janeiro.
Comitiva brasileira terá 30 profissionais do filme
A comitiva que representará “O Agente Secreto” no Oscar no dia 15 de março será composta por 30 membros do elenco e equipe técnica do longa, segundo o colunista Ancelmo Gois, de O Globo.
De acordo com informações do veículo, o diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux, o ator Wagner Moura e o diretor de elenco Gabriel Domingues irão à cerimônia.
Diferentes atores do filme, como Alice Carvalho, Carlos Francisco, Isabél Zuaa e Maria Fernanda Cândido, também estarão em Los Angeles, além de nomes da equipe técnica como o diretor de arte Thales Junqueira, a figurinista Rita Azevedo e a diretora de fotografia Evgenia Alexandrova.