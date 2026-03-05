Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

Termina nesta quinta-feira (5) o prazo para os votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas escolherem quais filmes e profissionais da indústria serão os vencedores do Oscar 2026.

O Brasil aparece em cinco categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco para "O Agente Secreto", além de Melhor Fotografia para Adolpho Veloso por "Sonhos de Trem".

Mas, muito além do sucesso na frente das câmeras, os brasileiros também têm papel de destaque nos bastidores do evento. Muitos atores, diretores, produtores e documentaristas do país integram a Academia e, por isso, estão aptos para votar na maior premiação de Hollywood.

Veja também Zoeira Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator? Zoeira Confira 5 diferenças entre filme e livro de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Entenda como funciona a votação do Oscar

Cada membro da academia é separado em uma das 17 categorias, cada uma composta e votada por profissionais apenas daquele ramo. Por exemplo, os atores só podem votar nas categorias de Melhor Ator/Atriz principal ou coadjuvante. A mesma regra vale para os diretores, músicos, artistas de efeitos especiais e afins.

A única categoria que foge à regra geral de votação é a de Melhor Filme, em que funciona um sistema chamado de "voto preferencial".

Funciona assim: os votantes fazem um ranking a partir das produções indicadas. Sai com a estatueta aquela que ficar em primeiro lugar em mais de 50% das listas.

Todos os membros, independentemente da área de atuação, podem votar para Melhor Filme, e todos precisam assistir a todas as produções indicadas.

Quem são os brasileiros que votam no Oscar?

Mais de 60 brasileiros integram o corpo de votantes do Oscar. Alguns deles integraram a Academia por terem sido indicados em alguma edição, enquanto outros entraram por recomendações de dois membros já existentes. Confira a lista completa:

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carlos Segundo (diretor)

Carolina Markowicz (diretora)

Claudia Kopke (figurinista)

Daniel Filho (diretor)

Daniel Rezende (montador)

Daniela Thomas (diretora)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernanda Torres (atriz)

Fernando de Goes (produção e tecnologia)

Fernando Meirelles (diretor)

Gabriel Mascaro (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

Jorge Bodanzky (diretor)

José Joffily (diretor)

José Padilha (diretor)

Juliana Rojas (diretora)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Maeve Jinkings (atriz)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Plínio Profeta (músico)

Renata de Almeida Magalhães (produtora)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sônia Braga (atriz)

Sérgio Mendes (compositor)

Selton Mello (ator)

Tatiana Leite (produtora)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)

Wagner Moura (ator)

A 98ª edição do Oscar ocorre no dia 15 de março em Los Angeles. Os brasileiros poderão acompanhar os vencedores nas plataformas de streaming TNT e HBO Max, além da TV Globo, com transmissão ao vivo no canal aberto.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso