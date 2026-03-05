Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

Dentre os nomes, estão Fernanda Montenegro, o cearense Karim Aïnouz, Selton Mello e Wagner Moura.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Zoeira
Imagem de três pessoas, uma idosa com cabelo branco, um homem no centro com cabelo castanho escuro e outro homem com barba grisalha. Todos sorrindo, em fotos diferentes, representando diversidade etária e de estilos.
Legenda: Cerimônia deste ano acontece em 15 de março.
Foto: Reprodução/Redes Sociais/Divulação.

Termina nesta quinta-feira (5) o prazo para os votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas escolherem quais filmes e profissionais da indústria serão os vencedores do Oscar 2026.

O Brasil aparece em cinco categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco para "O Agente Secreto", além de Melhor Fotografia para Adolpho Veloso por "Sonhos de Trem".

Mas, muito além do sucesso na frente das câmeras, os brasileiros também têm papel de destaque nos bastidores do evento. Muitos atores, diretores, produtores e documentaristas do país integram a Academia e, por isso, estão aptos para votar na maior premiação de Hollywood.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator?

teaser image
Zoeira

Confira 5 diferenças entre filme e livro de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Entenda como funciona a votação do Oscar

Cada membro da academia é separado em uma das 17 categorias, cada uma composta e votada por profissionais apenas daquele ramo. Por exemplo, os atores só podem votar nas categorias de Melhor Ator/Atriz principal ou coadjuvante. A mesma regra vale para os diretores, músicos, artistas de efeitos especiais e afins.

A única categoria que foge à regra geral de votação é a de Melhor Filme, em que funciona um sistema chamado de "voto preferencial".

Funciona assim: os votantes fazem um ranking a partir das produções indicadas. Sai com a estatueta aquela que ficar em primeiro lugar em mais de 50% das listas.

Todos os membros, independentemente da área de atuação, podem votar para Melhor Filme, e todos precisam assistir a todas as produções indicadas.

Quem são os brasileiros que votam no Oscar?

Mais de 60 brasileiros integram o corpo de votantes do Oscar. Alguns deles integraram a Academia por terem sido indicados em alguma edição, enquanto outros entraram por recomendações de dois membros já existentes. Confira a lista completa:

  • Adriano Goldman (diretor de fotografia)
  • Alê Abreu (diretor e animador)
  • Alice Braga (atriz)
  • Andrea Barata Ribeiro (produtora)
  • Anita Rocha da Silveira (diretora)
  • Anna Muylaert (diretora)
  • Anna Van Steen (maquiadora)
  • Antonio Pinto (compositor)
  • Bruno Barreto (diretor)
  • Carlos Saldanha (diretor e animador)
  • Carlos Segundo (diretor)
  • Carolina Markowicz (diretora)
  • Claudia Kopke (figurinista)
  • Daniel Filho (diretor)
  • Daniel Rezende (montador)
  • Daniela Thomas (diretora)
  • Emilio Domingos (documentarista)
  • Fabiano Gullane (produtor)
  • Felipe Lacerda (montador)
  • Fernanda Montenegro (atriz)
  • Fernanda Torres (atriz)
  • Fernando de Goes (produção e tecnologia)
  • Fernando Meirelles (diretor)
  • Gabriel Mascaro (diretor)
  • Helena Solberg (diretora)
  • Heloísa Passos (diretora)
  • Ilda Santiago (curadora)
  • Jefferson De (diretor)
  • João Atala (documentarista)
  • João Moreira Salles (documentarista)
  • Jorge Bodanzky (diretor)
  • José Joffily (diretor)
  • José Padilha (diretor)
  • Juliana Rojas (diretora)
  • Karen Akerman (editora e produtora)
  • Karen Harley (montadora)
  • Karim Aïnouz (diretor)
  • Kleber Mendonça Filho (diretor)
  • Laís Bodanzky (diretora)
  • Lula Carvalho (diretor de fotografia)
  • Maeve Jinkings (atriz)
  • Marcelo Zarvos (compositor)
  • Maria Augusta Ramos (documentarista)
  • Mauricio Osaki (diretor)
  • Mauricio Zacharia (roteirista)
  • Paula Barreto (produtora)
  • Pedro Kos (documentarista)
  • Petra Costa (documentarista)
  • Plínio Profeta (músico)
  • Renata de Almeida Magalhães (produtora)
  • Renato dos Anjos (supervisor de animação)
  • Rodrigo Santoro (ator)
  • Rodrigo Teixeira (produtor)
  • Sônia Braga (atriz)
  • Sérgio Mendes (compositor)
  • Selton Mello (ator)
  • Tatiana Leite (produtora)
  • Vânia Catani (produtora)
  • Vera Blasi (roteirista)
  • Waldir Xavier (engenheiro de som)
  • Walter Salles (diretor)
  • Wagner Moura (ator)

A 98ª edição do Oscar ocorre no dia 15 de março em Los Angeles. Os brasileiros poderão acompanhar os vencedores nas plataformas de streaming TNT e HBO Max, além da TV Globo, com transmissão ao vivo no canal aberto.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso

Assuntos Relacionados
Britney é uma mulher branca e loira de cabelo liso, comprido. Na foto, ela está sorrindo, de vestido trançado no pescoço.
Zoeira

Britney Spears é presa na Califórnia por supostamente dirigir embriagada

A cantora foi liberada na madrugada desta quinta-feira (5) e deve prestar depoimento à Justiça em maio.

Redação
Há 1 hora
Imagem de três pessoas, uma idosa com cabelo branco, um homem no centro com cabelo castanho escuro e outro homem com barba grisalha. Todos sorrindo, em fotos diferentes, representando diversidade etária e de estilos.
Zoeira

Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

Dentre os nomes, estão Fernanda Montenegro, o cearense Karim Aïnouz, Selton Mello e Wagner Moura.

Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Breno e Jordana chegaram a socorrer Marciele.
Zoeira

Marciele passa mal durante Festa do Líder no BBB 26 e mobiliza participantes

Equipe médica do programa sinalizou, após atendimento, que a participante ficou bem.

Redação
05 de Março de 2026
Reações de Ana Paula e Jordana ganharam comentários nas redes sociais.
Zoeira

BBB 26: veja melhores momentos do retorno de Breno e Juliano Floss

Volta de brothers do Quarto Secreto ao reality aconteceu durante a Festa do Líder.

Redação
05 de Março de 2026
Juliano e Breno no sofá do Quarto Secreto do BBB 26.
Zoeira

O que Breno e Juliano viram e o que combinaram de fazer após o Quarto Secreto do BBB 26?

Os brothers combinaram de falar que foram para a Casa de Vidro, onde tiveram acesso a informações externas.

Luana Severo
04 de Março de 2026
O ator Adrien Brody em 'O Pianista' interpreta Wladyslaw Szpilman. Na imagem, sentado ao piano, ele veste um terno escuro com uma braçadeira da Estrela de Davi no braço direito enquanto olha seriamente para a câmera. A iluminação suave destaca seu perfil e as partituras sobre o instrumento, criando uma atmosfera melancólica e solene.
Zoeira

Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator?

Vitorioso mais jovem da categoria levou a estatueta aos 29 anos e 343 dias.

João Gabriel Tréz
04 de Março de 2026
Montagem de fotos da atriz e modelo Annabel Schofield que morreu aos 62 anos.
Zoeira

Atriz e modelo Annabel Schofield morre aos 62 anos

Atriz ficou conhecida por interpretar a personagem Laurel Ellis na série norte-americana "Dallas".

Redação
04 de Março de 2026
Ambiente colorido com paredes em tons de amarelo e azul, decorado com logotipos e textos promocionais. À esquerda, há um grande painel amarelo com um logotipo. À direita, há uma cama azul-marinho com travesseiros amarelos. No centro da cena, duas pessoas se abraçam; uma delas usa luvas amarelas e roupas da mesma cor, enquanto a outra está com as costas expostas e utiliza um equipamento preso à cintura.
Zoeira

Juliano Floss é chamado por produção e vai para Quarto Secreto no BBB 26

Influenciador foi escolhido por Breno para acompanhar a dinâmica após paredão falso.

Redação
04 de Março de 2026
O influenciador Juliano Floss, com cabelos curtos e descoloridos, aparece sentado usando uma camisa polo vermelha e branca e um microfone de lapela preto. O cenário ao fundo é colorido e lúdico, apresentando um cacto verde e estruturas tubulares laranjas.
Zoeira

BBB 26: que horas Juliano Floss vai para o Quarto Secreto?

Brother irá se juntar a Breno, que foi o escolhido do Paredão Falso, nesta quarta-feira (4).

Redação
04 de Março de 2026
Uma pessoa sentada em um sofá de cor escura, em um ambiente interno iluminado. A pessoa possui cabelo volumoso e cacheado. Ao fundo, há uma parede azul e branca com formas geométricas, além de uma cama com cobertas e toalhas claras. A cena parece capturada em um espaço semelhante a uma sala ou quarto de programa de TV.
Zoeira

Breno reage a falas de brothers após entrar em Quarto Secreto do BBB 26; veja destaques

Escolhido no paredão falso, ele deve retornar ao confinamento nesta quarta-feira (4).

Redação
04 de Março de 2026
Atriz regrava cenas icônicas do cinema com linguagem cearense e faz sucesso
Zoeira

Atriz regrava cenas icônicas do cinema com linguagem cearense e faz sucesso

“O Exorcista” foi o primeiro longa a receber as adaptações da artista

Gabriel Bezerra*
04 de Março de 2026
Breno foi enviado ao Quarto Secreto após ser o mais votado pelo público no Paredão Falso.
Zoeira

Quando Breno e Juliano Floss voltam para a casa do BBB 26?

Breno foi enviado ao Quarto Secreto após ser o mais votado pelo público no Paredão Falso.

Redação
04 de Março de 2026
Breno no Quarto Secreto.
Zoeira

BBB 26: Breno escolhe Juliano como companhia no Quarto Secreto

Juliano deve ir para o Quarto Secreto na quarta-feira (3).

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de Breno no quarto secreto do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: entenda como será Quarto Secreto do Paredão Falso

Alberto Cowboy, Breno e Jordana disputaram o Paredão Falso no reality.

Redação
03 de Março de 2026
Participantes do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Breno é escolhido para o Quarto Secreto do Paredão Falso

Resultado foi anunciado no programa ao vivo.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de capa do filme O Morro dos Ventos Uivantes e da capa do livro lançado pela DarkSide.
Zoeira

Confira 5 diferenças entre filme e livro de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Adaptação cinematográfica de Emerald Fennell concentra críticas entre os fãs do livro.

Beatriz Rabelo
03 de Março de 2026
Emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final indica Cowboy como preferido para sair em Paredão Falso

Escolhido pelo público irá ao Quarto Secreto nesta terça-feira (3).

Redação
03 de Março de 2026
Personagens de 'Game of Thrones', Daenerys Targaryen e Jon Snow conversam, ambos com expressões sérias e vestindo trajes de inverno pesados e escuros. Daenerys destaca-se com seu cabelo platinado trançado e uma corrente de dragão, enquanto Jon usa uma robusta capa de pele sob um céu nublado.
Zoeira

Universo de 'Game of Thrones' pode ganhar filme

Após livros e séries televisivas, obra de George R. R. Martin tem projeto cinematográfico em desenvolvimento.

Redação
03 de Março de 2026
foto de Bento Hinoto, guitarrista do Mamonas Assassinas, e a namorada Aninha Almeida.
Zoeira

Aninha Almeida, ex-namorada de Bento Hinoto, faz homenagem ao Mamonas Assassinas

Ela destacou o carinho que sempre recebeu dos fãs da banda.

Redação
03 de Março de 2026
Emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada reforça preferência do público no Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputam a ida ao Quarto Secreto no reality.

Redação
03 de Março de 2026