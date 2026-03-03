Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Universo de 'Game of Thrones' pode ganhar filme

Após livros e séries televisivas, obra de George R. R. Martin tem projeto cinematográfico em desenvolvimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Personagens de 'Game of Thrones', Daenerys Targaryen e Jon Snow conversam, ambos com expressões sérias e vestindo trajes de inverno pesados e escuros. Daenerys destaca-se com seu cabelo platinado trançado e uma corrente de dragão, enquanto Jon usa uma robusta capa de pele sob um céu nublado.
Legenda: Após a série original e duas produções de TV derivadas, "Game of Thrones" pode ganhar filme.
Foto: Helen Sloan / HBO / Divulgação.

O universo de "Game of Thrones", que surgiu nos livros e foi adaptado para diferentes séries da HBO, pode chegar ao cinema. Segundo a revista especializada The Hollywood Reporter, um filme baseado na trama criada por George R. R. Martin já começou a ser desenvolvido.

De acordo com a publicação, a Warner Bros. está oficialmente trabalhando em um longa-metragem sobre o rei Aegon I, fundador da dinastya Targaryen e conquistador de Westeros. O projeto, no entanto, não está totalmente confirmado.

Segundo o The Hollywood Reporter, há dois formatos possíveis para contar a história de Aegon I. No lugar do filme, há a possibilidade da produção de uma nova série, também já em desenvolvimento pela HBO.

Veja também

teaser image
Zoeira

Série de God of War mostra Ryan Hurst como Kratos em primeira imagem oficial

teaser image
Mylena Gadelha

Nicola Coughlan relembra baile de máscaras da 4ª temporada de Bridgerton: 'Conto de fadas'

Aegon I nunca apareceu nas séries da franquia, mas membros da família Targaryen protagonizaram algumas delas — caso de Daenerys (Emilia Clarke) e Rhaenyra (Emma D'Arcy).

Caso vá para a frente, o projeto toma como base a grandiosidade de produção da saga "Duna", dirigida por Dennis Villeneuve. Ainda não há elenco ou equipe ligados ao projeto por ele estar em fase inicial.

O único nome já confirmado para a adaptação para os cinemas é o do roteirista Beau Willimon, responsável pelas séries "Andor" e "House of Cards".

A série original de "Game of Thrones" foi exibida entre 2011 e 2019. Duas séries derivadas já foram lançadas pela HBO: "A Casa do Dragão", iniciada em 2022, e "O Cavaleiro dos Sete Reinos", que estreou neste ano.

Outro fator que pode impactar o futuro do projeto cinematográfico é a venda da Warner Bros. para a Paramount, que foi confirmada no final de fevereiro.

Assuntos Relacionados
Emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final indica Cowboy como preferido para sair em Paredão Falso

Escolhido pelo público irá ao Quarto Secreto nesta terça-feira (3).

Redação
Há 26 minutos
Personagens de 'Game of Thrones', Daenerys Targaryen e Jon Snow conversam, ambos com expressões sérias e vestindo trajes de inverno pesados e escuros. Daenerys destaca-se com seu cabelo platinado trançado e uma corrente de dragão, enquanto Jon usa uma robusta capa de pele sob um céu nublado.
Zoeira

Universo de 'Game of Thrones' pode ganhar filme

Após livros e séries televisivas, obra de George R. R. Martin tem projeto cinematográfico em desenvolvimento.

Redação
Há 39 minutos
foto de Bento Hinoto, guitarrista do Mamonas Assassinas, e a namorada Aninha Almeida.
Zoeira

Aninha Almeida, ex-namorada de Bento Hinoto, faz homenagem ao Mamonas Assassinas

Ela destacou o carinho que sempre recebeu dos fãs da banda.

Redação
Há 49 minutos
Emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada reforça preferência do público no Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputam a ida ao Quarto Secreto no reality.

Redação
03 de Março de 2026
O músico Catatau, da banda Cidadão Instigado, encara a câmera em um retrato em preto e branco com efeito de sobreposição e leve desfoque. Ele usa uma regata escura, exibe uma barba branca destacada e uma maquiagem marcante que atravessa a linha dos olhos, criando uma composição artística e intensa.
Zoeira

Banda cearense Cidadão Instigado anuncia retorno após mais de 10 anos

Grupo lançou single e revelou que novo disco será lançado no final de março.

João Gabriel Tréz
03 de Março de 2026
Tia Milena e Gabriela entraram em confronto após a dinâmica do Sincerão.
Zoeira

Gabriela chama Milena de 'traidora' no BBB 26 e recreadora diz: 'Se finge de besta'

Noite do Sinserão também foi marcada por confronto entre Marciele e Breno.

Redação
03 de Março de 2026
Confusão entre Ana Paula e Babu começou após o Sincerão.
Zoeira

Ana Paula acusa Babu de 'jogo sujo' no BBB 26 após discussão pesada

Ator respondeu afirmando que compreendeu as críticas feitas por ela e a acusou de preparar um ataque contra ele.

Redação
03 de Março de 2026
Participantes do Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (2)?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
02 de Março de 2026
Paredão Falso do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: escolhido para o Quarto Secreto poderá levar companhia

Novidade foi anunciada no programa ao vivo desta segunda (2).

Redação
02 de Março de 2026
Foto para ilustrar Sincerão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (2)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.

Redação
02 de Março de 2026
montagem de fotos de Alberto Cowboy e Breno, do BBB 26, para ilustrar matéria de paredão falso.
Zoeira

Enquete BBB 26: brother tem 54% dos votos para ir ao Quarto Secreto do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputam a preferência do público.

Redação
02 de Março de 2026
Primeiro show de turnê inédita de Harry Styles será exibido pela Netflix
Zoeira

Primeiro show de turnê inédita de Harry Styles será exibido pela Netflix

Em janeiro, artista divulgou o single "Aperture", do álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

Beatriz Rabelo
02 de Março de 2026
Imagem da participante Ana Paula Renault emocionada durante o Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Em conversa no BBB 26, Ana Paula Renault se emociona ao relembrar morte da mãe

Sister relembrou o acidente de carro após assistir ao documentário "Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú".

Redação
02 de Março de 2026
Os atores Tom Holland e Zendaya sorriem um para o outro em um tapete vermelho, com Holland vestindo um terno marrom escuro e Zendaya em um vestido de teia de aranha adornado com cristais. Foto usada em matéria sobre confirmação do casamento secreto dos dois.
Zoeira

Casamento de Zendaya e Tom Holland é revelado por estilista

Amigo e stylist da atriz afirmou que o casal já teria oficializado a união de maneira secreta.

Redação
02 de Março de 2026
Jovem casal sorrindo e aproveitando momentos juntos, mostrando alegria e amizade verdadeira em uma foto descontraída
Zoeira

Ex-namorada de Dinho dos Mamonas Assassinas agradece carinho dos fãs

Valeria Zoppello relembrou sua história com os artistas da banda por meio de publicação emocionada nas redes sociais.

Redação
02 de Março de 2026
Emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial indica quem deve ir para o Quarto Secreto do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputam a preferência do público.

Redação
02 de Março de 2026
Emparedados do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Breno, Cowboy ou Jordana? Quem deve ir para o Quarto Secreto do Paredão Falso?

Paredão Falso foi formado ao vivo, neste domingo (1º).

Redação
02 de Março de 2026
Emparedados do BBB 26.
Zoeira

Veja como foi a formação do primeiro Paredão Falso do BBB 26

O mais votado pelo público vai para o Quarto Secreto.

Redação
02 de Março de 2026
Montagem com duas fotos. À direita, Renata e sua mãe sentadas na varanda do apartamento. À esquerda, a sala de jantar.
Zoeira

Veja fotos da nova casa de Renata Saldanha, vencedora do BBB 25: 'o sonho saiu do papel'

O apartamento é lar da bailarina e de sua mãe, Eulália.

Redação
01 de Março de 2026
O humorista Marquito era presença frequente no programa do Ratinho.
Zoeira

Marquito é extubado após cirurgia delicada na coluna

Humorista segue em estado grave e permanece sob cuidados intensivos em hospital de São Paulo.

Redação
01 de Março de 2026