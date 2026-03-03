Universo de 'Game of Thrones' pode ganhar filme
Após livros e séries televisivas, obra de George R. R. Martin tem projeto cinematográfico em desenvolvimento.
O universo de "Game of Thrones", que surgiu nos livros e foi adaptado para diferentes séries da HBO, pode chegar ao cinema. Segundo a revista especializada The Hollywood Reporter, um filme baseado na trama criada por George R. R. Martin já começou a ser desenvolvido.
De acordo com a publicação, a Warner Bros. está oficialmente trabalhando em um longa-metragem sobre o rei Aegon I, fundador da dinastya Targaryen e conquistador de Westeros. O projeto, no entanto, não está totalmente confirmado.
Segundo o The Hollywood Reporter, há dois formatos possíveis para contar a história de Aegon I. No lugar do filme, há a possibilidade da produção de uma nova série, também já em desenvolvimento pela HBO.
Aegon I nunca apareceu nas séries da franquia, mas membros da família Targaryen protagonizaram algumas delas — caso de Daenerys (Emilia Clarke) e Rhaenyra (Emma D'Arcy).
Caso vá para a frente, o projeto toma como base a grandiosidade de produção da saga "Duna", dirigida por Dennis Villeneuve. Ainda não há elenco ou equipe ligados ao projeto por ele estar em fase inicial.
O único nome já confirmado para a adaptação para os cinemas é o do roteirista Beau Willimon, responsável pelas séries "Andor" e "House of Cards".
A série original de "Game of Thrones" foi exibida entre 2011 e 2019. Duas séries derivadas já foram lançadas pela HBO: "A Casa do Dragão", iniciada em 2022, e "O Cavaleiro dos Sete Reinos", que estreou neste ano.
Outro fator que pode impactar o futuro do projeto cinematográfico é a venda da Warner Bros. para a Paramount, que foi confirmada no final de fevereiro.