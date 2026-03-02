Diário do Nordeste
Em conversa no BBB 26, Ana Paula Renault se emociona ao relembrar morte da mãe

Sister relembrou o acidente de carro após assistir ao documentário "Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú".

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da participante Ana Paula Renault emocionada durante o Big Brother Brasil 26.
Legenda: Ana Paula Renault se emocionou na casa do Big Brother Brasil 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A sister Ana Paula Renault chorou ao relembrar a morte da mãe, nesta segunda-feira (2), após sessão de cinema no Big Brother Brasil 26. O emparedado Breno convidou a aliada e Chaiany para ver o documentário "Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú", do Globoplay. 

Ana perdeu a mãe em 1998, aos 17 anos. Maria da Conceição Machado Renault morreu em um acidente de carro. "Morreu dois anos depois deles (da banda Mamonas Assassinas)", disse. 

Em conversa, explicou ainda que sua mãe estava sozinha no carro durante o acidente. "Foi véspera do Dia das Crianças. Ela foi na frente, para um sítio que a gente tem em Moeda (cidade em Minas Gerais)", detalhou. 

Na época, Maria da Conceição decidiu ir na frente para organizar o lugar para os outros familiares. Neste momento, citou com a voz embargada: "Ela foi dirigindo sozinha, para preparar as coisas. Mas ela sempre ia, né? Ela construiu a casa sozinha. E aí não voltou mais. Era Dia das Crianças, feriado". 

Chaiany e Breno apoiaram Ana Paula

Chaiany logo reagiu: "Meu Deus. É a maior dor do mundo". Para tentar aliviar o clima, Ana Paula brincou: "Então, mas eu continuo uma bruxa má". 

Breno prometeu não expor Ana Paula para os outros brothers. "Não vou contar para ninguém que você chora", brincou. Ana completou: "Não conta, mas eu vou continuar votando em você". 

