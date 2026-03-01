Globo Rural deste domingo (1º) destaca desafios do escoamento da soja
O programa vai ao ar às 8h40.
O "Globo Rural" deste domingo (1º), na TV Globo, vai destacar os desafios do escoamento da safra de soja brasileira pelos portos do norte e nordeste do país.
A reportagem especial inédita vai mostrar que ferrovias e hidrovias, ainda pouco utilizadas no País, são a principal alternativa para que a soja chegue mais rápido ao destino.
O programa vai abordar, ainda, os desafios do transporte terrestre, que concentra 60% de toda a produção que é levada até os portos.
Que horas começa o 'Globo Rural' neste domingo (1º/03)?
O "Globo Rural" tem início às 8h40, na TV Globo, logo após o "Auto Esporte".
