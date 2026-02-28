Ceará registra chuvas em 98 municípios na manhã deste sábado (28), veja cidades

O estado do Ceará amanheceu neste sábado (28) com chuvas em, pelo menos, 96 municípios. Até às 10 horas de hoje, quatro locais já registraram precipitações que acumulam mais de 60 milímetros (mm).

O distrito de Barro Alto, em Iguatu, no Sertão Central, possui o índice de chuva mais alto nas últimas 24h, com 68 mm monitorados pela Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme). Alcântaras, no Litoral Norte do estado, aparece na segunda posição, com um acúmulo similar de 67,2 mm.

Os dados da Fundação devem seguir atualizando ao longo do dia, à medida em que os medidores da quantidade de chuva, os pluviômetros, forem checados e enviados ao órgão estadual. São 121 municípios monitorados e 255 postos de coletas.

As regiões com maiores registros são o Sertão Central, o Litoral Norte, a Ibiapaba e Jaguaribana. Na cidade de Fortaleza, o posto medidor da Maraponga é o que teve maior acúmulo, com 39,5 mm monitorados.

Veja as 10 cidades com maiores chuvas nesta manhã (28)

Iguatu (Posto: Barro Alto): 68 mm; Alcântaras (Posto: Alcântaras): 67,2 mm; Quiterianópolis (Posto: Cruz): 67 mm; Camocim (Posto: Camocim): 65 mm; Hidrolândia (Posto: BetaniA): 56 mm; Hidrolândia (Posto: Hidrolândia): 52 mm; Itaiçaba (Posto: Elevatório COGERH): 52 mm; Banabuiú (Posto: Banabuiú): 50 mm; Crateús (Posto: Ibiapaba): 48 mm; Ibiapina (Posto: Ibiapina): 46 mm.

Previsão do tempo para o Ceará no final de semana

Conforme informado no portal da Funceme, as condições do tempo devem variar de acordo com a região do estado, com chuvas isoladas e céu parcialmente nublado. Confira:

Sábado, 28/02/2026

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza. No Litoral Norte, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, céu nublado com chuva.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Jaguaribana e no Maciço de Baturité. Chuva na porção oeste do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, chuvas isoladas.

Domingo, 01/03/2026

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité e na faixa litorânea. No centro e sul, baixa possibilidade de chuva isolada.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul do estado.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Karine Zaranga.