Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dia da Ressaca: veja dicas para recuperar o corpo e aliviar ‘arrependimento’

Efeitos danosos no organismo podem ser evitados ou tratados.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Garçom carregando uma bandeja com três copos de cerveja, com um restaurante ou bar movimentado desfocado ao fundo.
Legenda: Consumo consciente de álcool deve ocorrer antes mesmo do início da ingestão, recomendam especialistas.
Foto: Adriana Pimentel.

Dor de cabeça, tontura, fraqueza no corpo. Sinais que poderiam estar relacionados a doenças infecciosas também podem aparecer durante uma ressaca após o consumo excessivo de álcool. O conjunto de sintomas tem até um período próprio para conscientização: o Dia da Ressaca, lembrado neste sábado, 28 de fevereiro.

A data não ocorre à toa: finaliza justamente o mês do Carnaval no Brasil, quando ingerir cerveja, cachaça, vinho e outras bebidas alcoólicas se torna mais frequente ao acompanhar fantasias e danças nos dias de folia.

Porém, passado o período de euforia, muitas pessoas podem sentir os efeitos danosos ao organismo causados por desidratação e intoxicação. 

Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), estima-se que 78% dos bebedores sociais tenham episódios de ressaca; o índice pode chegar a 90% entre os chamados “bebedores pesados” (que têm maior frequência no consumo).

Olivia Pozzolo, médica psiquiatra e pesquisadora do Centro, explica que a ressaca não é causada apenas pela desidratação (decorrente do efeito diurético do álcool). O grande vilão, na verdade, é o acetaldeído, um subproduto “extremamente tóxico” que o fígado produz enquanto tenta processar o álcool. 

“Além disso, o álcool provoca uma resposta inflamatória no organismo e altera drasticamente a qualidade do sono”, complementa.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Cerveja sem álcool faz mal para saúde? Veja os benefícios e contraindicações da bebida

teaser image
Diego Barbosa

Dançar forró aos domingos ajuda casal a superar o vício em álcool

Sintomas da ressaca

A toxicidade afeta o sistema nervoso central e contribui para sintomas como:

  • cefaléia
  • náuseas
  • fadiga e tontura
  • sensibilidade à luz 
  • irritabilidade e variações de humor
  • prejuízo da concentração
  • letargia

A ingestão de doses elevadas de etanol, independentemente do tipo de bebida, está frontalmente ligada à intensidade dos sintomas no dia seguinte.

O que comer para melhorar a ressaca?

A psiquiatra Olivia Pozzolo afirma que prioridade absoluta deve ser a hidratação. Porém, nem todo líquido é indicado. Café deve ser consumido com muita cautela porque é diurético e pode piorar a desidratação, além de irritar a mucosa do estômago, que já está sensível. 

Já a “comida gordurosa para forrar o estômago” no dia seguinte é um mito e também não é uma boa estratégia. Isso porque a gordura exige muito esforço do sistema digestivo e do fígado, que já estão sobrecarregados. 

“Para quem acorda enjoado, a recomendação prática é consumir alimentos leves e de fácil digestão, como torradas ou frutas”, indica a médica.

Remédios para curar a ressaca

O Cisa alerta que, embora haja diversas abordagens populares, não existe tratamento cientificamente comprovado para curar ressaca. Algumas substâncias como antioxidantes ou extratos fitoterápicos são investigadas, mas ainda sem evidência robusta.

Olivia Pozzolo alerta que o uso de paracetamol deve ser evitado. “Tanto o álcool quanto o paracetamol são processados pelo fígado; quando usados juntos, o risco de lesão hepática grave aumenta drasticamente”, diz.

Segundo a profissional, analgésicos comuns, como aspirina e ibuprofeno, podem ajudar com a dor de cabeça, mas são agressivos para o estômago, já inflamado pelo álcool. 

A vitamina C e outras receitas caseiras também não possuem evidência científica de que consigam reverter os danos da ressaca de forma imediata. 

“O melhor remédio, na verdade, é o repouso e a ingestão constante de líquidos”, indica a médica. 

Tigela branca de feijoada escura, guarnecida com folhas verdes frescas, acompanhada por fatias de pão torrado.
Legenda: Alimentos gordurosos devem ser evitados para não atrapalhar recuperação.
Foto: Kid Jr.

Mitos para melhorar a ressaca

Muitas pessoas acreditam que “beber de novo” no dia seguinte cura a ressaca, mas isso acaba adiando o problema. “O álcool entorpece os sintomas temporariamente, mas a sobrecarga no organismo será dobrada logo em seguida”, explica Pozzolo.

Outro mito se refere a banho gelado e consumo de energéticos: eles podem até trazer uma sensação momentânea de alerta, mas não aceleram a eliminação do álcool pelo fígado. 

“O processo de desintoxicação é biológico e depende exclusivamente do tempo”, confirma a profissional.

Ressaca piora com a idade?

No processo da ressaca, também é comum ouvir de muitos adultos que o processo se torna mais intenso e prolongado em relação à juventude, com cansaço, dor de cabeça e mal-estar que não passam rápido.

Sobre o fator idade, Olivia Pozzolo pondera que, conforme envelhecemos, o corpo produz menos enzimas para metabolizar o álcool e temos uma menor proporção de água no organismo. 

“Isso faz com que a concentração de álcool no sangue suba mais rápido e o corpo demore muito mais tempo para se desintoxicar”, explica.

Quando o organismo demora cada vez mais para se recuperar, pode haver sobrecarga do fígado. Por isso, reduzir excessos e dar tempo de recuperação ao corpo é uma forma de proteger o órgão.

Homem negro com as mãos na cabeça, olhando para baixo, aparentando estresse ou preocupação, com sinais de calvície.
Legenda: Dor de cabeça e sensibilidade à luz são sintomas clássicos da ressaca.
Foto: Kindel Media/Pexels.

Como prevenir a ressaca?

Em vez de buscar apenas a remediação, os especialistas sugerem uma mudança de chave no consumo de álcool.

“A prevenção começa antes do primeiro gole. Nunca beba de estômago vazio, a presença de comida retarda a absorção do álcool pelo sangue”, afirma a psiquiatra. 

A estratégia mais eficaz é a intercalação: para cada copo de bebida alcoólica, beba um copo de água, porque isso mantém a hidratação e diminui a velocidade do consumo total. 

O consumo consciente significa entender que o corpo leva cerca de uma hora para processar uma dose de álcool. “Respeitar esse ritmo é a única forma real de evitar as consequências desagradáveis do dia seguinte”, finaliza a profissional.

Como lidar com a ressaca moral?

Além dos sintomas físicos, o álcool também pode ter repercussões psicológicas. Afinal, os efeitos dele podem levar a comportamentos que as pessoas não teriam quando estão sóbrias e, no dia seguinte, levar a vergonhas ou arrependimentos - a chamada “ressaca moral”.

Para o psicólogo Felipe Meira, as consequências dela tendem a ser mais duradouras e, sua solução, mais complexa que repouso e alguns comprimidos, porque “o estado alterado de consciência permite ações que modificam temporariamente nossa personalidade”. 

O álcool diminui certas barreiras que colocamos no dia a dia. Nos tornamos mais permissivos. Então nesses estados de consciência, é ‘permitido’ vivenciar certas máscaras que não são vividas no dia a dia, viver experiências distintas de si.
Felipe Meira
Psicólogo

Assim, voltar à rotina torna-se desafiador porque o indivíduo sai de um estado “ilusório”, de extravasamento e êxtase, para o ambiente “natural”. Contudo, tentar esquecer ou colocar determinadas falas ou ações debaixo do tapete “quase nunca é uma solução ideal”. 

“Se o fato for remediável, o ideal é tentar agir para solucioná-lo da melhor forma possível. Seja por pedidos de desculpas, ações práticas, o que puder ser feito. E, caso o fato seja mais complexo e exija tempo, talvez o ideal seja tentar entender os motivos, os porquês do seu ato, tentar se perdoar para evitar que se repita e aprender. Toda situação pode trazer consigo um aprendizado”, acredita o psicólogo.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
formiga tanajura de asas translúcidas sobre o asfalto, detalhada e focada na imagem de inseto na rua.
Ceará

Período chuvoso leva cearenses a caçar e comer tanajuras, formigas ricas em proteína

Inseto, consumido há décadas em cidades como Tianguá e Ubajara, é mais comum entre janeiro e março.

Paulo Roberto Maciel* e Mylena Gadelha
Há 45 minutos
Garçom carregando uma bandeja com três copos de cerveja, com um restaurante ou bar movimentado desfocado ao fundo.
Ceará

Dia da Ressaca: veja dicas para recuperar o corpo e aliviar ‘arrependimento’

Efeitos danosos no organismo podem ser evitados ou tratados.

Nicolas Paulino
Há 45 minutos
Foto mostra uma sala de aula da Prefeitura de Fortaleza com alunos uniformizados atentos às atividades escolares, enquanto uma aluna entrega o caderno ao professor.
Ceará

Com ‘bolsas’ para professores e espaços de leitura, Fortaleza lança ações para ampliar alfabetização

Programa de R$ 20 milhões com distintas iniciativas foi anunciado pela gestão municipal nesta sexta-feira (27)

Ana Beatriz Caldas e Thatiany Nascimento
27 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra, em close-up, um homem de costas com lesões de mpox, varíola dos macacos ou monkey pox.
Ceará

Ceará investiga quatro casos suspeitos de Mpox, mas Sesa descarta cenário de alerta

Autoridade sanitária afirma que oito notificações da doença já foram descartadas em 2026.

Carol Melo
27 de Fevereiro de 2026
Mulher com máscara de proteção e guarda-chuva azul e branco caminhando sob forte chuva em uma rua urbana, com um muro verde vibrante ao fundo e gotas de chuva visíveis.
Ceará

Novo prognóstico da Funceme indica chances de chuvas em março, abril e maio de 2026 no CE

Documento aponta permanência de indefinição de condições oceânicas.

Nicolas Paulino
27 de Fevereiro de 2026
Uma vista de baixo ângulo da Praça do Ferreira mostra canteiros de grama seca intercalados com pequenas plantas verdes, cercados por bancos de madeira e postes metálicos pretos. Ao fundo, ergue-se a icônica Coluna da Hora cercada por prédios históricos e árvores sob um céu nublado. A cena retrata um espaço urbano amplo com pavimentação em pedra portuguesa típica.
Ceará

Praça do Ferreira volta a receber grama natural após críticas a grama sintética

A grama artificial havia sido instalada após a requalificação do espaço, entregue em novembro.

Ana Alice Freire*
27 de Fevereiro de 2026
Ceará

Aluno com deficiência sofre bullying e é forçado a comer bolo em escola pública de Fortaleza

Seduc afirmou que a vítima e os familiares estão tendo suporte psicológico.

Clarice Nascimento
27 de Fevereiro de 2026
Programa deve contemplar todos os estados do Ceará em breve.
Ceará

Praças de mais 46 cidades do Ceará terão wi-fi grátis; veja locais

Implantação deve concluir a instalação de internet gratuita em todos os municípios do Estado.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Ceará

Aço Cearense e SINOBRAS realizam a 1ª Corrida da Construção em Fortaleza

Prova marca a expansão das ações esportivas das marcas no Ceará e integra as celebrações de 300 anos da Capital

Agência de Conteúdo DN
27 de Fevereiro de 2026
Ceará

Lagoa do Mondubim alia natureza e lazer em Fortaleza

Parque urbano na Regional 10 reúne famílias e é espaço para diversão gratuita e acessível

Agência de Conteúdo DN
27 de Fevereiro de 2026
foto de mão segurando uma CNH.
Ceará

CNH gratuita: Governo abre 150 vagas para público LGBTI+ no Ceará

Saiba como se inscrever no programa CNH Popular.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Mão segura documentação como RG e certidão de nascimento.
Ceará

Mutirão recebe inscrições para retificação de nome e gênero de pessoas trans em Fortaleza

A mobilização começa na próxima segunda-feira (2) e segue até 6 de março.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga
Ceará

Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga

Paulo Rodrigo, de 42 anos, tocou o instrumento no Pico Alto, na cidade serrana, e garantiu recorde nacional.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Sala de aula de música com cerca de 12 adolescentes sentados em cadeiras azuis, usando uniforme escolar, enquanto um professor em pé conduz a atividade na frente do grupo. Nas paredes, há vários violões pendurados e, ao fundo, uma bateria e outros instrumentos musicais, indicando um ambiente de ensino artístico em tempo integral.
Ceará

Estados do Nordeste lideram oferta de ensino médio integral na rede pública; CE é 3º em matrículas

Dados do Censo Escolar apontam que 57% dos alunos de escolas estaduais e federais no Ceará estudam em jornada ampliada.

Thatiany Nascimento
26 de Fevereiro de 2026
Ilustração de um balão de ar quente azul e amarelo com o texto Fortaleza 300 Anos, sobrevoando uma praça com prédios históricos. O balão possui uma cabine de vidro com pessoas, tendo o mar ao fundo.
Ceará

CDL propõe balão panorâmico no Centro em comemoração aos 300 anos de Fortaleza

Investimento necessário para o projeto é estimado entre R$ 12 e 18 milhões.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Chuva em Fortaleza.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

Renato Bezerra
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Censo escolar registra redução de alunos na educação básica; CE teve 24 mil matrículas a menos

A queda não significa, necessariamente, diminuição da oferta de vagas ou piora no acesso à escola.

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
26 de Fevereiro de 2026
Praia de Iracema.
Ceará

Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas

Os cearenses terão duas oportunidades de pausar a rotina.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Com descontos, Unifor facilita acesso para estudantes acima dos 50 anos

Universidade conta com programa especial para alunos com mais de 50 anos, ampliando as oportunidades de crescimento.

Agência de Conteúdo DN
26 de Fevereiro de 2026
Foto de fósseis de peixes que estavam na Suíça e foram repatriados no Cariri.
Ceará

Fósseis que estavam na Suíça são repatriados no Cariri

Material havia sido retirado ilegalmente da Bacia do Araripe.

Redação
25 de Fevereiro de 2026