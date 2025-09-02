Cerveja sem álcool faz mal para saúde? Veja os benefícios e contraindicações da bebida

A busca por hábitos mais "saudáveis" ou até mesmo uma mudança provisória pode levar muitos consumidores a optar pelas versões de cerveja sem álcool da bebida, hoje oferecidas pela maioria das marcas em todo o mundo. Seja para evitar o teor alcoólico ou até para não consumir as calorias presentes na cerveja convencional, a bebida tem ganhado cada vez mais adeptos.

Diante da mudança de comportamento, claro, as dúvidas sobre o consumo adequado também começam a surgir, sempre encabeçadas por uma básica: até que ponto há recomendação positiva sem exagero? O álcool, vale lembrar, é apenas um dos componentes da cerveja comum, então é importante ficar atento.

A cerveja sem álcool pode fazer mal à sua saúde?

Você acha que apenas por não ter álcool esse tipo de bebida não possui restrição? Há um engano nesse caminho. "As cervejas, mesmo que zero álcool, podem ter algumas contraindicações. Primeiro, para quem pode sentir alguma distensão abdominal ou gases, nos casos em que a pessoa não se dá bem com trigo, com malte, com algum dos ingredientes. Quem tem síndrome do intestino irritável também pode não se sentir bem, por exemplo", explica a nutricionista Victória Lira* sobre o assunto em questão.

Legenda: Cervejas acabam surgindo no contexto da socialização ou por conta do sabor Foto: Shutterstock/People Imagens - Yuri A

Quando o problema é o excesso no consumo, a profissional esclarece que é necessário cuidado. "Mesmo que seja sem álcool ou com um valor muito irrisório, é uma bebida que contém calorias, né? As calorias em excesso podem ser prejudiciais, assim como todas as coisas, além de que algumas marcas podem conter um pouco mais de sódio", continua.

Cerveja sem álcool realmente não contém álcool?

Ainda que tenha esse nome, a cerveja sem álcool não é 100% livre de álcool. Segundo o Decreto nº 6.871/2009, que regulamenta a Lei nº 8.918/94 no Brasil, as cervejas não-alcoólicas podem ter até 0,5% de teor alcoólico.

"Ela pode conter até 0,5% de álcool por volume, já que é muito difícil retirar 100% do álcool no processo. Mas também tem a cerveja zero álcool, que normalmente no rótulo aponta 0.0%, e aí nesse caso tem um traço muito menor, com menos do que 0,05 álcool por volume", aponta Victória Lira.

Veja os benefícios da cerveja zero álcool

Considerando que o consumo de álcool pode ser prejudicial em diversos aspectos, é possível até citar que existem alguns benefícios na substituição por uma versão sem a substância. Seja para consumir menos calorias ou evitar a degradação que o álcool é capaz de fazer no corpo, nutricionistas e profissionais de saúde apontam que ela pode ser uma aliada em vários sentidos.

"Para uma pessoa que não gosta da sensação de ficar alcoolizada é interessante. Uma pessoa que está numa dieta e tentando reduzir o consumo do álcool ainda consegue participar, ter interação social envolvendo a bebida sem que ninguém fique pressionando a pessoa a beber. Também tem quem goste do sabor da cerveja, mas está tentando evitar o álcool, então, ela pode ser muito benéfica nesse sentido", conta a nutricionista.

Baixo teor alcoólico

Aqui, nesse caso, o argumento é bem simples: o baixo teor alcoólico já é, por si só, um benefício. Isso, entretanto, não significa que a bebida seja, de fato, benéfica. "Vem muito mais a questão de anular os malefícios causados pelo álcool, não tem a toxicidade hepática ali, por exemplo", prossegue Victória.

Atua como isotônico natural

As cervejas sem álcool podem atuar como isotônico, pois possuem carboidratos e sais minerais na composição. Os isotônicos possibilitam a reidratação após exercícios físicos longos ou intensos.

Legenda: Cerveja sem álcool pode possuir até 0,5% de teor alcoólico, segundo aponta legislação brasileira Foto: Shutterstock

Ainda assim, a nutricionista ressalta: ainda são poucas as evidências científicas nesse sentido, então é importante ficar atento para o consumo de produtos já conhecidos pela eficácia nesse objetivo.

Menor quantidade de calorias

Segundo Victória Lira, as cervejas sem álcool podem ser usadas como aliadas no processo de emagrecimento, já que são uma excelente opção por terem menos calorias pela ausência do álcool.

"O álcool tem em média 7 calorias a cada grama. Então, um dos malefícios do consumo da bebida da cerveja é o consumo elevado de álcool, o que ela a quantidade de calorias. Dificilmente a gente bebe só duas, três cervejas, bebemos uma quantidade maior e somando essas calorias acaba havendo um impacto negativo", explica.

Ajuda a parar o consumo de álcool?

O consumo de bebidas sem álcool não é recomendado para pessoas que estão em busca de uma cura da dependência. Entretanto, para os que desejam apenas reduzir a ingestão, esse tipo de produto também pode ser visto como uma alternativa.

Fonte de antioxidantes

Esse tipo de cerveja é considerado uma fonte de antioxidantes justamente por ter ingredientes como a cevada, o malte e lúpulo. Os antioxidantes são conhecidos pela ligação com a prevenção de envelhecimento precoce, proteção das células e aumento da imunidade.

No entanto, existem alimentos e bebidas naturais que podem ser mais indicados do que a cerveja sem álcool, por exemplo.

Ajuda a preservar a massa muscular?

A nutricionista Victória Lira reforça que não será a cerveja a responsável por agir de uma forma direta na preservação da massa muscular do indivíduo. O que acontece é, na verdade, uma exclusão de fatores.

"O benefício dela vem muito mais de anular os malefícios do álcool. O álcool é um facilitador da degradação muscular e, assim, ficamos mais suscetíveis a perder massa muscular quando ingerimos bebidas alcoólicas com frequência. Quando deixamos de ingerir ou quando consumimos em menores quantidades, não temos que lidar com esse problema, por exemplo", diz.

Qual a diferença entre cerveja sem álcool e cerveja zero álcool?