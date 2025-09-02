Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cerveja sem álcool faz mal para saúde? Veja os benefícios e contraindicações da bebida

Bebida é utilizada, na maioria das vezes, por consumidores que desejam evitar o álcool ou as calorias da cerveja convencional

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 17:54)
Ser Saúde
Pessoas brindando com copos de chope em uma mesa de bar para matéria sobre cerveja sem álcool faz mal
Legenda: Cerveja sem álcool pode ser aliada de pessoas que não desejam consumir a substância
Foto: Shutterstock/Siamionau Pavel

A busca por hábitos mais "saudáveis" ou até mesmo uma mudança provisória pode levar muitos consumidores a optar pelas versões de cerveja sem álcool da bebida, hoje oferecidas pela maioria das marcas em todo o mundo. Seja para evitar o teor alcoólico ou até para não consumir as calorias presentes na cerveja convencional, a bebida tem ganhado cada vez mais adeptos.

Diante da mudança de comportamento, claro, as dúvidas sobre o consumo adequado também começam a surgir, sempre encabeçadas por uma básica: até que ponto há recomendação positiva sem exagero? O álcool, vale lembrar, é apenas um dos componentes da cerveja comum, então é importante ficar atento. 

A cerveja sem álcool pode fazer mal à sua saúde?  

Você acha que apenas por não ter álcool esse tipo de bebida não possui restrição? Há um engano nesse caminho. "As cervejas, mesmo que zero álcool, podem ter algumas contraindicações. Primeiro, para quem pode sentir alguma distensão abdominal ou gases, nos casos em que a pessoa não se dá bem com trigo, com malte, com algum dos ingredientes. Quem tem síndrome do intestino irritável também pode não se sentir bem, por exemplo", explica a nutricionista Victória Lira* sobre o assunto em questão.

Bebida alcoólica sendo consumida em mesa com grupo de amigos para matéria onde esclarece se cerveja sem álcool faz mal para saúde
Legenda: Cervejas acabam surgindo no contexto da socialização ou por conta do sabor
Foto: Shutterstock/People Imagens - Yuri A

Quando o problema é o excesso no consumo, a profissional esclarece que é necessário cuidado. "Mesmo que seja sem álcool ou com um valor muito irrisório, é uma bebida que contém calorias, né? As calorias em excesso podem ser prejudiciais, assim como todas as coisas, além de que algumas marcas podem conter um pouco mais de sódio", continua.

Cerveja sem álcool realmente não contém álcool? 

Ainda que tenha esse nome, a cerveja sem álcool não é 100% livre de álcool. Segundo o Decreto nº 6.871/2009, que regulamenta a Lei nº 8.918/94 no Brasil, as cervejas não-alcoólicas podem ter até 0,5% de teor alcoólico.

"Ela pode conter até 0,5% de álcool por volume, já que é muito difícil retirar 100% do álcool no processo. Mas também tem a cerveja zero álcool, que normalmente no rótulo aponta 0.0%, e aí nesse caso tem um traço muito menor, com menos do que 0,05 álcool por volume", aponta Victória Lira.

Veja os benefícios da cerveja zero álcool 

Considerando que o consumo de álcool pode ser prejudicial em diversos aspectos, é possível até citar que existem alguns benefícios na substituição por uma versão sem a substância. Seja para consumir menos calorias ou evitar a degradação que o álcool é capaz de fazer no corpo, nutricionistas e profissionais de saúde apontam que ela pode ser uma aliada em vários sentidos.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA): conheça a doença e entenda os principais sintomas

teaser image
Ser Saúde

Anvisa proíbe produto infantil, recolhe molho de pimenta e suspende cosmético; veja marcas

"Para uma pessoa que não gosta da sensação de ficar alcoolizada é interessante. Uma pessoa que está numa dieta e tentando reduzir o consumo do álcool ainda consegue participar, ter interação social envolvendo a bebida sem que ninguém fique pressionando a pessoa a beber. Também tem quem goste do sabor da cerveja, mas está tentando evitar o álcool, então, ela pode ser muito benéfica nesse sentido", conta a nutricionista.

Baixo teor alcoólico

Aqui, nesse caso, o argumento é bem simples: o baixo teor alcoólico já é, por si só, um benefício. Isso, entretanto, não significa que a bebida seja, de fato, benéfica. "Vem muito mais a questão de anular os malefícios causados pelo álcool, não tem a toxicidade hepática ali, por exemplo", prossegue Victória. 

Atua como isotônico natural

As cervejas sem álcool podem atuar como isotônico, pois possuem carboidratos e sais minerais na composição. Os isotônicos possibilitam a reidratação após exercícios físicos longos ou intensos.

Pessoa consumindo garrafa de bebida para matéria onde cerveja sem álcool faz mal
Legenda: Cerveja sem álcool pode possuir até 0,5% de teor alcoólico, segundo aponta legislação brasileira
Foto: Shutterstock

Ainda assim, a nutricionista ressalta: ainda são poucas as evidências científicas nesse sentido, então é importante ficar atento para o consumo de produtos já conhecidos pela eficácia nesse objetivo. 

Menor quantidade de calorias

Segundo Victória Lira, as cervejas sem álcool podem ser usadas como aliadas no processo de emagrecimento, já que são uma excelente opção por terem menos calorias pela ausência do álcool.

"O álcool tem em média 7 calorias a cada grama. Então, um dos malefícios do consumo da bebida da cerveja é o consumo elevado de álcool, o que ela a quantidade de calorias. Dificilmente a gente bebe só duas, três cervejas, bebemos uma quantidade maior e somando essas calorias acaba havendo um impacto negativo", explica.

Ajuda a parar o consumo de álcool?

O consumo de bebidas sem álcool não é recomendado para pessoas que estão em busca de uma cura da dependência. Entretanto, para os que desejam apenas reduzir a ingestão, esse tipo de produto também pode ser visto como uma alternativa. 

Fonte de antioxidantes

Esse tipo de cerveja é considerado uma fonte de antioxidantes justamente por ter ingredientes como a cevada, o malte e lúpulo. Os antioxidantes são conhecidos pela ligação com a prevenção de envelhecimento precoce, proteção das células e aumento da imunidade.

No entanto, existem alimentos e bebidas naturais que podem ser mais indicados do que a cerveja sem álcool, por exemplo. 

Ajuda a preservar a massa muscular?

A nutricionista Victória Lira reforça que não será a cerveja a responsável por agir de uma forma direta na preservação da massa muscular do indivíduo. O que acontece é, na verdade, uma exclusão de fatores.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de radiofármacos sem registro; veja lista de medicamentos

teaser image
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma basocelular, diagnóstico revelado pela atriz Fernanda Rodrigues

"O benefício dela vem muito mais de anular os malefícios do álcool. O álcool é um facilitador da degradação muscular e, assim, ficamos mais suscetíveis a perder massa muscular quando ingerimos bebidas alcoólicas com frequência. Quando deixamos de ingerir ou quando consumimos em menores quantidades, não temos que lidar com esse problema, por exemplo", diz. 

Qual a diferença entre cerveja sem álcool e cerveja zero álcool?

Já a principal diferença entre as duas cervejas citadas está na concentração de substância alcoólica. Conforme estabelecido pela legislação brasileira, a cerveja sem álcool pode conter até 0,5% de álcool por volume, enquanto a cerveja zero álcool geralmente apresenta um teor alcoólico menor que 0,05% por volume, muitas vezes indicado como 0,0% no rótulo.

Segundo profissionais de saúde, há uma dificuldade de remover 100% do álcool durante o processo de produção, o que ainda deixa um leve rastro de concentração nas bebidas sem álcool.

Quais os riscos de tomar cerveja sem álcool?

Até o momento, não existem evidências científicas que podem indicar algum tipo de risco no consumo de cervejas sem álcool. A nutricionista aponta, por exemplo, que ela não altera a enzima hepática, o que confirma a ausência de danos ao fígado.

"O que pode acontecer é que às vezes ela possui um açúcar adicionado, talvez seja uma bebida mais rica em carboidratos. Então, dependendo do quanto a pessoa consome, da forma que ela está consumindo aquilo, ela pode ter algumas alterações em exames", diz a nutricionista. 

O que pode substituir

Nesse caso, a escolha vai de encontro com o que se deseja consumir. Se a ideia é consumir bebidas refrescantes ou presentes em locais de socialização, escolhas como mocktails, refrigerantes, kombuchas ou até chás podem estar na lista. Limonadas e águas saborizadas podem ser a escolha certeira se a necessidade é de hidratação. 

Embalagem de cerveja sem álcool em lata
Legenda: Cervejas sem álcool podem ser aliadas de pessoas que desejam diminuir consumo da bebida convencional
Foto: Pavelis/Shutterstock

Confira abaixo as dúvidas mais frequentes sobre cerveja sem álcool:

Cerveja sem álcool engorda?

Segundo nutricionistas, cervejas sem teor alcoólico podem ser fortes aliadas para pessoas em dieta. Isso acontece por conta do valor calórico reduzido, mas ainda assim é importante lembrar que a bebida também possui calorias.

Acusa no bafômetro?

Informações do site JusBrasil apontam que um teste conduzido pelo Inmetro indicou que o bafômetro não acusa as quantidades presentes em uma cerveja sem álcool. Isso ocorre porque o máximo permitido em líquidos desse tipo é de 0,5%, conforme o exigido pela lei brasileira.

Grávida pode tomar cerveja sem álcool?

O consumo por grávidas não é recomendado porque bebidas desse tipo ainda possuem quantidades mínimas de teor alcoólico. 

Cerveja sem álcool faz mal para o fígado?

Nenhum estudo científico aponta toxicidade hepática nas cervejas sem álcool, o que reforça a informação de que elas não fazem mal ao fígado.

Quantas posso tomar?

Não há quantidade específica a ser ingerida. Entretanto, profissionais de saúde sempre apontam a necessidade de moderação no consumo de alimentos ou bebidas. 

Assuntos Relacionados
Pessoas brindando com copos de chope em uma mesa de bar para matéria sobre cerveja sem álcool faz mal
Ser Saúde

Cerveja sem álcool faz mal para saúde? Veja os benefícios e contraindicações da bebida

Bebida é utilizada, na maioria das vezes, por consumidores que desejam evitar o álcool ou as calorias da cerveja convencional

Mylena Gadelha
Há 58 minutos
Imagem da fachada do prédio da Anvisa, agência de vigilância sanitária no Brasil, com entrada principal, estacionamento e área verde, em uma manhã ensolarada.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produto infantil, recolhe molho de pimenta e suspende cosmético; veja marcas

Decisões da autarquia foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU)

Paulo Roberto Maciel*
02 de Setembro de 2025
Caneta de Mounjaro dentro de embalagem
Ser Saúde

Médicos pedem proibição de manipulados de Mounjaro à Anvisa após restrição para Ozempic

Segundo a SBEM, a manipulação envolve uma série de fatores de risco, como instabilidade na conservação

Redação
26 de Agosto de 2025
Pessoa caminhando com auxílio de suporte
Ser Saúde

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA): conheça a doença e entenda os principais sintomas

Doença é degenerativa e pode levar à paralisia irreversível

Mylena Gadelha
26 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa com luvas azuis segurando uma seringa com um frasco de vacina Ozempic na área de saúde, destacando o uso do medicamento Ozempic para tratamento de diabetes e controle de peso.
Ser Saúde

Anvisa dará prioridade ao registro de produção das canetas emagrecedoras no Brasil

Edital foi publicado no Diário Oficial da União para empresas produtoras de medicamentos a base de semaglutida e liraglutida

Redação
26 de Agosto de 2025
Canetas de Ozempic
Ser Saúde

‘Elitização’: entidades médicas criticam decisão de não incluir Ozempic e Saxenda no SUS

Na manifestação, as entidades afirmaram que existe uma “elitização do acesso ao tratamento medicamentoso da obesidade no país”

Redação
23 de Agosto de 2025
Canetas Ozempic, com semaglutida, medicamento que foi analisado pelo SUS
Ser Saúde

Comissão veta inclusão de canetas emagrecedoras no SUS devido ao alto custo de tratamento

Segundo Conitec, comissão ligada ao Ministério da Saúde, custos poderiam chegar a R$ 7 bilhões em cinco anos

Redação
22 de Agosto de 2025
foto de alimentos que melhoram os sintomas da menopausa como queijo, brócolis, sementes e alho
Ser Saúde

Especialista explica como fazer uma dieta para 'desinflamar' o corpo durante a menopausa

Dicas para reduzir os “calorões”, manter a forma física e prevenir a perda óssea com base na ciência

montagem de fotos da atriz Fernanda Rodrigues, que revelou o diagnóstico de um carcinoma basecular, câncer de pele
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma basocelular, diagnóstico revelado pela atriz Fernanda Rodrigues

A artista afirmou que o câncer de pele reapareceu um ano após ela ter passado por uma cirurgia de remoção

Raísa Azevedo
19 de Agosto de 2025
Duas empresas tiveram medicamentos vetados pela Anvisa
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de radiofármacos sem registro; veja lista de medicamentos

Quatro medicamentos estão em lista

Redação
19 de Agosto de 2025
Cena de vale tudo onde celina impede clientes de restaurante de comer maionese envenenada com salmonella
Ser Saúde

Maionese com Salmonella em 'Vale Tudo': capítulo exibido na quarta-feira traz alerta de saúde

Salmonella é uma bactéria que causa intoxicação alimentar

Redação
14 de Agosto de 2025
foto de mulher cansada em frente a computador. A imagem ilustra uma matéria sobre cansaço e falta de vitaminas
Ser Saúde

Cansaço ou falta de vitamina? Especialista aponta sintomas da avitaminose e como evitar

Exaustão pode estar ligada a algo mais profundo do que apenas excesso de trabalho ou afazeres do dia a dia

Raísa Azevedo
14 de Agosto de 2025
Imagem de um fisioterapeuta e uma idosa, mostrando momentos de alegria entre idosos e adultos, ambientada em uma sala de estar.
Ser Saúde

Fisioterapeuta compartilha evolução de paciente com 90 anos diagnosticada com parkinson

Dona Maria precisou do tratamento após ficar internada por uma pneumonia, no começo do ano

Paulo Roberto Maciel*
14 de Agosto de 2025
Lorena Rodríguez foi operada no Hospital Internacional da Colômbia
Ser Saúde

Colombiana é a primeira do mundo a passar por cirurgia contra depressão crônica

O procedimento começou com um mapeamento detalhado do cérebro, feito por exames de ressonância magnética

Redação
14 de Agosto de 2025
Frascos de lubrificante
Ser Saúde

Lote falso do gel lubrificante K-Med é recolhido pela Anvisa; saiba o que fazer

A medida, de acordo com a entidade, atinge apenas o lote L2407415

Redação
13 de Agosto de 2025
Imagem mostra exames de ressonância magnética cerebral exibindo diferentes cortes do cérebro em monitores de computador, ilustrando aprovação pela Anvisa do registro de medicamento oral para tratamento de câncer no cérebro.
Ser Saúde

Anvisa aprova registro de medicamento oral para tratamento de câncer no cérebro

Voranigo retarda ou impede o crescimento de alguns tipos específicos de tumores cerebrais

Carol Melo
13 de Agosto de 2025
foto de uma bataa yacon
Ser Saúde

Batata Yacon pode ajudar quem tem diabete? Veja o que diz a ciência

Entre seus principais benefícios, estão o controle do açúcar no sangue e a redução do colesterol

Mulher com a garganta dolorida devido a falta de limpeza de ar-condicionado
Ser Saúde

Limpeza de ar-condicionado: essencial para sua saúde, economia e o bom funcionamento do aparelho

Limpar os filtros com frequência pode reduzir crises alérgicas respiratórias

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
foto da jornalista Adriana Perroni, da Record TV
Ser Saúde

Jornalista da Record é internada novamente após infecção no rosto por celulite facial

A doença infecciosa atinge o tecido subcutâneo e requer atendimento médico imediato

Redação
04 de Agosto de 2025
Imagens das canetas
Ser Saúde

Caneta brasileira concorrente da Ozempic começa a ser vendida em farmácias do País nesta segunda (4)

Anvisa liberou a produção em dezembro do ano passado

Redação
04 de Agosto de 2025