A atriz Fernanda Rodrigues, que já havia revelado a cura de um carcinoma basocelular, foi diagnosticada novamente com a doença. Em um vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (18), a artista afirmou que o câncer de pele reapareceu um ano após de ela ter passado por uma cirurgia de remoção.

O que é o carcinoma basocelular

No post, Fernanda aproveitou para tranquilizar os fãs e esclarecer os boatos sobre o seu estado de saúde. A atriz explicou que passará por um novo procedimento para a retirada do carcinoma.

O carcinoma basocelular é um tipo de tumor maligno que começa nas células basais, localizadas na camada externa da pele. Conforme artigo publicado pelo Hospital Albert Einstein, é o câncer de pele mais comum, e não costuma ser agressivo.

A atriz relembrou que, no final de 2024, ela disse que havia se livrado da doença, o que causou uma grande repercussão.

"Tive uma manchinha na testa há um ano, minha mãe teve câncer de pele, meu cunhado e é uma coisa comum. Você descobre, tira e vida que segue. Tem que cuidar, tem tratamento, mas não é agressivo. Sou muito atenta, fui na minha dermato, tirei e vida seguiu, mas não sabia que dizer 'me livrei de um carcinoma' ia gerar tanta confusão”, afirmou.

Atriz alertou seguidores e fãs sobre os sinais da doença

Fernanda compartilhou com os fãs que irá fazer uma nova cirurgia para o tratamento da doença. "Eu conheço pessoas que já operaram cinco, seis vezes, e já tiraram. Preciso me cuidar e cada vez mais me proteger. Esses resquícios da vida do sol, eu vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo", explicou.

Durante o desabafo, a artista também alertou os seguidores sobre os sinais da doença e a importância do diagnóstico e acompanhamento médico.

"Se você sentir que tem uma coisinha diferente, uma manchinha, uma pintinha, uma ferida, uma coisa que não é comum ou que está aparecendo mais vezes ou some e volta. Se você puder e tiver oportunidade, fale com o seu médico, vá numa clínica, fale com a sua dermatologista ou vai no hospital. Enfim, ficar atento aos sinais diferentes do nosso corpo e agir rapidamente", aconselhou.

Rodrigues também agradeceu o apoio do público e esclareceu que, apesar do retorno da doença, ela está bem.

"Muito obrigada pela preocupação, pelas orações. Eu estou ótima, está tudo bem, eu vou fazer de novo a cirurgia, orações são bem-vindas, mensagens de amor são bem-vindas, mas é só uma cirurgia rápida e a vida segue", finalizou.

Tipo de câncer de pele que afetou atriz é o mais comum, segundo especialista

Segundo artigo do Hospital Albert Einstein, o carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, que tem origem em certas células da camada externa da pele, a epiderme.

A doença pode não apresentar sintomas além de uma alteração na aparência da área de pele afetada, como manchas, mas pode causar uma ferida que não cicatriza e sangra com facilidade.

A principal causa do carcinoma basocelular é a exposição contínua à radiação ultravioleta, pelo sol ou fontes artificiais. Ele geralmente se desenvolve em superfícies da pele que são expostas a essas luzes, comumente na cabeça ou pescoço.

O tratamento mais comum para a doença é a cirurgia de remoção, associada a pomadas para lidar com os sintomas. Caso a doença se espalhe para outros órgãos, o que é considerado raro, quimioterapia e radioterapia podem ser recomendadas pelo médico.

Para prevenção da doença, é indicado o uso do filtro solar na pele, além de chapéus, roupas e outros bloqueios físicos para evitar a exposição solar.