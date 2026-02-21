Quantos casos de Mpox o Brasil registrou em 2026? Veja o que se sabe até agora
Doença pode ser transmitida entre animais e humanos e exige cuidados para evitar contágio.
Dados atualizados do Ministério da Saúde (MS) apontam que, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o Brasil registrou 47 casos de mpox.
Um outro caso, que não consta no panorama,foi confirmado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), totalizando 48 registros oficiais.
O número, apesar de relevante, é bem menor que o do mesmo período em 2025, quando foram registrados 126 casos.
Veja também
A relação de casos, no entanto, pode ser maior, já que há um delay entre o envio dos dados das secretarias estaduais e a atualização do Painel Mpox, que contabiliza os dados na plataforma do MS.
Em 2025, o Brasil registrou 1.079 casos da doença e dois óbitos.
O que é a Mpox?
A Mpox é uma zoonose causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae.
A doença pode ser transmitida entre animais e seres humanos, sendo a transmissão para humanos causada por meio de contato com pessoa infectada, materiais contaminados ou animais silvestres (roedores) infectados.
Recentemente, a circulação de uma nova variante do vírus foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Reino Unido. A OMS informou que a nova cepa é uma versão que combina os Clados 1b e 2b do Mpox.
Segundo as autoridades em saúde, os dois pacientes infectados "adoeceram com várias semanas de intervalo, infectados pela mesma cepa recombinante", o que pode indicar a existência de outros casos ainda não detectados.
Sintomas da Mpox
O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até começarem a surgir os sinais e sintomas da Mpox — o chamado período de incubação — normalmente é de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias. Em geral, a infecção é caracterizada por:
- Erupções cutânea ou lesões de pele;
- Linfonodos inchados (ínguas);
- Febre;
- Dores no corpo;
- Dor de cabeça;
- Calafrio;
- Fraqueza.
Segundo o Ministério da Saúde, as erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas elas também podem aparecer antes da elevação da temperatura corporal.
Essas lesões podem ser planas ou levemente elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado, e podem formar crostas, que secam e caem.
Segundo o órgão, a doença geralmente evolui para quadros leves e moderados e pode durar de 2 a 4 semanas.
O que é Mpox e como ela é transmitida?
A Mpox é uma doença zoonótica viral, causada pelo Mpox vírus (MPXV). A transmissão ocorre, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa com erupções e lesões na pele ou com fluidos corporais — como pus ou sangue das lesões — de alguém infectado.
“Úlceras, lesões ou feridas na boca podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode ser transmitido por meio da saliva”, complementa o Ministério da Saúde.
O contato com objetos ou utensílios recentemente contaminados — como roupas, roupas de cama, toalhas e pratos — também podem levar à transmissão.
Também se pode contrair a doença por meio de gotículas, mas, para isso, normalmente é necessário contato próximo prolongado entre o paciente infectado e outras pessoas.
Por isso, trabalhadores da saúde, familiares e parceiros íntimos têm maior risco de infecção.
Cuidados
A prevenção é a principal forma de se proteger contra a Mpox. Por isso, é aconselhado evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença.
Cuidadores, profissionais da saúde, familiares próximos e parceiros, entre outras pessoas que precisarem manter contato com o paciente, devem utilizar luvas, máscaras, avental e óculos de proteção.
O Ministério da Saúde recomenda os seguintes cuidados:
- Lavar regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel — principalmente após o contato com a pessoa infectada ou itens que possam ter entrado em contato com erupções e lesões da pele ou secreções respiratórias;
- Lavar as roupas de cama, roupas, toalhas, lençóis, talheres e objetos pessoais da pessoa com água morna e detergente;
- Limpar e desinfete todas as superfícies contaminadas;
- Descartar os resíduos contaminados (por exemplo, curativos) de forma adequada.
Para pessoas com suspeita ou confirmação da doença, a orientação é cumprir isolamento imediato e não compartilhar objetos e materiais de uso pessoal até o término do período de transmissão.
O Ministério da Saúde destaca que todas as pessoas com sintomas compatíveis de Mpox devem procurar uma unidade básica de saúde imediatamente e adotar as medidas de prevenção.