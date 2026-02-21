Quantos casos de Mpox o Brasil registrou em 2026? Veja o que se sabe até agora

Dados atualizados do Ministério da Saúde (MS) apontam que, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o Brasil registrou 47 casos de mpox.

Um outro caso, que não consta no panorama,foi confirmado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), totalizando 48 registros oficiais.

O número, apesar de relevante, é bem menor que o do mesmo período em 2025, quando foram registrados 126 casos.

A relação de casos, no entanto, pode ser maior, já que há um delay entre o envio dos dados das secretarias estaduais e a atualização do Painel Mpox, que contabiliza os dados na plataforma do MS.

Em 2025, o Brasil registrou 1.079 casos da doença e dois óbitos.

O que é a Mpox?

A Mpox é uma zoonose causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae.

A doença pode ser transmitida entre animais e seres humanos, sendo a transmissão para humanos causada por meio de contato com pessoa infectada, materiais contaminados ou animais silvestres (roedores) infectados.

Recentemente, a circulação de uma nova variante do vírus foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Reino Unido. A OMS informou que a nova cepa é uma versão que combina os Clados 1b e 2b do Mpox.

Segundo as autoridades em saúde, os dois pacientes infectados "adoeceram com várias semanas de intervalo, infectados pela mesma cepa recombinante", o que pode indicar a existência de outros casos ainda não detectados.

Sintomas da Mpox

O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até começarem a surgir os sinais e sintomas da Mpox — o chamado período de incubação — normalmente é de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias. Em geral, a infecção é caracterizada por:

Erupções cutânea ou lesões de pele;

Linfonodos inchados (ínguas);

Febre;

Dores no corpo;

Dor de cabeça;

Calafrio;

Fraqueza.

Segundo o Ministério da Saúde, as erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas elas também podem aparecer antes da elevação da temperatura corporal.