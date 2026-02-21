Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quantos casos de Mpox o Brasil registrou em 2026? Veja o que se sabe até agora

Doença pode ser transmitida entre animais e humanos e exige cuidados para evitar contágio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Legenda: Os sinais e sintomas da mpox duram de 2 a 4 semanas.
Foto: Shutterstock.

Dados atualizados do Ministério da Saúde (MS) apontam que, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o Brasil registrou 47 casos de mpox.

Um outro caso, que não consta no panorama,foi confirmado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), totalizando 48 registros oficiais.

O número, apesar de relevante, é bem menor que o do mesmo período em 2025, quando foram registrados 126 casos.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Nova variante de Mpox é confirmada pela OMS

teaser image
País

Mpox: Porto Alegre confirma primeiro caso da doença em 2026; veja sintomas e medidas de prevenção

A relação de casos, no entanto, pode ser maior, já que há um delay entre o envio dos dados das secretarias estaduais e a atualização do Painel Mpox, que contabiliza os dados na plataforma do MS.

Em 2025, o Brasil registrou 1.079 casos da doença e dois óbitos.

O que é a Mpox?

A Mpox é uma zoonose causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae.

A doença pode ser transmitida entre animais e seres humanos, sendo a transmissão para humanos causada por meio de contato com pessoa infectada, materiais contaminados ou animais silvestres (roedores) infectados.

Recentemente, a circulação de uma nova variante do vírus foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Reino Unido. A OMS informou que a nova cepa é uma versão que combina os Clados 1b e 2b do Mpox.

Segundo as autoridades em saúde, os dois pacientes infectados "adoeceram com várias semanas de intervalo, infectados pela mesma cepa recombinante", o que pode indicar a existência de outros casos ainda não detectados.

Sintomas da Mpox

O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até começarem a surgir os sinais e sintomas da Mpox — o chamado período de incubação — normalmente é de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias. Em geral, a infecção é caracterizada por:

  • Erupções cutânea ou lesões de pele;
  • Linfonodos inchados (ínguas);
  • Febre;
  • Dores no corpo;
  • Dor de cabeça;
  • Calafrio;
  • Fraqueza.

Segundo o Ministério da Saúde, as erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas elas também podem aparecer antes da elevação da temperatura corporal.

Essas lesões podem ser planas ou levemente elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado, e podem formar crostas, que secam e caem.

“As erupções tendem a se concentrar no rosto, na palma das mãos e planta dos pés, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive na boca, olhos, órgãos genitais e no ânus”, complementa o Ministério.

Segundo o órgão, a doença geralmente evolui para quadros leves e moderados e pode durar de 2 a 4 semanas.

O que é Mpox e como ela é transmitida?

A Mpox é uma doença zoonótica viral, causada pelo Mpox vírus (MPXV). A transmissão ocorre, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa com erupções e lesões na pele ou com fluidos corporais — como pus ou sangue das lesões — de alguém infectado.

“Úlceras, lesões ou feridas na boca podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode ser transmitido por meio da saliva”, complementa o Ministério da Saúde.

O contato com objetos ou utensílios recentemente contaminados — como roupas, roupas de cama, toalhas e pratos — também podem levar à transmissão.

Também se pode contrair a doença por meio de gotículas, mas, para isso, normalmente é necessário contato próximo prolongado entre o paciente infectado e outras pessoas.

Por isso, trabalhadores da saúde, familiares e parceiros íntimos têm maior risco de infecção.

O Ministério da Saúde aponta que uma pessoa infectada pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam até a erupção ter cicatrizado completamente e uma nova camada de pele se formar.

Cuidados

prevenção é a principal forma de se proteger contra a Mpox. Por isso, é aconselhado evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença.

Cuidadores, profissionais da saúde, familiares próximos e parceiros, entre outras pessoas que precisarem manter contato com o paciente, devem utilizar luvas, máscaras, avental e óculos de proteção.

O Ministério da Saúde recomenda os seguintes cuidados:

  • Lavar regularmente as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel — principalmente após o contato com a pessoa infectada ou itens que possam ter entrado em contato com erupções e lesões da pele ou secreções respiratórias;
  • Lavar as roupas de cama, roupas, toalhas, lençóis, talheres e objetos pessoais da pessoa com água morna e detergente;
  • Limpar e desinfete todas as superfícies contaminadas;
  • Descartar os resíduos contaminados (por exemplo, curativos) de forma adequada.

Para pessoas com suspeita ou confirmação da doença, a orientação é cumprir isolamento imediato e não compartilhar objetos e materiais de uso pessoal até o término do período de transmissão.

O Ministério da Saúde destaca que todas as pessoas com sintomas compatíveis de Mpox devem procurar uma unidade básica de saúde imediatamente e adotar as medidas de prevenção.

Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Ser Saúde

Quantos casos de Mpox o Brasil registrou em 2026? Veja o que se sabe até agora

Doença pode ser transmitida entre animais e humanos e exige cuidados para evitar contágio.

Redação
Há 6 minutos
Mulher usando caneta emagrecedora.
Ser Saúde

Anvisa registra 65 notificações de mortes associadas ao uso de canetas emagrecedoras

O levantamento inclui os princípios ativos semaglutida, tirzepatida, liraglutida e dulaglutida.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Tatiana Sampaio, profissional de saúde em escritório, com prateleiras de livros e arquivo ao fundo, sorrindo para a câmera em ambiente de trabalho.
Ser Saúde

Quem é Tatiana Sampaio? Conheça cientista por trás de remédio para lesão muscular

Pesquisadora desenvolve há 20 anos medicamento para recuperar movimentos de pacientes tetraplégicos.

Paulo Roberto Maciel*
20 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma ampola de Lamina com 100 mcg/mL, solução injetável de 0,5 mL utilizada para administração intramedular.
Ser Saúde

O que é polilaminina? Veja o que se sabe sobre substância e o que ela pode fazer

Medicamento criado pela pesquisadora Tatiana Sampaio já ajudou pacientes com lesão medular.

Paulo Roberto Maciel*
20 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Ser Saúde

Nova variante de Mpox é confirmada pela OMS

Inicialmente, vírus foi detectado em circulação no Reino Unido e na Índia.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
foto de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé, proibida pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende novamente fórmula infantil Alfamino, da Nestlé; entenda

Valores encontrados nas fórmulas ultrapassam os limites permitidos pela agência reguladora.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Dose vacina contra HPV.
Ser Saúde

Anvisa aprova nova indicação da vacina contra HPV para prevenir três tipos de câncer

Crianças, homens e mulheres com idade entre 9 e 45 anos estão entre o público-alvo.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem ilustrativa para matéria sobre prevenção ao HIV no Carnaval: o que você precisa saber.
Ser Saúde

Prevenção ao HIV no Carnaval: tudo que você precisa saber

Infectologistas indicam as principais medidas preventivas durante a folia.

Beatriz Rabelo
10 de Fevereiro de 2026
Pessoas tonando vacina para ilustrar matéria sobre vacina do HPV no SUS.
Ser Saúde

Governo estuda incluir versão nonavalente da vacina contra HPV no SUS, diz ministro

Atualmente o SUS oferece vacinação para quatro tipos de HPV.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
O alerta envolve medicamentos como dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida, cujo risco de pancreatite já consta nas bulas autorizadas no país.
Ser Saúde

Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associado ao uso indevido de canetas emagrecedoras

A Agência destaca que não houve alteração na relação risco-benefício desses medicamentos.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
mão de homem aplicando caneta emagrecedora em área na barriga.
Ser Saúde

Pancreatite: entenda a inflamação associada às canetas para emagrecer

Médicos revelam sintomas e medidas que devem ser tomadas em caso de suspeita da doença.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Montagem com dois frascos de produtos. À esquerda, um pote branco com rótulo roxo e verde escrito ‘Café de Açaí’, apresentado como suplemento alimentar. À direita, um pote transparente com tampa vermelha da marca ‘Mago’, contendo pó branco para decoração identificado como ‘Pérola – 50g’. Ao fundo, atrás do frasco da esquerda, há uma imagem desfocada de figuras humanas coloridas em azul e vermelho.
Ser Saúde

Anvisa proíbe 'café de açaí' e suspende glitter comestível com plásticos

Decisão da agência apontou falhas de rotulagem e risco no consumo dos produtos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto mostra pessoa com caneta de mounjaro na mão ao lado de prato com doces e salgados. Imagem para ilustrar matéria sobre nova tendência de rodízio para pacientes que usam canetas emagrecedoras.
Ser Saúde

'Rodízio Mounjaro' aponta nova tendência de comportamento e mercado

Restaurante de Fortaleza abre cardápio para adeptos de canetas emagrecedoras. Especialistas de saúde apontam riscos.

Raísa Azevedo e Paloma Vargas
04 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra sequência com embalagem de leite condensado La Vaquita, três frascos de suplemento Durasil e um pote de multivitamínico Glicojax, produtos alvos de decisão da Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa interdita leite condensado e proíbe suplementos de origem desconhecida

Decisões do órgão foram divulgadas no início desta semana.

Carol Melo e Agência Brasil
04 de Fevereiro de 2026
Três pessoas conversam dentro de um ambiente interno iluminado. Uma delas está de costas, vestindo uma camisa preta, enquanto outra, à frente, usa uma camiseta sem mangas azul e faz um gesto com a mão, como se estivesse explicando algo. Ao fundo, há outra pessoa parcialmente visível e uma parede azul-clara com uma moldura de janela ao lado.
Ser Saúde

Saiba o que é dislexia, transtorno de aprendizagem citado por Leandro no BBB 26

Declaração de Edílson Capetinha sobre o brother virou polêmica nas redes sociais após Sincerão.

Mylena Gadelha
03 de Fevereiro de 2026
Prato de salada colorida com frango grelhado, tomate, alface, cenoura e nozes-pecã, acompanhado de água e ingredientes adicionais sobre mesa de madeira.
Ser Saúde

Com energia e sem ressaca: O que comer antes e depois dos blocos de Carnaval

Nutricionista e influenciadoras dão dicas práticas de alimentação para curtir a folia com disposição e ajudar o corpo a se recuperar no pós-bloco.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Imagem de cannabis medicinal para matéria sobre mudanças de regras pela Anvisa.
Ser Saúde

Regras para uso da cannabis medicinal são modificadas pela Anvisa; confira mudanças

Cultivo de cannabis é liberado apenas para a fabricação de medicamentos e outros produtos aprovados.

Redação e Agência Brasil
28 de Janeiro de 2026
Imagem ilustrativa azul de vírus dentro do corpo.
Ser Saúde

Vírus Nipah, altamente letal e registrado em países asiáticos, tem cura? Entenda

Confira qual o protocolo estabelecido para tratar a doença até o momento.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra morcego do gênero Pteropus, hospedeiro natural do vírus Nipah que gera surto da índia.
Ser Saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Entenda se há risco de pandemia

Surto do agente infeccioso é monitorado por autoridades na Índia.

Redação e Agência Brasil
27 de Janeiro de 2026
Caneta emagrecedoras.
Ser Saúde

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil

Injeções à base de Tirzepatida e Retatrutida não podem ser comercializados e devem ser apreendidos.

Redação
21 de Janeiro de 2026