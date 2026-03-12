Diário do Nordeste
Psicóloga cearense desaparecida no Reino Unido teria pulado de embarcação a motor para o mar

Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, teria utilizado dois barcos da região.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ceará
Montagem de fotos mostra uma selfie de Vitória à esquerda e ela entrando em um barco à direita.
Legenda: Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida na Inglaterra.
Foto: Arquivo Pessoal e Divulgação/Polícia de Essex.

Novas pistas ajudam a desvendar o paradeiro da psicóloga Vitória Figueiredo Barreto, 30, em Brightlingesea, na Inglaterra. A família informou na noite desta quinta-feira (12) que, na manhã do último dia 4 de março, a cearense tentou ligar uma embarcação a motor e levar para o mar. Não se sabe, porém, para onde ela queria ir.

O que a Polícia de Essex descobriu, de acordo com os familiares de Vitória, é que, apesar da tentativa dela de conectar cabos, o barco não funcionou, o que a levou a arrastá-lo para a água. No entanto, a embarcação teria ficado à deriva, fazendo com que a brasileira vestisse um colete salva-vidas e pulasse no mar para buscar um lugar seguro.

"Num determinado momento, na manhã de 4 de março, a Vitória pulou. Ela vestiu o colete salva-vidas e ela provavelmente entrou na água para conseguir um local seguro", explicou a psicóloga Milene Zanoni, que atualiza informações sobre o caso no perfil "@ondestavitoria", no Instagram.

Milene afirmou ainda que as investigações foram ampliadas na região e frisou que, na história, existem, agora, duas embarcações: uma menor, que Vitória utilizou para remar por cerca de 100 metros até outra parte da costa, e outra maior, com motor, que a psicóloga até tentou ligar, mas não conseguiu e arrastou para o mar.

Entenda a história dos barcos

Mais cedo, nesta quinta-feira, a Polícia de Essex divulgou que o colete salva-vidas do pequeno barco utilizado por Vitória para sair de Brightlingsea estava desaparecido. Também foi dito que a embarcação foi encontrada amarrada cuidadosamente a uma árvore em Bradwell-on-Sea, na península de Dengie.

Segundo a família da psicóloga, ela remou por 100 metros até uma área onde ficam estacionados barcos maiores, como iates. No local, ela entrou em um dos barcos a motor, tentou mexer nos fios para ligá-lo, não conseguiu, desamarrou-o do porto e arrastou para o mar. No entanto, por "receio de ir para o alto-mar", ela colocou o colete salva-vidas da outra embarcação e, percebendo que ficaria à deriva, provavelmente pulou na água para encontrar um local seguro.

A hipótese dos investigadores, inclusive, é que ela tenha conseguido retornar para a costa e esteja perdida, tentando sobreviver.

Em nota divulgada nesta quinta, a Polícia de Essex pediu ajuda de proprietários de barcos na área costeira de Brightlingsea e afirmou que ampliou as buscas para a zona terrestre em Bradwell-on-Sea. "Essa área já foi alvo de buscas aéreas significativas no último fim de semana. Agora, haverá buscas terrestres significativas", garantiu.

Família apela para Lula e Janja

No vídeo que atualizou as informações sobre o caso, a psicóloga Milene Zanoni apelou para as autoridades brasileiras, no nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama Janja da Silva, para que se envolvam nas buscas e pressionem as autoridades britânicas a não pararem as investigações.

Além disso, a família pediu novamente a quebra do sigilo bancário e do celular de Vitória — que acreditam que esteja com ela até hoje.

