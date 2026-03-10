A polícia do condado de Essex divulgou nesta terça-feira (10) novas imagens de câmeras de segurança e informou que uma bolsa pertencente à brasileira desaparecida — a cearense Vitoria Figueiredo-Barreto, de 30 anos — foi localizada durante as buscas.

O que aconteceu com a psicóloga brasileira desaparecida

Ela está desaparecida desde o início de março no Reino Unido. De acordo com a polícia local, Vitoria foi vista pela última vez no campus da Universidade de Essex, em Wivenhoe, no dia 3 de março, após se encontrar com uma amiga.

Imagens de monitoramento mostram a brasileira embarcando em um ônibus da linha 87 pouco depois das 13h. Segundo os investigadores, o veículo seguiu até Brightlingsea, onde ela desembarcou cerca de 30 minutos depois, na Bellfield Avenue.

Registros de uma câmera residencial também mostram Vitória caminhando pela área de Hurst Green por volta das 14h30 do mesmo dia.

Polícia conseguiu avançar na linha do tempo do desaparecimento

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (10), a vice-superintendente Anna Granger, responsável pela investigação, afirmou que a polícia conseguiu avançar na linha do tempo do desaparecimento.

“Agora sabemos que, depois de se encontrar com a amiga, ela pegou o ônibus número 87 na Boundary Road, em Wivenhoe, pouco depois das 13h, e desceu cerca de 30 minutos depois na Bellfield Avenue, em Brightlingsea”, disse Granger.

A polícia também confirmou que uma bolsa branca de ombro, com a frase "people over profit", foi encontrada em uma área verde próxima à Copperas Road, em Brightlingsea. O item foi localizado por um morador na tarde do dia anterior.

Brasileira pode ter pulado cerca de estaleiro

Segundo o portal britânico The Sun, a polícia ainda informou que imagens de câmeras de segurança registraram uma pessoa pulando uma cerca e entrando em um estaleiro próximo ao local onde a bolsa foi encontrada, durante a madrugada do dia 4 de março. A polícia acredita que a pessoa nas imagens seja a própria cearense.

As buscas seguem concentradas em áreas específicas de Brightlingsea, com equipes realizando varreduras terrestres, apoio aéreo, cães farejadores e voluntários da organização Essex Search and Rescue.

Vitória foi vista pela última vez vestindo casaco escuro, suéter de gola alta azul, jeans azul claro e tênis escuros com solado branco. A família foi informada sobre a localização da bolsa e recebe acompanhamento de agentes especializados enquanto as buscas continuam.