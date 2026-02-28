Itamary condena ataques ao Irã realizados pelos EUA e por Israel

O Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, condenou os ataques bélicos direcionados ao Irã no início deste sábado (28). A ação foi comandada pelos Estados Unidos e por Israel, que efetuaram explosões em Teerã, capital iraniana, e pelo menos outras quatro cidades.

Na nota expedida, o governo brasileiro afirma que o único "caminho viável para a paz" é o processo de negociação entre as partes e pediu por respeito às leis internacionais.

"O Brasil apela a todas as partes que respeitem o Direito Internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil", afirmou o Itamaraty.

Nas regiões afetadas, o Ministério disse que as embaixadas do País estão acompanhando a situação e prestando atenção às comunidades brasileiras que se encontram nos locais.

Na capital iraniana, o Embaixador do Brasil está em contato direto com os brasileiros residentes.

Ataque e retaliação

As explosões foram ouvidas no Irã durante o início deste sábado (28), atingindo pelo menos cinco cidades do país, incluindo a capital, Teerã. Os ataques foram coordenados pelos Estados Unidos e por Israel, que tinham como objetivo atingir duas autoridades da nação.

O líder supremo e aiatolá Ali Khamenei e o presidente Masoud Pezeshkian foram os alvos do ataque, conforme informado pelo governo israelense. Não há maiores desdobramentos quanto ao seu resultado, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Enquanto o exército israelense afirma ter atingido "centenas" de alvos militares, agências de notícias do Irã informam que civis também foram afetados. Segundo a imprensa, ao menos 50 estudantes de uma escola feminina morreram durante as explosões.

Como forma de retaliação, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases controladas pelo governo estadunidense no Oriente Médio ou onde há a presença de militares do país norte-americano. Jordânia, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos são algumas das localidades.