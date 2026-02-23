Diário do Nordeste
México reforça segurança após morte do narcotraficante 'El Mencho'

O assassinato do líder do Cartel Jalisco Nova Geração provocou uma onda de violência no país.

(Atualizado às 15:49)
Mundo
Ônibus incendiado em via no México após morte de narcotraficante El Mencho.
Legenda: A morte do narcotraficante provocou uma reação rápida do cartel, que bloqueou estradas e incendiou veículos.
Foto: ULISES RUIZ/AFP.

Mais de dez mil soldados foram enviados para fazer a segurança no oeste do México após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho". O líder do Cartel Jalisco Nova Geração foi assassinado em uma operação militar que deixou quase 60 mortos e desencadeou uma onda de violência no país.

El Mencho foi preso nesse domingo (22), quando havia uma recompensa de US$ 15 milhões pela captura dele.

A captura e a morte do narcotraficante, no entanto, desencadearam uma resposta rápida e violenta do cartel, que bloqueou estradas, incendiou veículos, atacou postos de gasolina, comércios e bancos, e entrou em confronto com as autoridades em 20 estados mexicanos.

Pelo menos 27 agentes de segurança, 30 criminosos e uma mulher morreram nesse processo, de acordo com o secretário da Segurança, Omar García Harfuch.

Quem era El Mencho?

El Mencho tinha 59 anos e era o líder do Cartel Jalisco Nova Geração, organização criminosa que ganhou projeção internacional devido à violência extrema que usa contra adversários. Com a morte dele, fica a dúvida sobre quem o sucederá no comando da facção.

Gerardo Rodríguez, especialista em segurança nacional e professor da Universidade das Américas em Puebla, disse que o criminoso era "onipresente" e não tinha sucessores claros.

Ele era justamente um dos principais responsáveis pelo modus operandi do grupo, que incluía extorsão a agentes públicos, ameaça à população civil e ataques às forças de segurança. Apesar disso, o governo segue em alerta para uma possível reestruturação dos criminosos.

"Estamos atentos a qualquer tipo de reação ou reestruturação dentro do cartel. [...] Estamos preparados para isso", afirmou Harfuch.

Como foi a morte de El Mencho?

El Mencho foi ferido no confronto com soldados na cidade de Tapalpa e morreu durante sua transferência aérea para a Cidade do México.

