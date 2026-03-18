Israel afirma ter matado o ministro da inteligência iraniano

Israel afirmou, nesta quarta-feira (18), ter matado o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib. Enquanto isso, a República Islâmica realiza o funeral do chefe da Segurança do país, Ali Larijani, e promete vingar sua morte. O Departamento de Estado americano havia oferecido uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações sobre o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, e outros funcionários de alto escalão, incluindo Khatib. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, explicou que ele e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, haviam autorizado o Exército a atacar "qualquer funcionário de alto escalão iraniano para o qual o círculo de inteligência e operações tenha sido fechado, sem necessidade de aprovação adicional". "Vamos continuar caçando todos eles", acrescentou.