Caças colidem no ar durante show aéreo nos EUA; vídeo

Dois aviões de combate colidiram no ar durante um show aéreo no estado americano de Idaho, no último sábado (17). Os quatro pilotos conseguiram se ejetar antes da queda das aeronaves. O acidente aconteceu diante do público, e provocou uma grande explosão, o que levou ao cancelamento imediato do evento e ao fechamento da base militar. O espetáculo, no qual as aeronaves faziam acrobacias e voos rasantes diante dos espectadores, era o primeiro do tipo desde 2018, quando um piloto de asa delta morreu em outro episódio.