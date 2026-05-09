Cearense sofre xenofobia e racismo em aeroporto, mas surpreende alemã: 'consigo falar alemão'

A cearense Ionara Sech, de 28 anos, relatou ter sofrido ataques racistas e xenofóbicos no aeroporto de Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, na última quinta-feira (7). Uma mulher idosa fez ofensas em alemão enquanto ela aguardava a chegada dos tios de uma amiga no local. No entanto, logo rebateu: "também consigo falar alemão".

Natural de Fortaleza, Ionara mora na Alemanha desde 2018 e atualmente vive na região da Baviera. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela contou que estava acompanhada de amigas e usava uma bandeira do Brasil para recepcionar os familiares.

No local, o grupo falava em português. Quando decidiram se sentar em uma área mais próxima da saída do aeroporto, a mulher começou a fazer comentários ofensivos.

“Ela começou a falar do meu nariz, me chamou de macaca e depois passou a ofender todas nós quando viu a bandeira do Brasil”, relatou.

Ionara afirmou que inicialmente tentou ignorar a situação, mas decidiu gravar a mulher após os ataques continuarem. Em seguida, respondeu em alemão e avisou que entendia tudo o que estava sendo dito.

“Eu falei: ‘Consigo falar alemão também’. Ela ficou surpresa e depois tentou sair do local”, contou.

Segundo a brasileira, uma das amigas procurou a polícia do aeroporto, mas a mulher deixou o espaço antes da chegada dos agentes.

Veja também Mundo Governo Trump divulga arquivos sobre supostos OVNIs e alienígenas Mundo Mulher tem gestação natural de quíntuplos após tentar engravidar por 12 anos

Racismo na Alemanha

Ionara disse que nunca havia sofrido racismo de forma tão direta desde que se mudou para a Alemanha, embora já tenha passado por episódios de xenofobia.

Em um dos casos, ela afirma ter sido acusada injustamente de roubo em um supermercado enquanto falava português com a filha.

“É uma situação muito humilhante. A gente acha que nunca vai passar por isso. Eu não desejo isso para ninguém”, desabafou.

Contato com advogada

Após o caso, Ionara e as amigas procuraram orientação jurídica. O vídeo gravado no aeroporto foi encaminhado para uma advogada brasileira que atua na Alemanha.

Segundo Ionara, o rosto da mulher foi borrado nas imagens por causa das leis alemãs sobre gravação e exposição de pessoas sem autorização.

A cearense afirmou que ainda tenta entender tudo o que aconteceu e espera que a mulher seja identificada. “Espero que a justiça seja feita e que ela entenda o que causou”, disse.