Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense sofre xenofobia e racismo em aeroporto, mas surpreende alemã: 'consigo falar alemão'

Caso ocorreu no aeroporto de Frankfurt, na última quinta-feira (7).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem da cearense que sofreu xenofobia e racismo em aeroporto, mas que surpreendeu alemã.
Legenda: Cearense buscou advogada brasileira na Alemanha para reagir ao que ocorreu.
Foto: Reprodução/Instagram.

A cearense Ionara Sech, de 28 anos, relatou ter sofrido ataques racistas e xenofóbicos no aeroporto de Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, na última quinta-feira (7). Uma mulher idosa fez ofensas em alemão enquanto ela aguardava a chegada dos tios de uma amiga no local. No entanto, logo rebateu: "também consigo falar alemão".

Natural de Fortaleza, Ionara mora na Alemanha desde 2018 e atualmente vive na região da Baviera. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela contou que estava acompanhada de amigas e usava uma bandeira do Brasil para recepcionar os familiares.

No local, o grupo falava em português. Quando decidiram se sentar em uma área mais próxima da saída do aeroporto, a mulher começou a fazer comentários ofensivos.

“Ela começou a falar do meu nariz, me chamou de macaca e depois passou a ofender todas nós quando viu a bandeira do Brasil”, relatou.

Ionara afirmou que inicialmente tentou ignorar a situação, mas decidiu gravar a mulher após os ataques continuarem. Em seguida, respondeu em alemão e avisou que entendia tudo o que estava sendo dito.

“Eu falei: ‘Consigo falar alemão também’. Ela ficou surpresa e depois tentou sair do local”, contou.

Segundo a brasileira, uma das amigas procurou a polícia do aeroporto, mas a mulher deixou o espaço antes da chegada dos agentes.

Veja também

teaser image
Mundo

Governo Trump divulga arquivos sobre supostos OVNIs e alienígenas

teaser image
Mundo

Mulher tem gestação natural de quíntuplos após tentar engravidar por 12 anos

Racismo na Alemanha

Ionara disse que nunca havia sofrido racismo de forma tão direta desde que se mudou para a Alemanha, embora já tenha passado por episódios de xenofobia.

Em um dos casos, ela afirma ter sido acusada injustamente de roubo em um supermercado enquanto falava português com a filha.

“É uma situação muito humilhante. A gente acha que nunca vai passar por isso. Eu não desejo isso para ninguém”, desabafou.

Contato com advogada

Após o caso, Ionara e as amigas procuraram orientação jurídica. O vídeo gravado no aeroporto foi encaminhado para uma advogada brasileira que atua na Alemanha.

Segundo Ionara, o rosto da mulher foi borrado nas imagens por causa das leis alemãs sobre gravação e exposição de pessoas sem autorização.

A cearense afirmou que ainda tenta entender tudo o que aconteceu e espera que a mulher seja identificada. “Espero que a justiça seja feita e que ela entenda o que causou”, disse.

Assuntos Relacionados
Imagem da cearense que sofreu xenofobia e racismo em aeroporto, mas que surpreendeu alemã.
Mundo

Cearense sofre xenofobia e racismo em aeroporto, mas surpreende alemã: 'consigo falar alemão'

Caso ocorreu no aeroporto de Frankfurt, na última quinta-feira (7).

Redação
Há 59 minutos
Imagem de um suposto OVNI para matéria sobre governo trump ter divulgado arquivos de alienígenas.
Mundo

Governo Trump divulga arquivos sobre supostos OVNIs e alienígenas

Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos ordenou que os documentos federais sobre o tema fossem publicados.

Redação e AFP
08 de Maio de 2026
Cinco bebês recém-nascidos descansam lado a lado sobre mantas hospitalares coloridas, destacando as pequenas pulseiras de identificação e os cuidados iniciais de saúde. A composição registra a fragilidade e a simetria dos irmãos quíntuplos em um ambiente clínico de tons verdes e azuis.
Mundo

Mulher tem gestação natural de quíntuplos após tentar engravidar por 12 anos

Caso raro aconteceu na região de Harari, na Etiópia.

Redação
08 de Maio de 2026
Imagem do navio MV Hondius em alto mar, em que passageiros estão infectados com hantavírus são retirados de embarcação e levado à costa de Cabo Verde.
Mundo

Passageiros com hantavírus são retirados de cruzeiro e levados à costa de Cabo Verde

Ministério da Saúde local realizou operação para transferir passageiros infectados por ambulância aérea.

Redação
07 de Maio de 2026
Ted era um homem branco, de cabelos e bigodes também brancos. Na foto, ele está com a mão no ouvido, de terno e camisa social branca.
Mundo

Morre Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

O magnata foi o criou o primeiro canal dedicado 24 horas às notícias.

Redação
06 de Maio de 2026
Navio de cruzeiro azul e branco navega em mar aberto, com pequena embarcação vermelha em primeiro plano e cidade costeira ao fundo.
Mundo

Cepa do hantavírus transmissível entre pessoas é confirmada em navio no Oceano Atlântico

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), exames detectaram cepa andina do vírus nas amostras coletadas.

Redação
06 de Maio de 2026
Veja o que se sabe sobre cruzeiro com casos suspeitos de hantavírus
Mundo

Veja o que se sabe sobre cruzeiro com casos suspeitos de hantavírus

Navio está ancorado desde domingo (3) em Cabo Verde, na costa africana.

Redação e AFP
06 de Maio de 2026
Acidente com monster truck deixa três mortos e mais de 30 feridos na Colômbia
Mundo

Acidente com monster truck deixa três mortos e mais de 30 feridos na Colômbia

No meio de uma acrobacia, o veículo perdeu o controle e a condutora não conseguiu frear.

Redação e AFP
04 de Maio de 2026
Um barco militar de patrulha do Irã com soldados armados navega em águas calmas em direção a um grande navio cargueiro carregado de contêineres. A cena ocorre sob um céu de crepúsculo, com os reflexos das embarcações projetados na superfície da água em uma composição que transmite movimento e vigilância.
Mundo

Irã afirma ter atingido navios americanos no estreito de Ormuz; EUA negam

Países entram em conflito de versões sobre um ataque iraniano a uma fragata da Marinha dos EUA em Ormuz.

Redação
04 de Maio de 2026
Imagem do navio MV Hondius em alto mar, em que passageiros estão infectados com hantavírus são retirados de embarcação e levado à costa de Cabo Verde.
Mundo

Três mortes sob suspeita de hantavírus em navio no Oceano Atlântico

Organização Mundial da Saúde confirma um caso e mantém cinco pessoas sob investigação em embarcação que partiu da Argentina.

Redação
03 de Maio de 2026
Homem negro em vestes militares e segurando espingarda.
Mundo

Jovem brasileiro é morto em combate na Guerra da Ucrânia

Ele estava servindo como fuzileiro na país europeu desde o início de 2026.

Redação
02 de Maio de 2026
foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump declara ao Congresso dos EUA o fim da guerra com Irã: 'Está encerrada'

Apesar do anúncio, presidente havia afirmado mais cedo que "não estava satisfeito" com a nova proposta de negociação iraniana.

Redação
01 de Maio de 2026
Manifestação urbana com bandeiras do Iraque e do Irã, painéis artísticos e murais políticos em praça cercada por prédios comerciais.
Mundo

Irã apresenta nova proposta de paz aos Estados Unidos

O Paquistão atuou como mediador entre os dois países rivais. O conteúdo da nova proposição ainda não foi revelado.

Redação e AFP
01 de Maio de 2026
Kumanjayi Little Baby foi vista pela última vez no sábado (26).
Mundo

Criança desaparecida em acampamento na Austrália é encontrada morta

Corpo encontrado ainda passa por exames forenses.

Redação
01 de Maio de 2026
foto de draga na costa de Dubai em 1º de março de 2026. Imagem usada em matéria sobre saída dos Emirados Árabes da Opep.
Mundo

Emirados Árabes Unidos deixam a Opep para proteger 'interesse nacional'

Decisão começa a valer a partir de maio.

Diário do Nordeste, AFP
28 de Abril de 2026
A imagem mostra a fumaça subindo durante o ataque de Israel no sul do Líbano em 27 de abril de 2026, onde mãe e filho brasilieros foram mortos.
Mundo

Itamaraty confirma morte de mãe e filho brasileiros após ataques de Israel no Líbano

No último domingo (26), o Exército israelense iniciou ofensivas no sul do Líbano; Itamaraty classificou ataques como "inaceitáveis violações ao cessar-fogo".

Redação
27 de Abril de 2026
Foto de Donald Trump.
Mundo

Trump afirma que atirador deixou manifesto anticristão

Apesar da afirmação, o presidente não deu detalhes sobre o suposto manifesto.

Redação
26 de Abril de 2026
Foto de Cole Tomas Allen
Mundo

Quem é o suspeito de ataque a tiros em jantar de gala com Trump

Homem de 31 anos deve responder por uso de arma de fogo na prática de um crime violento e agressão a um agente federal.

Redação
26 de Abril de 2026
Segurança fraca e ato solitário: o que se sabe sobre ataque a tiros em jantar com Trump
Mundo

Segurança fraca e ato solitário: o que se sabe sobre ataque a tiros em jantar com Trump

Atirador invadiu jantar de correspondentes jornalistas da Casa Branca.

Diário do Nordeste/AFP
26 de Abril de 2026
Trump é retirado às pressas de hotel, após tiros em jantar de gala nos EUA
Mundo

Trump é retirado às pressas de hotel, após tiros em jantar de gala nos EUA

Presidente e outras autoridades participavam de encontro com jornalistas no hotel Washington Hilton, na capital americana.

AFP
26 de Abril de 2026