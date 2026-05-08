Mulher tem gestação natural de quíntuplos após tentar engravidar por 12 anos

Uma mulher de 35 anos deu à luz quíntuplos após tentar engravidar por 12 anos. A gestação aconteceu de forma natural, o que evidencia o caráter raro do caso, registrado na região de Harari, na Etiópia.

Segundo a BCC, as chances de engravidar de quíntuplos sem uso de fertilização in vitro (FIV) é de uma em 55 milhões.

O Hospital Especializado Hiwot Fana, conforme o veículo britânico, informou que a etiópia Bedriya Adem teve quatro meninos e uma meninas.

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Todos os bebês nasceram com “plena saúde” e pesando entre 1,3 e 1,4 kg. A mãe e os cinco filhos, que receberam os nomes de Naif, Ammar, Munzir, Nazira e Ansar, permanecem sob cuidados médicos.

Bedriya inicialmente havia sido informada que estava grávida de quatro bebês e só descobriu que eram quíntuplos durante o parto.

A mulher, que trabalhava como agricultora, partilhou à BBC que passou “12 anos sofrendo, me escondendo e rezando constantemente por filhos”. “Rezei por apenas um, e Alá me deu cinco”, celebrou.

O marido dela já tinha um filho de outro casamento e, segundo Bedriya, falava para ela não se preocupar. “Mas por dentro eu sofria — psicológica e emocionalmente — enquanto toda a aldeia questionava minha incapacidade de ter filhos", afirmou.

Sobre o sustento da família, que agora contará com mais membros, a etiópia disse confiar que “Alá proverá, com o apoio da minha comunidade e do governo”.