Pílula emagrecedora da Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, é aprovada nos EUA

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou na última quarta-feira (1º) uma nova pílula para perda de peso desenvolvida pela farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro.

O medicamento, chamado orforglipron e comercializado com o nome Foundayo, será administrado diariamente e atua no hormônio GLP-1, mecanismo semelhante ao de outros tratamentos já disponíveis no mercado.

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De acordo com a empresa, pacientes que utilizaram o medicamento durante ensaios clínicos apresentaram perda de peso entre 12% e 15% do peso corporal. O remédio é um comprimido, assim como o Rybelsus, da Novo Nordisk, e surge como alternativa às canetas injetáveis utilizadas no tratamento da obesidade.

A Eli Lilly informou que iniciará as vendas do Foundayo nesta segunda-feira (6), por meio do programa LillyDirect. O custo será de US$ 149 por mês para a dose mais baixa para pacientes que pagarem do próprio bolso, valor semelhante ao praticado pela concorrente.

Posteriormente, a empresa pretende expandir a comercialização para farmácias e serviços de telemedicina nos Estados Unidos. Ainda não há previsão para aprovação do medicamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nem para a venda no Brasil.

O CEO da Eli Lilly, David Ricks, afirmou que a pílula é indicada tanto para pacientes que desejam perder peso quanto para aqueles que precisam manter a redução obtida. Segundo ele, a empresa já solicitou aprovação do medicamento em mais de 40 países.

“Esperamos aprovações ainda neste ano em vários mercados importantes. Os países do Golfo são uma dessas áreas que tendem a agir um pouco mais rápido, então seria um deles”, declarou Ricks.

A aprovação foi acelerada por meio de um novo programa de vouchers da FDA, o que recoloca a Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, em competição direta com a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, pioneira nos medicamentos injetáveis de GLP-1, como Ozempic e Wegovy. Atualmente, a Lilly lidera esse mercado nos Estados Unidos.

Pílula emagrecedora

Um dos diferenciais do Foundayo é que o comprimido pode ser ingerido a qualquer hora do dia, com ou sem alimentos.

“Nos primeiros momentos do lançamento, os investidores estarão acompanhando de perto para ver se a ausência de restrição alimentar do Foundayo gera alguma diferença na adesão dos pacientes”, afirmou o analista da BMO, Evan Seigerman, em nota.

Em ensaio clínico de fase avançada, com duração de 72 semanas, o orforglipron ajudou pessoas com sobrepeso a perder aproximadamente 12% do peso corporal, com estabilização da perda para a maioria dos pacientes. Em estudo anterior, de 36 semanas, a redução chegou a quase 15%.

Os efeitos colaterais mais comuns observados foram problemas gastrointestinais leves a moderados, como náusea e vômito. A bula do Foundayo traz ainda um alerta de destaque sobre o risco aumentado de tumores de células C da tireoide, advertência também presente nos medicamentos Wegovy oral e injetável.

O comissário da FDA, Marty Makary, afirmou que, apesar da aprovação acelerada, a análise do medicamento seguiu critérios rigorosos.

“O que estamos fazendo é reunir as diferentes pessoas na agência que analisam partes da solicitação”, disse ele, ressaltando que o processo manteve o mesmo nível de exigência do modelo tradicional.