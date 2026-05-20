Risco de disseminação de ebola no mundo é 'baixo', diz OMS
Situação ainda não atende critérios para que o surto seja classificado como uma "emergência pandêmica internacional".
A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta quarta-feira (20), que o risco de disseminação da epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) é considerado elevado em nível nacional e regional, mas permanece baixo no cenário global.
A avaliação foi divulgada pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, após reunião do comitê de emergências da agência da ONU, sediada em Genebra, para discutir o avanço da doença no leste do país do continente africano.
Veja também
Segundo a OMS, a situação atual ainda não atende aos critérios para que o surto seja classificado como uma emergência pandêmica internacional. Mesmo assim, a organização segue monitorando o avanço da doença e reforçando medidas de contenção na região.
Entenda doença
O ebola é uma doença grave e frequentemente fatal, que afeta humanos e outros primatas. O vírus é transmitido inicialmente por animais selvagens, como morcegos frugívoros, porcos-espinhos e primatas não humanos. Depois, a disseminação ocorre entre pessoas por meio do contato direto com sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de infectados, além de objetos contaminados, como roupas e lençóis.
A taxa média de letalidade da doença gira em torno de 50%, embora surtos anteriores tenham registrado índices entre 25% e 90%.
Os primeiros casos conhecidos surgiram em vilarejos remotos da África Central, próximos a florestas tropicais. Já o maior registro da doença ocorreu entre 2014 e 2016, na África Ocidental, quando o vírus ultrapassou fronteiras e atingiu países como Guiné, Serra Leoa e Libéria.
Os sintomas do ebola podem surgir entre dois e 21 dias após a infecção. Entre os principais sinais estão:
- febre;
- fadiga;
- dores musculares;
- dor de cabeça;
- dor de garganta.
Em estágios mais avançados, a doença pode provocar vômitos, diarreia, dores abdominais, lesões na pele, comprometimento renal e hepático e, em casos mais graves, sangramentos internos e externos.
A OMS destaca que o diagnóstico pode ser confundido com outras doenças infecciosas, como malária, febre tifoide e meningite, o que exige exames laboratoriais específicos para confirmação.
Existe tratamento contra o ebola?
No tratamento, o suporte intensivo precoce, com hidratação oral ou intravenosa e controle dos sintomas, aumenta as chances de sobrevivência. Atualmente, a OMS recomenda o tratamento com os anticorpos monoclonais mAb114 ou REGN-EB3. Para outras doenças do ebola, não há terapêuticas aprovadas, mas produtos candidatos estão em desenvolvimento.
Duas vacinas já foram aprovadas para combater a enfermidade: Ervebo e a combinação Zabdeno/Mvabea.
Segundo a OMS, a vacinação, o rastreamento de contatos, o monitoramento laboratorial, os sepultamentos seguros e a mobilização comunitária são considerados fundamentais para conter surtos da doença.