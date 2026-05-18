Terremoto de magnitude 5,2 deixa mortos na China; 13 prédios desabaram
Um terremoto de 5,2 graus de magnitude atingiu a região de Guangxi, no sul da China, provocando o desabamento de 13 prédios, segundo informou a imprensa estatal. Duas pessoas morreram.
O tremor aconteceu na cidade de Liuzhou, à 0h21 da madrugada desta segunda-feira (13h21 de domingo, em Brasília), conforme divulgado pela agência oficial de notícias Xinhua. Uma pessoa está desaparecida.
Vítimas
As vítimas mortas foram identificadas pela emissora estatal CCTV como um casal: um homem de 63 anos e uma mulher de 53. Os trabalhos de busca seguem para tentar encontrar a pessoa desaparecida.
Mais de 7 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a área afetada pelo terremoto.