Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Militares saltam de paraquedas em ilha remota após suspeita de hantavírus

Oficiais do Reino Unido participam de missão humanitária no Atlântico Sul.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem mostra pessoas cobertas por roupas azuis e máscaras de proteção.
Legenda: Países têm feito força-tarefa de controle dos riscos de transmissão da doença por passageiros infectados em navio.
Foto: Jorge Guerrero/AFP.

Militares do Reino Unido saltaram de paraquedas em Tristão da Cunha, território ultramarino britânico, para levar médicos e suprimentos ao local após um caso suspeito de hantavírus. É considerada a ilha habitada mais isolada do mundo.

De acordo com informações do portal g1, seis paraquedistas e dois médicos militares foram para a ilha. Cilindros de oxigênio e equipamentos hospitalares estavam entre os itens enviados. 

O Governo do Reino Unido afirma que foi a primeira vez que paraquedistas foram utilizados em uma missão humanitária.

Missão humanitária buscava atender a um britânico

Um cidadão britânico, sem a identidade revelada, era um dos passageiros do cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus. A embarcação passou pela ilha em abril.

Desde então, ele estava estável e isolado, conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Defesa britânico, por meio de comunicado, declarou que os estoques de oxigênio da ilha estavam "em nível crítico", e por isso o lançamento aéreo de paraquedistas com equipe médica "era a única forma de garantir atendimento ao paciente a tempo".

Veja também

teaser image
Mundo

Passageiros com hantavírus são retirados de cruzeiro e levados à costa de Cabo Verde

teaser image
Mundo

Cepa do hantavírus transmissível entre pessoas é confirmada em navio no Oceano Atlântico

Tristão da Cunha tem aproximadamente 200 moradores, fica encravada ao sul do Oceano Atlântico e não dispõe de aeroporto, podendo ser acessada apenas por barco, o que dificulta as operações de emergência.

Na Ilha de Ascensão, outro território ultramarino britânico, foram feitos testes para detectar hantavírus em outro passageiro do mesmo cruzeiro, que desembarcou no local antes de ser conduzido para a África do Sul.

Surto começou em abril

Três mortes com suspeita de hantavírus ocorreram no navio MV Hondius durante o trajeto entre a Argentina e Cabo Verde. 

A embarcação, operada pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions, saiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em 20 de março, rumo ao continente africano. 

Um passageiro de 70 anos morreu na embarcação e o corpo foi levado para a Ilha de Santa Helena. A esposa da vítima, de 69 anos, morreu em um hospital na África do Sul. O casal tinha nacionalidade holandesa. 

Uma terceira pessoa morreu no navio. Um homem do Reino Unido recebeu atendimento em unidade de terapia intensiva em Joanesburgo, na África do Sul.

O que é a hantavirose?

A doença é uma zoonose, isto é, transmitida por meio de contato com animais. Ela é enquadrada como viral aguda e, no Brasil, se manifesta principalmente como síndrome cardiopulmonar por hantavírus.

Partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores infectados são as principais formas de transmissão para humanos. Os sintomas iniciais incluem febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor lombar e dor abdominal.

Quando a doença evolui, pode incluir dificuldade para respirar, tosse seca, aceleração de batimentos cardíacos e queda de pressão.

A hantavirose não tem tratamento específico, e não há vacina ou outro meio para impedir a contaminação atualmente. O atendimento aos infectados baseia-se em medidas de suporte clínico.

Assuntos Relacionados
Mulher de cabeço longo com tranças ruivas ao lado da irmã, de cabelo preto curto.
Mundo

Colegas de trabalho com a mesma tatuagem descobrem que são irmãs

A história de Julia Tinetti e Cassandra Madison foi contada em um episódio do programa Outlook, do BBC World Service.

Redação
Há 10 minutos
Imagem mostra pessoas cobertas por roupas azuis e máscaras de proteção.
Mundo

Militares saltam de paraquedas em ilha remota após suspeita de hantavírus

Oficiais do Reino Unido participam de missão humanitária no Atlântico Sul.

Redação
Há 1 hora
Área arenosa com ondulações, semelhante a dunas, sob fundo escuro. No canto superior direito, há formas geométricas delineadas em amarelo sobre a imagem.
Mundo

Documentos sobre OVNIs: EUA divulgam relato de astronauta da Apollo 12 que viu flashes no espaço

Registros da missão tripulada à Lua alegaram "Fenômenos Anômalos Não Identificados".

Redação
10 de Maio de 2026
Operação acompanhada pela OMS prevê retirada isolada de passageiros nas Ilhas Canárias após surto de hantavírus deixar três mortos.
Mundo

Passageiros de cruzeiro com surto de hantavírus chegam nas Ilhas Canárias para repatriação

Três mortes foram registradas em viagem.

João Lima Neto, AFP
10 de Maio de 2026
Pronunciamento do presidente russo diante de fundo azul durante declaração pública sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Mundo

Guerra entre Rússia e Ucrânia pode estar acabando, diz Putin

Nesta sexta-feira (8), foi anunciado um cessar-fogo de três dias entre os países.

Redação
09 de Maio de 2026
Mundo

Cearense sofre xenofobia e racismo em aeroporto, mas surpreende alemã: 'consigo falar alemão'

Caso ocorreu no aeroporto de Frankfurt, na última quinta-feira (7).

Redação
09 de Maio de 2026
Imagem de um suposto OVNI para matéria sobre governo trump ter divulgado arquivos de alienígenas.
Mundo

Governo Trump divulga arquivos sobre supostos OVNIs e alienígenas

Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos ordenou que os documentos federais sobre o tema fossem publicados.

Redação e AFP
08 de Maio de 2026
Cinco bebês recém-nascidos descansam lado a lado sobre mantas hospitalares coloridas, destacando as pequenas pulseiras de identificação e os cuidados iniciais de saúde. A composição registra a fragilidade e a simetria dos irmãos quíntuplos em um ambiente clínico de tons verdes e azuis.
Mundo

Mulher tem gestação natural de quíntuplos após tentar engravidar por 12 anos

Caso raro aconteceu na região de Harari, na Etiópia.

Redação
08 de Maio de 2026
Imagem do navio MV Hondius em alto mar, em que passageiros estão infectados com hantavírus são retirados de embarcação e levado à costa de Cabo Verde.
Mundo

Passageiros com hantavírus são retirados de cruzeiro e levados à costa de Cabo Verde

Ministério da Saúde local realizou operação para transferir passageiros infectados por ambulância aérea.

Redação
07 de Maio de 2026
Ted era um homem branco, de cabelos e bigodes também brancos. Na foto, ele está com a mão no ouvido, de terno e camisa social branca.
Mundo

Morre Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

O magnata foi o criou o primeiro canal dedicado 24 horas às notícias.

Redação
06 de Maio de 2026
Navio de cruzeiro azul e branco navega em mar aberto, com pequena embarcação vermelha em primeiro plano e cidade costeira ao fundo.
Mundo

Cepa do hantavírus transmissível entre pessoas é confirmada em navio no Oceano Atlântico

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), exames detectaram cepa andina do vírus nas amostras coletadas.

Redação
06 de Maio de 2026
Veja o que se sabe sobre cruzeiro com casos suspeitos de hantavírus
Mundo

Veja o que se sabe sobre cruzeiro com casos suspeitos de hantavírus

Navio está ancorado desde domingo (3) em Cabo Verde, na costa africana.

Redação e AFP
06 de Maio de 2026
Acidente com monster truck deixa três mortos e mais de 30 feridos na Colômbia
Mundo

Acidente com monster truck deixa três mortos e mais de 30 feridos na Colômbia

No meio de uma acrobacia, o veículo perdeu o controle e a condutora não conseguiu frear.

Redação e AFP
04 de Maio de 2026
Um barco militar de patrulha do Irã com soldados armados navega em águas calmas em direção a um grande navio cargueiro carregado de contêineres. A cena ocorre sob um céu de crepúsculo, com os reflexos das embarcações projetados na superfície da água em uma composição que transmite movimento e vigilância.
Mundo

Irã afirma ter atingido navios americanos no estreito de Ormuz; EUA negam

Países entram em conflito de versões sobre um ataque iraniano a uma fragata da Marinha dos EUA em Ormuz.

Redação
04 de Maio de 2026
Imagem do navio MV Hondius em alto mar, em que passageiros estão infectados com hantavírus são retirados de embarcação e levado à costa de Cabo Verde.
Mundo

Três mortes sob suspeita de hantavírus em navio no Oceano Atlântico

Organização Mundial da Saúde confirma um caso e mantém cinco pessoas sob investigação em embarcação que partiu da Argentina.

Redação
03 de Maio de 2026
Homem negro em vestes militares e segurando espingarda.
Mundo

Jovem brasileiro é morto em combate na Guerra da Ucrânia

Ele estava servindo como fuzileiro na país europeu desde o início de 2026.

Redação
02 de Maio de 2026
foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump declara ao Congresso dos EUA o fim da guerra com Irã: 'Está encerrada'

Apesar do anúncio, presidente havia afirmado mais cedo que "não estava satisfeito" com a nova proposta de negociação iraniana.

Redação
01 de Maio de 2026
Manifestação urbana com bandeiras do Iraque e do Irã, painéis artísticos e murais políticos em praça cercada por prédios comerciais.
Mundo

Irã apresenta nova proposta de paz aos Estados Unidos

O Paquistão atuou como mediador entre os dois países rivais. O conteúdo da nova proposição ainda não foi revelado.

Redação e AFP
01 de Maio de 2026
Kumanjayi Little Baby foi vista pela última vez no sábado (26).
Mundo

Criança desaparecida em acampamento na Austrália é encontrada morta

Corpo encontrado ainda passa por exames forenses.

Redação
01 de Maio de 2026
foto de draga na costa de Dubai em 1º de março de 2026. Imagem usada em matéria sobre saída dos Emirados Árabes da Opep.
Mundo

Emirados Árabes Unidos deixam a Opep para proteger 'interesse nacional'

Decisão começa a valer a partir de maio.

Diário do Nordeste, AFP
28 de Abril de 2026