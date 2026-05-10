Militares saltam de paraquedas em ilha remota após suspeita de hantavírus

Militares do Reino Unido saltaram de paraquedas em Tristão da Cunha, território ultramarino britânico, para levar médicos e suprimentos ao local após um caso suspeito de hantavírus. É considerada a ilha habitada mais isolada do mundo.

De acordo com informações do portal g1, seis paraquedistas e dois médicos militares foram para a ilha. Cilindros de oxigênio e equipamentos hospitalares estavam entre os itens enviados.

O Governo do Reino Unido afirma que foi a primeira vez que paraquedistas foram utilizados em uma missão humanitária.

Missão humanitária buscava atender a um britânico

Um cidadão britânico, sem a identidade revelada, era um dos passageiros do cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus. A embarcação passou pela ilha em abril.

Desde então, ele estava estável e isolado, conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Defesa britânico, por meio de comunicado, declarou que os estoques de oxigênio da ilha estavam "em nível crítico", e por isso o lançamento aéreo de paraquedistas com equipe médica "era a única forma de garantir atendimento ao paciente a tempo".

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Tristão da Cunha tem aproximadamente 200 moradores, fica encravada ao sul do Oceano Atlântico e não dispõe de aeroporto, podendo ser acessada apenas por barco, o que dificulta as operações de emergência.

Na Ilha de Ascensão, outro território ultramarino britânico, foram feitos testes para detectar hantavírus em outro passageiro do mesmo cruzeiro, que desembarcou no local antes de ser conduzido para a África do Sul.

Surto começou em abril

Três mortes com suspeita de hantavírus ocorreram no navio MV Hondius durante o trajeto entre a Argentina e Cabo Verde.

A embarcação, operada pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions, saiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em 20 de março, rumo ao continente africano.

Um passageiro de 70 anos morreu na embarcação e o corpo foi levado para a Ilha de Santa Helena. A esposa da vítima, de 69 anos, morreu em um hospital na África do Sul. O casal tinha nacionalidade holandesa.

Uma terceira pessoa morreu no navio. Um homem do Reino Unido recebeu atendimento em unidade de terapia intensiva em Joanesburgo, na África do Sul.

O que é a hantavirose?

A doença é uma zoonose, isto é, transmitida por meio de contato com animais. Ela é enquadrada como viral aguda e, no Brasil, se manifesta principalmente como síndrome cardiopulmonar por hantavírus.

Partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores infectados são as principais formas de transmissão para humanos. Os sintomas iniciais incluem febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor lombar e dor abdominal.

Quando a doença evolui, pode incluir dificuldade para respirar, tosse seca, aceleração de batimentos cardíacos e queda de pressão.

A hantavirose não tem tratamento específico, e não há vacina ou outro meio para impedir a contaminação atualmente. O atendimento aos infectados baseia-se em medidas de suporte clínico.