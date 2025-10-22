Seu Direito

A funcionária da Caixa também poderá trabalhar exclusivamente à tarde, para ter a manhã livre para acompanhar o filho em terapias
Funcionários trabalharam no primeiro e segundo turno das eleições de 2022 e não receberam compensação
Para a juíza, o caso se trata de um único núcleo familiar, levando em consideração 35 anos de convivência
Caso aconteceu em 2022, mas a decisão só foi publicada em 14 de julho deste ano
Justiça do Trabalho considerou o caso uma forma de ridicularizar a situação do trabalhador
Mulher enviou imagem pública de um olho com sinais de conjuntivite durante uma consulta virtual
A água é considerada um "bem de domínio público". O serviço de distribuição deve atender a uma série de requisitos básicos
Vítima foi demitida após apresentar o diagnóstico médico aos ex-empregadores
Idoso trabalhou na Ambev empresa durante 16 anos e chegava a beber quatro litros de cerveja por dia
Ela deve receber R$ 50 mil por danos morais e uma pensão equivalente ao salário do falecido companheiro