ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.
Vestígios de DNA foram analisados para encontrar um dos suspeitos.
Tempestade é a mais forte dos últimos 175 anos e deixou ao menos sete mortos no Caribe.
Conforme o NHC, o centro do furacão se desloca a uma velocidade de 16 km/h.
O furacão já causou a morte de sete pessoas.
O furacão de categoria 5 já teria provocado três mortes na Jamaica.
Americano aproveitou para felicitar o brasileiro, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27).
Resultado é surpreendente e, segundo presidente, é "ponto de virada".
Homem não teve identidade revelada.
O encontro aconteceu durante a Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático.
Cometa tem comportamento e composição química incomuns e está sendo monitorado.
Em publicação na rede social X, Lula afirmou ter tido uma “ótima reunião” com Trump.
Eles foram levados para a sede da polícia judiciária parisiense, localizada no 17° distrito.
As informações foram passadas pelo irmão da vítima, que também mora na Europa
Harris afirma que está confiante que haverá uma mulher na Casa Branca no futuro.
Estrutura de creche, além de residências foram afetadas.
Movimentação ocorre em meio à escalada de tensões na região.
Presidente russo afirma, no entanto, que quer manter diálogo com governo Trump.
Autoridades venezuelanas investigam as causas do acidente aéreo.
Ataque deixou dois mortos