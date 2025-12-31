Diário do Nordeste
Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

Comemoração ocorreu por volta das 14 horas no horário de Brasília

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
espetáculo de fogos no reveillon de dubai.
Legenda: Comemoração no Réveillon de Dubai tentou quebrar recordes mundiais.
Foto: Reprodução/Redes sociais/X

As boas-vindas a 2026 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, está tirando o fôlego do público nas redes sociais. 

A celebração contou com um espetáculo de fogos sobre o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. 

As luzes, efeitos visuais e fogos harmoniosamente coreografados receberam 2026 à meia-noite no horário local, por volta das 14 horas, em Brasília. 

Recorde mundial

A grandiosidade da comemoração, além de encantar o público, foi uma tentativa de quebrar ao menos cinco recordes mundiais.

Segundo o portal O Globo, a festa procurou estabelecer a maior exibição aérea do tipo já realizada, com o uso de cerca de 6.500 drones que formaram a imagem de uma fênix no céu. 

Outra atração foi o lançamento de um projétil de duas toneladas, com o objetivo de se tornar o maior projétil de fogos de artifício aéreo já registrado.

