Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

As boas-vindas a 2026 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, está tirando o fôlego do público nas redes sociais.

A celebração contou com um espetáculo de fogos sobre o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo.

As luzes, efeitos visuais e fogos harmoniosamente coreografados receberam 2026 à meia-noite no horário local, por volta das 14 horas, em Brasília.

Happy New Year 2026 from Burj Khalifa and Downtown Dubai - #HappyNewYear pic.twitter.com/wV28nnpO9O — Your Cincinnati (@YourCincinnati) December 31, 2025

Recorde mundial

A grandiosidade da comemoração, além de encantar o público, foi uma tentativa de quebrar ao menos cinco recordes mundiais.

Segundo o portal O Globo, a festa procurou estabelecer a maior exibição aérea do tipo já realizada, com o uso de cerca de 6.500 drones que formaram a imagem de uma fênix no céu.

Outra atração foi o lançamento de um projétil de duas toneladas, com o objetivo de se tornar o maior projétil de fogos de artifício aéreo já registrado.