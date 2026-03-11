Onde assistir 'O Agente Secreto' e outros filmes indicados ao Oscar 2026

O filme "O Agente Secreto" está indicado em quatro categorias do Oscar 2026, incluindo "Melhor Filme". Para quem ainda não conseguiu assistir ao filme, a produção pode ser vista nos cinemas e também já está disponível na Netflix.

Outros concorrentes da premiação estão disponíveis em plataformas de streaming, como Prime Video, Apple TV, HBO Max e Mubi. No entanto, o filme "Marty Supreme" é o único que segue exclusivamente nas salas de cinema.

A cerimônia do Oscar 2026 já será realizada no próximo domingo (15). A transmissão está prevista para iniciar às 20h, horário de Brasília, e estará disponível para assistir na TV Globo, HBO Max e TNT.

Veja também Zoeira Wagner Moura apresentará prêmio no Oscar 2026 Zoeira Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2026; veja onde assistir

Indicados a 'Melhor Filme' no Oscar 2026

Valor Sentimental;

Hamnet;

O Agente Secreto;

Sonhos de Trem;

Pecadores;

Bugonia;

Frankenstein;

Uma Batalha Após a Outra;

F1: O Filme;

Marty Supreme.

Onde assistir aos indicados no Oscar 2026?

Valor Sentimental

O filme "Valor Sentimental", do diretor norueguês Joachim Trier, aborda a relação entre um pai e suas duas filhas. Após a morte da mãe, duas irmãs, Nora e Agnes, se reaproximam do pai, Gustav, um renomado diretor de cinema.

Gustav decide dirigir um filme autobiográfico sobre sua vida e sua relação com a ex-esposa. Ele oferece o papel principal para a filha Nora, que recusa. Enquanto grava o filme com uma estrela de Hollywood, pai e filha precisam lidar com os fantasmas do passado e as dores entre eles.

Onde assistir: Mubi.

Hamnet

Baseado no livro da escritora Maggie O’Farrell, o filme "Hamnet" constrói um relato ficcional sobre o filho de William Shakespeare e Anne Hathaway. Com Paul Mescal e Jessie Buckley, o filme aborda o luto e a força da arte como modo de encontrar consolo.

A narrativa sugere como a tragédia pessoal da perda do filho teria influenciado Shakespeare na criação de Hamlet. A adaptação de Chloé Zhao possui oito indicações nesta temporada do Oscar 2026, incluindo a de "Melhor Filme".

Onde assistir: Cinemas, como do Shopping Iguatemi, Del Passeo, Rio Mar Fortaleza.

O Agente Secreto

"O Agente Secreto" é uma ficção histórica que aborda o período da Ditadura Militar no Brasil. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, o filme conta com indicações ao Oscar de: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Ambientado em 1977, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que deixa São Paulo rumo a Recife em busca de um recomeço e para escapar de um passado misterioso.

Onde assistir: Netflix e nos cinemas (como Rio Mar Fortaleza, Via Sul e Iguatemi).

Sonhos de Trem

Como narrar a história de uma vida? A partir disso, nasce a proposta de "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley e com fotografia do brasileiro Adolpho Veloso. A história acompanha um lenhador dos Estados Unidos que trabalha para construir sua casa e garantir um lar seguro para sua esposa e sua filha.

Assim, o público vai acompanhando sua juventude, a idade adulta e todo o seu processo de envelhecimento. É um testemunho sobre a própria vida. O filme busca levantar reflexões sobre o luto e as pequenas coisas na vida que são realmente importantes.

Onde assistir: Netflix.

Pecadores

Em "Pecadores", Michael B. Jordan vive os gêmeos criminosos Fumaça e Fuligem. Após uma vida de crimes e golpes, a dupla decide retornar à sua cidade natal com o plano de abrir um bar voltado para a comunidade negra local. No entanto, tudo começa a desmoronar quando um mal ainda maior passa a atormentar a região.

O suspense dirigido por Ryan Coogler alcançou a marca de filme mais indicado na história do Oscar. Ele concorre em 16 categorias na edição deste ano, superando "Titanic", "La La Land" e "A Malvada" — todos com 14 indicações.

Onde assistir: HBO Max.

Bugonia

Mais um filme do excêntrico Yorgos Lanthimos, "Bugonia" aborda a manipulação da realidade e os limites da percepção. Em uma tentativa de criticar os tempos em que vivemos, o diretor tece uma narrativa ácida.

Como em "Pobres Criaturas", Emma Stone participa do elenco. A protagonista, CEO de uma farmacêutica, é sequestrada por dois homens que acreditam em teorias da conspiração. Eles acham que ela é uma alienígena andromedana disfarçada. Assim, a narrativa busca abordar a alienação e a desinformação presentes nas relações sociais e políticas atuais.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas; aluguel no Prime Video e Apple TV.

Frankenstein

Com direção de Guillermo del Toro, o filme "Frankenstein" é inspirado na clássica história de Mary Shelley. Como no livro, acompanha Victor Frankenstein, um cientista que dá vida a uma criatura feita de partes de cadáveres.

No entanto, ele logo rejeita sua criação, que busca vingança contra seu criador. Vagando sozinha, ele aprende a falar e passa a conhecer o mundo e os próprios sentimentos.

Onde assistir: Netflix.

Uma Batalha Após a Outra

A comédia de ação "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, foi indicado em 14 categorias no Oscar 2026. Com direção de Paul Thomas Anderson, de "Trama Fantasma", é inspirado no romance "Vineland" de Thomas Pynchon.

Como no livro, a história é ambientada na Califórnia em 1984, ano da reeleição do presidente Ronald Reagan. Nela, o público acompanha Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário que estava vivendo tranquilamente até sua paz ser interrompida quando seu antigo inimigo sequestra sua filha, Willa.

Onde assistir: HBO Max.

F1: O Filme

Brad Pitt retorna ao papel principal de mais um filme de ação. Em "F1: O Filme", ele interpreta Sonny Hayes, um piloto veterano recrutado por uma equipe fictícia para salvar a equipe da falência. Sonny tinha estado afastado das pistas de Fórmula 1 desde um grave acidente sofrido nos anos 1990.

Na história, ele vai dividir a equipe com Joshua Pearce (Damson Idris), criando uma parceria emocionante que parte de disputas e competições, até se transformar em algo verdadeiro.

Onde assistir: Apple TV.

Marty Supreme

Com direção de Josh Safdie, o filme "Marty Supreme" é um drama inspirado na vida de Marty Reisman, um lendário jogador de tênis de mesa de Nova York. O ator Timothée Chalamet, conhecido por papéis como "Adoráveis Mulheres" e "Me chame pelo seu nome", está no papel principal.

A narrativa é ambientada nos anos 50 e vai acompanhando a carreira de Marty, deixando de ser um apostador de Manhattan e se tornando uma estrela mundial em seu esporte.