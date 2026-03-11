Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Onde assistir 'O Agente Secreto' e outros filmes indicados ao Oscar 2026

A cerimônia já ocorre no próximo domingo (15).

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem de divulgação de Hamnet, O Agente Secreto e Valor Sentimental para matéria sobre onde assistir filmes indicados ao Oscar 2026.
Legenda: As obras estão concorrendo na categoria de "Melhor Filme" do Oscar 2026.
Foto: Divulgação.

O filme "O Agente Secreto" está indicado em quatro categorias do Oscar 2026, incluindo "Melhor Filme". Para quem ainda não conseguiu assistir ao filme, a produção pode ser vista nos cinemas e também já está disponível na Netflix.

Outros concorrentes da premiação estão disponíveis em plataformas de streaming, como Prime Video, Apple TV, HBO Max e Mubi. No entanto, o filme "Marty Supreme" é o único que segue exclusivamente nas salas de cinema.

A cerimônia do Oscar 2026 já será realizada no próximo domingo (15). A transmissão está prevista para iniciar às 20h, horário de Brasília, e estará disponível para assistir na TV Globo, HBO Max e TNT.

Veja também

teaser image
Zoeira

Wagner Moura apresentará prêmio no Oscar 2026

teaser image
Zoeira

Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2026; veja onde assistir

Indicados a 'Melhor Filme' no Oscar 2026

  • Valor Sentimental;
  • Hamnet;
  • O Agente Secreto;
  • Sonhos de Trem;
  • Pecadores;
  • Bugonia;
  • Frankenstein;
  • Uma Batalha Após a Outra;
  • F1: O Filme;
  • Marty Supreme.

Onde assistir aos indicados no Oscar 2026?

Valor Sentimental

O filme "Valor Sentimental", do diretor norueguês Joachim Trier, aborda a relação entre um pai e suas duas filhas. Após a morte da mãe, duas irmãs, Nora e Agnes, se reaproximam do pai, Gustav, um renomado diretor de cinema.

Gustav decide dirigir um filme autobiográfico sobre sua vida e sua relação com a ex-esposa. Ele oferece o papel principal para a filha Nora, que recusa. Enquanto grava o filme com uma estrela de Hollywood, pai e filha precisam lidar com os fantasmas do passado e as dores entre eles.

  • Onde assistir: Mubi.

Hamnet

Baseado no livro da escritora Maggie O’Farrell, o filme "Hamnet" constrói um relato ficcional sobre o filho de William Shakespeare e Anne Hathaway. Com Paul Mescal e Jessie Buckley, o filme aborda o luto e a força da arte como modo de encontrar consolo. 

A narrativa sugere como a tragédia pessoal da perda do filho teria influenciado Shakespeare na criação de Hamlet. A adaptação de Chloé Zhao possui oito indicações nesta temporada do Oscar 2026, incluindo a de "Melhor Filme".

  • Onde assistir: Cinemas, como do Shopping Iguatemi, Del Passeo, Rio Mar Fortaleza.

O Agente Secreto

"O Agente Secreto" é uma ficção histórica que aborda o período da Ditadura Militar no Brasil. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, o filme conta com indicações ao Oscar de: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. 

Ambientado em 1977, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que deixa São Paulo rumo a Recife em busca de um recomeço e para escapar de um passado misterioso.

  • Onde assistir: Netflix e nos cinemas (como Rio Mar Fortaleza, Via Sul e Iguatemi).

Sonhos de Trem

Como narrar a história de uma vida? A partir disso, nasce a proposta de "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley e com fotografia do brasileiro Adolpho Veloso. A história acompanha um lenhador dos Estados Unidos que trabalha para construir sua casa e garantir um lar seguro para sua esposa e sua filha.

Assim, o público vai acompanhando sua juventude, a idade adulta e todo o seu processo de envelhecimento. É um testemunho sobre a própria vida. O filme busca levantar reflexões sobre o luto e as pequenas coisas na vida que são realmente importantes.

  • Onde assistir: Netflix.

Pecadores

Em "Pecadores", Michael B. Jordan vive os gêmeos criminosos Fumaça e Fuligem. Após uma vida de crimes e golpes, a dupla decide retornar à sua cidade natal com o plano de abrir um bar voltado para a comunidade negra local. No entanto, tudo começa a desmoronar quando um mal ainda maior passa a atormentar a região.

O suspense dirigido por Ryan Coogler alcançou a marca de filme mais indicado na história do Oscar. Ele concorre em 16 categorias na edição deste ano, superando "Titanic", "La La Land" e "A Malvada" — todos com 14 indicações.

  • Onde assistir: HBO Max.

Bugonia 

Mais um filme do excêntrico Yorgos Lanthimos, "Bugonia" aborda a manipulação da realidade e os limites da percepção. Em uma tentativa de criticar os tempos em que vivemos, o diretor tece uma narrativa ácida. 

Como em "Pobres Criaturas", Emma Stone participa do elenco. A protagonista, CEO de uma farmacêutica, é sequestrada por dois homens que acreditam em teorias da conspiração. Eles acham que ela é uma alienígena andromedana disfarçada. Assim, a narrativa busca abordar a alienação e a desinformação presentes nas relações sociais e políticas atuais. 

  • Onde assistir: Em cartaz nos cinemas; aluguel no Prime Video e Apple TV.

Frankenstein

Com direção de Guillermo del Toro, o filme "Frankenstein" é inspirado na clássica história de Mary Shelley. Como no livro, acompanha Victor Frankenstein, um cientista que dá vida a uma criatura feita de partes de cadáveres.

No entanto, ele logo rejeita sua criação, que busca vingança contra seu criador. Vagando sozinha, ele aprende a falar e passa a conhecer o mundo e os próprios sentimentos. 

  • Onde assistir: Netflix.

Uma Batalha Após a Outra

A comédia de ação "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, foi indicado em 14 categorias no Oscar 2026. Com direção de Paul Thomas Anderson, de "Trama Fantasma", é inspirado no romance "Vineland" de Thomas Pynchon. 

Como no livro, a história é ambientada na Califórnia em 1984, ano da reeleição do presidente Ronald Reagan. Nela, o público acompanha Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário que estava vivendo tranquilamente até sua paz ser interrompida quando seu antigo inimigo sequestra sua filha, Willa.

  • Onde assistir: HBO Max.

F1: O Filme 

Brad Pitt retorna ao papel principal de mais um filme de ação. Em "F1: O Filme", ele interpreta Sonny Hayes, um piloto veterano recrutado por uma equipe fictícia para salvar a equipe da falência. Sonny tinha estado afastado das pistas de Fórmula 1 desde um grave acidente sofrido nos anos 1990. 

Na história, ele vai dividir a equipe com Joshua Pearce (Damson Idris), criando uma parceria emocionante que parte de disputas e competições, até se transformar em algo verdadeiro. 

  • Onde assistir: Apple TV.

Marty Supreme

Com direção de Josh Safdie, o filme "Marty Supreme" é um drama inspirado na vida de Marty Reisman, um lendário jogador de tênis de mesa de Nova York. O ator Timothée Chalamet, conhecido por papéis como "Adoráveis Mulheres" e "Me chame pelo seu nome", está no papel principal. 

A narrativa é ambientada nos anos 50 e vai acompanhando a carreira de Marty, deixando de ser um apostador de Manhattan e se tornando uma estrela mundial em seu esporte. 

  • Onde assistir: Em cartaz nos cinemas.
Assuntos Relacionados
Vivi Wanderley namorou com Juliano Floss até 2023.
Zoeira

Vivi Wanderley comenta fala de Juliano Floss no BBB 26: 'Não sou otária'

Cantora diz que tem direito de se defender após comentário do ex no reality.

Redação
11 de Março de 2026
Imagem de divulgação de Hamnet, O Agente Secreto e Valor Sentimental para matéria sobre onde assistir filmes indicados ao Oscar 2026.
Zoeira

Onde assistir 'O Agente Secreto' e outros filmes indicados ao Oscar 2026

A cerimônia já ocorre no próximo domingo (15).

Beatriz Rabelo
11 de Março de 2026
Wagner Moura é um homem branco de meia idade de barba e cabelo grisalhos.
Zoeira

Wagner Moura apresentará prêmio no Oscar 2026

O brasileiro concorre na categoria de "Melhor Ator" pelo papel em 'O Agente Secreto'.

Redação
11 de Março de 2026
O ator Babu Santana sorri durante uma entrevista no programa
Zoeira

Babu Santana, do 'BBB 26', é casado ou solteiro? Entenda estado civil do ator

Diversas falas e comportamentos do brother no reality causaram dúvidas se ele é comprometido ou não.

Redação
11 de Março de 2026
Wagner Moura sorridente em foto oficial na cerimônia do Oscar, com fundo dourado e letras 'OSCAR' visíveis ao fundo.
Zoeira

Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2026; veja onde assistir

Cerimônia está marcado para iniciar às 20h deste domingo (15).

Redação
11 de Março de 2026
Ana Maria Braga e Babu Santana em duas telas no Mais Você.
Zoeira

Ana Maria Braga sugere que Babu foi machista no BBB e ator reflete: 'Me arrependo'

O ator foi entrevistado após ser eliminado do reality show.

Redação
11 de Março de 2026
Ana Paula confessou que se sentiu aliviada com a eliminação de Babu.
Zoeira

Ana Paula se diz aliviada com eliminação de Babu no BBB 26

Sister afirmou que estava preocupada com imagem fora do reality após conflito com o ator.

Redação
11 de Março de 2026
Bruna revelou em janeiro que foi diagnosticada com câncer de mama com metástase.
Zoeira

Neta de Carlos Alberto diz que tumor diminuiu durante tratamento

Bruna Furlan relatou efeitos fortes da última quimioterapia, mas celebrou redução do tumor.

Redação
11 de Março de 2026
A postura de Babu no Bate-Papo BBB não agradou os internautas que acompanharam a entrevista.
Zoeira

Web critica postura de Babu Santana no 'Bate-Papo BBB'

Internautas levantaram acusações de machismo nas redes sociais.

Redação
11 de Março de 2026
Cena de bastidores de uma produção cinematográfica com equipe de filmagem, diretor e ator em um set com fotos de figurantes ao fundo, destacando a atmosfera de trabalho no cinema.
Zoeira

Veja o impacto do Oscar na bilheteria de indicados a Melhor Filme

Indicações resultaram em bons números de arrecadação para três dos dez concorrentes.

Paulo Roberto Maciel*
11 de Março de 2026
A imagem apresenta uma montagem com duas fotos do cantor Manu Chao tocando violão e sorrindo, destacando a relação com o Ceará. Na esquerda, um registro amador traz o texto 'Mano chao fazendo um show para os pescadores na boca do poço 'Paracuru/ce', enquanto na direita uma foto profissional destaca o artista com boné e colares.
Zoeira

Vídeo de Manu Chao em Paracuru viraliza; conheça relação do francês com o Ceará

O artista tem filho cearense e já dedicou música ao Estado.

João Gabriel Tréz
11 de Março de 2026
O ator Babu Santana aparece emocionado e com lágrimas nos olhos, vestindo uma camisa colorida com estampas de casas coloridas e um pente garfo roxo espetado no cabelo black power. Ele está em um cenário de estúdio com tons de amarelo e laranja, destacando sua expressão sensível durante uma entrevista após ser eliminado do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Babu Santana se emociona com reações e conquistas de aliados

Veterano aposta em vitória de Chaiany e torce que aliados “conquistem o amor do público”.

Redação
11 de Março de 2026
Tadeu e Babu.
Zoeira

BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Babu

Apresentador destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação no oitavo paredão do reality.

Redação
10 de Março de 2026
Uma pessoa sentada em um ambiente interno iluminado, vestindo uma camiseta clara e um colar escuro. Atrás, há uma planta com folhas grandes e verdes, além de uma parede em tons suaves.
Zoeira

Veja trajetória de Babu Santana, participante eliminado no 8º paredão do BBB 26

Ator entrou no reality como Veterano, mas saiu com 68,62% de votos do público.

Redação
10 de Março de 2026
Uma pessoa sentada em um sofá verde com detalhes dourados, vestindo uma roupa azul vibrante de mangas longas. As mãos estão apoiadas sobre o colo, com os dedos entrelaçados. Ao fundo, há um ambiente interno bem iluminado, com mesas, cadeiras claras e uma bancada onde aparecem recipientes com bananas. No canto inferior direito da imagem, há um logotipo de transmissão ao vivo de uma emissora de televisão.
Zoeira

Babu é o sétimo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
10 de Março de 2026
Segundo revista, o filme O Agente Secreto deve perder em todas as categorias do Oscar 2026.
Zoeira

'O Agente Secreto' deve sair sem prêmios do Oscar 2026, diz revista

Levantamento da The Hollywood Reporter usa dados estatísticos para prever vencedores da premiação.

Redação
10 de Março de 2026
Uma pessoa em ambiente externo posando com os braços apoiados na cintura, vestindo uma jaqueta jeans sobre uma blusa escura. Ao fundo, há uma paisagem composta por um corpo d’água e encostas rochosas com vegetação.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final indica sister como provável eliminada em paredão

A pessoa mais votada pelo público deixa o confinamento na noite desta terça-feira (10).

Redação
10 de Março de 2026
Kelly Key e o marido denunciaram o caso com um vídeo postado nas redes sociais.
Zoeira

Kelly Key denuncia vizinho por invasões e ameaças em condomínio no Rio

Cantora afirmou que homem já entrou em casas, apresenta comportamento obsessivo e possui histórico de violência contra a ex-mulher.

Redação
10 de Março de 2026
Solange Couto criticou Ana Paula e Milena em conversa com Gabriela.
Zoeira

No BBB 26, Solange Couto critica rivais e dispara: 'A artista aqui sou eu'

A atriz afirmou que Ana Paula Renault e Milena "querem palco" após dinâmica do programa.

Redação
10 de Março de 2026
O diretor Damien Chazelle posa segurando a estatueta do Oscar, vestindo um terno azul-marinho com lapelas pretas e gravata borboleta branca. Ao fundo, destaca-se o logotipo dourado da premiação sobre uma parede escura, compondo uma cena solene e vitoriosa.
Zoeira

Quem é o diretor mais jovem da história a ganhar o Oscar?

Vitorioso mais jovem da categoria de Melhor Direção levou a estatueta aos 32 anos e 38 dias.

João Gabriel Tréz
10 de Março de 2026