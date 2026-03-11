Web critica postura de Babu Santana no 'Bate-Papo BBB'

Após ser eliminado do BBB 26 na noite de terça-feira (10), Babu Santana participou do Bate-Papo BBB, com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. A entrevista repercutiu nas redes sociais, onde parte do público criticou a postura do ator durante a conversa.

Internautas comentaram que Babu direcionou grande parte de suas respostas apenas a Gil do Vigor, ignorando perguntas e falas de Ceci Ribeiro. Em um dos momentos, ele chegou a mencionar o nome do economista várias vezes seguidas e interrompeu a apresentadora, o que gerou acusações de machismo nas redes.

No X, antigo Twitter, alguns usuários também criticaram o tom das respostas do ator. Muitos disseram que a conversa parecia "um gaslighting em forma de entrevista", termo usado para descrever uma forma de manipulação psicológica em que informações são distorcidas para favorecer quem fala.

“Cancela essa entrevista. Puro extrato da bad vibe. Achei que ele fosse pelo menos ver as coisas por outra perspectiva fora da casa, mas que loucura isso aí”, disse uma pessoa. “O Bate-Papo BBB com o Babu é um gaslighting em forma de entrevista: nada do que a gente está vendo nos VTs é o que estamos vendo. É tudo outra coisa. Que maluquice”, escreveu mais uma. “Nossa, o Babu ignorando completamente a Ceci Ribeiro na entrevista e respondendo apenas o Gil. Que ridículo”, criticou outra internauta.

Trajetória de Babu no BBB 26

Durante o bate-papo, os apresentadores relembraram momentos da trajetória de Babu no reality. Ao comentar sua participação, o ator voltou a falar sobre os conflitos com Ana Paula Renault, com quem teve um dos principais embates da temporada.

Gil do Vigor questionou se, durante a prova do anjo que resultou no fim do grupo, Babu não percebeu que, ao eliminar Ana Paula da disputa, também estava tirando Juliano Floss da competição. O ator negou, mas explicou que seu "uni-duni-tê" havia caído no dançarino e que não teria coragem de eliminá-lo, pois sabia que o jovem tiraria Breno da prova.

O economista também relembrou uma fala de Babu no jogo, quando ele disse que Milena não teria consciência de classe e que Ana Paula jamais seria amiga dela fora do programa. Questionado se o comentário não diminuía a recreadora infantil, o ator respondeu:

"É sobre achar que ela estava sendo influenciada. Uma pessoa que tem um TOC de limpeza andando com uma pessoa que não lava colher em casa. De repente, a vida foi dura com todos os que viveram a mesma realidade que eu, e eu seja durão também, mas tô vivendo um momento de flexibilidade. Em momento nenhum quero diminuir a tia Milena".

Na entrevista, o ator ainda falou sobre sua relação com Chaiany, que começou com um tom mais paternal dentro do reality e acabou mudando ao longo do confinamento. Ele afirmou que o clima da casa pode gerar carência emocional, mas garantiu que não pretendia se envolver com a sister. Babu também revelou ter ficado encantado por Maxiane durante o programa.