Enquete BBB 26: resultado final indica sister como provável eliminada em paredão
A pessoa mais votada pelo público deixa o confinamento na noite desta terça-feira (10).
A sister Milena deve ser a provável eliminada no paredão desta terça-feira (10) no BBB 26, segundo a enquete oficial do Diário do Nordeste. O resultado final mostra a recreadora infantil deixando o reality com 52% dos votos.
O levantamento ainda aponta que o ator Babu Santana surge logo em seguida entre as opções de votos, com 45,9% entre os leitores.
Veja:
Enquanto isso, Chaiany surge com a menor quantidade de votos entre os emparedados, com apenas 2,2%, sendo a mais provável de permanecer no confinamento. A enquete já acumula mais de 86 mil votos.
Veja também
A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Relembre como foi a formação do paredão
O Paredão desta semana teve a seguinte dinâmica:
- Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
- Um emparedado pela dupla de Líderes;
- Um mais votado pela Casa;
- Contragolpe do mais votado pela Casa;
- Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7).
Já no domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão. Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.
Saiba como foi a votação no Confessionário:
- Samira votou em Marciele
- Leandro Boneco votou em Jordana
- Marciele votou em Solange Couto
- Juliano Floss votou em Marciele
- Solange Couto votou em Jordana
- Gabriela votou em Juliano Floss
- Breno votou em Jordana
- Ana Paula Renault votou em Marciele
- Babu Santana votou em Jordana
- Milena votou em Jordana
- Chaiany votou em Jordana
- Jordana votou em Solange Couto
- Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.
Como foi a prova Bate e Volta
A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas. Jordana escapou após acertar os números corretos propostos pela dinâmica.