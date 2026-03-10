Enquete BBB 26: resultado final indica sister como provável eliminada em paredão

A sister Milena deve ser a provável eliminada no paredão desta terça-feira (10) no BBB 26, segundo a enquete oficial do Diário do Nordeste. O resultado final mostra a recreadora infantil deixando o reality com 52% dos votos.

O levantamento ainda aponta que o ator Babu Santana surge logo em seguida entre as opções de votos, com 45,9% entre os leitores.

Veja:

Legenda: O resultado da enquete não influencia na votação oficial do programa.

Enquanto isso, Chaiany surge com a menor quantidade de votos entre os emparedados, com apenas 2,2%, sendo a mais provável de permanecer no confinamento. A enquete já acumula mais de 86 mil votos.

A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Relembre como foi a formação do paredão

O Paredão desta semana teve a seguinte dinâmica:

Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;

Um emparedado pela dupla de Líderes;

Um mais votado pela Casa;

Contragolpe do mais votado pela Casa;

Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7).

Já no domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão. Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.

Saiba como foi a votação no Confessionário:

Samira votou em Marciele

Leandro Boneco votou em Jordana

Marciele votou em Solange Couto

Juliano Floss votou em Marciele

Solange Couto votou em Jordana

Gabriela votou em Juliano Floss

Breno votou em Jordana

Ana Paula Renault votou em Marciele

Babu Santana votou em Jordana

Milena votou em Jordana

Chaiany votou em Jordana

Jordana votou em Solange Couto

Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.

Como foi a prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas. Jordana escapou após acertar os números corretos propostos pela dinâmica.