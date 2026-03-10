No BBB 26, Solange Couto critica rivais e dispara: 'A artista aqui sou eu'

Após a dinâmica do Sincerão, exibida na noite de segunda-feira (9), Solange Couto comentou o comportamento de alguns participantes do reality durante conversa no Quarto Sonho do Grande Amor. A atriz criticou rivais do jogo e afirmou que algumas delas estariam buscando atenção dentro da casa.

Enquanto arrumava o cabelo, Solange conversava com Gabriela sobre os desdobramentos da atividade. Durante o bate-papo, a paulista comentou uma discussão anterior envolvendo o participante Juliano Floss. "O Juliano sabe tanto que fez cagada, que, naquele dia, ele tentou me atacar e não me atacou mais. Falou que ia me infernizar", disse.

Vote na enquete do paredão

inter@

Na sequência, Solange voltou suas críticas para duas adversárias que escolheu para o chamado Pódio dos Medrosos durante a dinâmica: Ana Paula Renault e Milena.

"Ana Paula quer palco, Milena quer palco, e a artista aqui sou eu. Eu e Babu. Quem tem que ter palco somos nós, não é esse povo, não", afirmou a atriz.

Ela também acusou as colegas de tentarem ganhar destaque no programa por meio de conflitos. "Vai ser VTzeira lá na casa do caramba, comigo não rola. Se depender do meu palco e do meu público... A pessoa, para ser aplaudida, tem que ter capacidade", declarou.