CAPTEI: FIEC abre maior vitrine da indústria cearense com presença de autoridades

No circuito onde gravata encontra inovação — e onde networking virou verbo da temporada — o Federação das Indústrias do Estado do Ceará abriu, nesta segunda (9), a
Feira da Indústria FIEC, ocupando cada metro do Centro de Eventos do Ceará com um desfile de tecnologia, criatividade e poder econômico.
No comando da cena, o anfitrião Ricardo Cavalcante, recebeu um séquito de autoridades e empresários em clima de “indústria é o novo luxo”.
Entre cumprimentos e flashes institucionais, circularam nomes de peso como Ricardo Alban e o governador Elmano de Freitas, além de líderes empresariais, presidentes de sindicatos e jovens talentos do setor produtivo.
Com o tema
“A indústria conectada ao seu dia a dia”, o evento reúne 39 segmentos industriais — da moda à energia — e espera atrair 100 mil visitantes em dois dias.
O detalhe high-tech que virou comentário nos corredores: o robô humanoide
Indi, da Unitree Robotics, que deu as boas-vindas ao público com elegância digital.
Entre discursos e brindes institucionais, ficou o recado de Ricardo Cavalcante: a nova indústria cearense é tecnológica, sustentável e, sobretudo, humana — uma mistura de aço, ideias e futuro.
As fotos foram captadas por LC Moreira
