CAPTEI: FIEC abre maior vitrine da indústria cearense com presença de autoridades

No circuito onde gravata encontra inovação — e onde networking virou verbo da temporada — o Federação das Indústrias do Estado do Ceará abriu, nesta segunda (9), a Feira da Indústria FIEC, ocupando cada metro do Centro de Eventos do Ceará com um desfile de tecnologia, criatividade e poder econômico.

Legenda: Ricardo Alban, Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Cid Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Bráulio Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Erivaldo Arrais, Ananias Gomes, Paulo Marcelo Santana, José Nunes, Alex Magalhães e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha, Lúcio Alcântara, Carlos Rubens e Chico Esteves Foto: LC Moreira

No comando da cena, o anfitrião Ricardo Cavalcante, recebeu um séquito de autoridades e empresários em clima de “indústria é o novo luxo”.

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Entre cumprimentos e flashes institucionais, circularam nomes de peso como Ricardo Alban e o governador Elmano de Freitas, além de líderes empresariais, presidentes de sindicatos e jovens talentos do setor produtivo.

Legenda: Ricardo Alban Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, o evento reúne 39 segmentos industriais — da moda à energia — e espera atrair 100 mil visitantes em dois dias.

Legenda: Feira da Indústria Foto: Laura Guerreiro

O detalhe high-tech que virou comentário nos corredores: o robô humanoide Indi, da Unitree Robotics, que deu as boas-vindas ao público com elegância digital.

Legenda: Robô Humanoide Indi, da Unitree Robotics Foto: LC Moreira

Entre discursos e brindes institucionais, ficou o recado de Ricardo Cavalcante: a nova indústria cearense é tecnológica, sustentável e, sobretudo, humana — uma mistura de aço, ideias e futuro.

Legenda: Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Cid Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Feira da Indústria Foto: Laura Guerreiro

