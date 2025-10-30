Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.
Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.
IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

O acesso ao IML foi limitado pelo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.
Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil
30 de Outubro de 2025
Fachada do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) no Rio de Janeiro, familiares sentados aguardando liberação dos corpos da megaoperação. Imagem usada para matéria sobre Defensoria Pública ser barrada em perícia dos mortos no IML.
Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Servidores não conseguiram acompanhar a necropsia no IML.

Redação
30 de Outubro de 2025
Dinheiro apreendido ilustra matéria sobre operação contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
Operação contra o PCC prende 'Diabo Loiro' em SP

Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão traficantes, empresários, agiotas e influenciadores.

Redação
30 de Outubro de 2025
Japinha em fotos publicadas nas redes. Em uma dela com uma arma e outra com um cigarro.
'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.
Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo
30 de Outubro de 2025
Cleiton e Heber morreram durante megaoperação
Policiais mortos em megaoperação no Rio serão enterrados nesta quinta (30)

Corpos de dois sargentos serão sepultados. Quatro policiais morreram na operação.

Redação
30 de Outubro de 2025
Foto do presidente Lula para ilustrar a matéria sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.
‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

No texto, Lula citou a aprovação da PEC da Segurança.

Bergson Araujo Costa
29 de Outubro de 2025
Foto de ato em homenagem às vítimas no massacre do Carandiru.
Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

A ofensiva no Carandiru causou a morte de 111 detentos.

Redação e Agência Brasil
29 de Outubro de 2025
Coletiva de imprensa no Palácio Guanabara com o governador do estado do Rio de Janeiro e o Ministro da Justiça.
Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, apoio ocorre dentro dos limites constitucionais.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens de policiais militares para matéria sobre megaoperação que cria muro do Bope para encurralar traficantes no RJ.
Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025
Corpo de suspeito com roupas camufladas táticas é carregado por populares.
Moradores que retiraram roupas camufladas de mortos no Rio serão investigados

Polícia deve apurar fraude processual por parte de quem ajudou na remoção dos corpos.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens dos mortos após operação no Rio de Janeiro.
Centenas de mortos e tonelada de drogas: o que se sabe sobre a megaoperação no Rio

A operação das polícias do Rio de Janeiro tem dividido a opinião pública.

Redação
29 de Outubro de 2025
Mulher em banheiura de gelo e homem sendo arrastado pelas ryuas do rio de janeiro.
Chefes do CV ordenam castigos a quem contrariar normas na Zona Norte do Rio

Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.

Redação
29 de Outubro de 2025
Policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro.
Quem são os policiais mortos na megaoperação no Rio de Janeiro?

Quatro oficiais morreram no confronto com criminosos na terça (28).

Redação
29 de Outubro de 2025
Doca é um homem de meia idade de cavanhaque e cabelo preto curto. Na foto, ele está com semblante irritado e usa camisa azul.
70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

O criminoso era o principal alvo da megaoperação deflagrada no Rio, mas conseguiu fugir.

Redação
29 de Outubro de 2025
Corpos de Bombeiros retira corpos de homens mortos enfileirados em operação no Rio
Governo do Rio confirma 119 mortes em megaoperação

Em entrevista coletiva, foram divulgados ainda números de armas e presos nas ações.

Redação
29 de Outubro de 2025
Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Geovana Almeida*
29 de Outubro de 2025
Imagem escala de cores preto e branco mostra o terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, um dos agentes de segurança mortos na operação contra a facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025.
Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.

Carol Melo
29 de Outubro de 2025