Noiva e seis convidados são internados após beberem coquetel com metanol na Bahia

Pessoas estão hospitalizadas desde o início da semana.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem de bebida alcoólica para matéria sobre casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 48 no Brasil.
Legenda: Os principais sintomas de intoxicação por metanol costumam surgir entre 12h e 24h depois da ingestão da substância.
Foto: Shutterstock/Siamionau pavel.

Sete pessoas foram internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, na útlima segunda-feira (29). Elas tiveram a presença de metanol no sangue confirmada após o laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) baiana.

O caso aconteceu após uma festa de noivado no município. A noiva, identificada como Edicleia Andrade de Matos, de 45 anos, foi transferida para Salvador em estado grave. As informações são do portal g1.

O mesmo documento também confirmou que a vodca utilizada para fazer os coquetéis ingeridos pelas pessoas também estava contaminado com metanol. Os internados apresentaram sintomas de intoxicação pela substância. Além de Edicleia, outra pessoa, que não teve o nome revelado, foi transferida para Salvador.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal, por meio de nota, reforçou a importância de que a população não consuma bebidas destiladas de procedência suspeita até a conclusão das apurações. 

Entenda o caso

No último domingo (28), em uma comemoração de noivado em Ribeira do Pombal, cinco mulheres e dois homens, com idades entre 30 e 48 anos, começaram a apresentar os sintomas de intoxicação por metanol. A noiva está entre as pessoas.

As informações preliminares apontaram que as pessoas ingeriram um coquetel preparado com vodca. As sete foram encaminhadas ao Hospital Geral Santa Tereza, conforme revelado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na segunda-feira.

A vodca utilizada para fazer o coquetel teria sido comprada em um depósito de bebidas de Ribeira do Pombal. A Polícia Civil baiana investiga o caso como denúncia de contaminação. O estabelecimento foi fechado, e os produtos apreendidos foram levados para análise em Salvador.

O metanol é uma substância altamente tóxica, e sua ingestão pode provocar grave intoxicação, lesões severas com possibilidade de sequelas e até risco de morte. Quem ingerir algum produto que contenha metanol podem ter náuseas, dores abdominais, visão turva ou confusão mental, e devem procurar atendimento médico.

 

 
