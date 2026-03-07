'Sicário' de Vorcaro morre no hospital, anuncia advogado
Luiz Phillipi anteriormente já teria sido dado como morto pela Polícia Federal (PF), mas o hospital desmentiu.
Luiz Phillipi Machado de Morais Morão, conhecido como "Sicário" de Vocaro, morreu nesta sexta-feira (6), após o encerramento do protocolo por morte encefálica. O óbito foi confirmado pela defesa.
Na quinta-feira (5) a Polícia Federal chegou a comunicar o falecimento de Luiz Phillipi, mas a unidade hospitalar negou a informação, mantendo o paciente sob cuidados intensivos. Segundo nota da defesa, o óbito foi declarado às 18h55 desta sexta-feira (6).
Internado no Centro de terapia Intensiva do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), por tentar tirar a própria vida, ele estava lá desde quarta-feira (4). Segundo as autoridades, ele utilizou a própria camisa de manga longa para se enforcar nas grades da cela onde estava detido.
"Informamos que o quadro clínico de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18h55, após encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, 06.03.26, por volta das 10h15"
O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), seguindo o protocolo.
Relembre o caso
Luiz foi preso durante a Operação Cúmplice Zero, que investiga um sistema de fraudes financeiras. Na mesma ação, foi capturado o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como líder de uma organização criminosa estruturada em diferentes núcleos.
De acordo com a decisão emitida pelo STF, Luiz Phillipi integraria o "núcleo quatro" do esquema. Este grupo seria responsável por:
- Intimidação e obstrução de justiça;
- Monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.