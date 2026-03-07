'Sicário' de Vorcaro morre no hospital, anuncia advogado

Luiz Phillipi Machado de Morais Morão, conhecido como "Sicário" de Vocaro, morreu nesta sexta-feira (6), após o encerramento do protocolo por morte encefálica. O óbito foi confirmado pela defesa.

Na quinta-feira (5) a Polícia Federal chegou a comunicar o falecimento de Luiz Phillipi, mas a unidade hospitalar negou a informação, mantendo o paciente sob cuidados intensivos. Segundo nota da defesa, o óbito foi declarado às 18h55 desta sexta-feira (6).

Internado no Centro de terapia Intensiva do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), por tentar tirar a própria vida, ele estava lá desde quarta-feira (4). Segundo as autoridades, ele utilizou a própria camisa de manga longa para se enforcar nas grades da cela onde estava detido.

Veja também País STF diz que mensagens encontradas no celular de Vorcaro não foram para Moraes País Ex-goleiro Bruno tem liberdade condicional revogada pelo Tribunal de Justiça do RJ

"Informamos que o quadro clínico de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão evoluiu a óbito, que foi legalmente declarado às 18h55, após encerramento do protocolo de morte encefálica iniciado hoje, 06.03.26, por volta das 10h15" Defesa de Sicário

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), seguindo o protocolo.

Relembre o caso

Luiz foi preso durante a Operação Cúmplice Zero, que investiga um sistema de fraudes financeiras. Na mesma ação, foi capturado o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como líder de uma organização criminosa estruturada em diferentes núcleos.

De acordo com a decisão emitida pelo STF, Luiz Phillipi integraria o "núcleo quatro" do esquema. Este grupo seria responsável por: