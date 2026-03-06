Homem é preso após matar filho de ex-namorada e estuprá-la no RJ

Um homem foi preso após matar o filho de 11 anos, da ex-namorada, e estuprá-la em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Ele foi detido na noite de quinta-feira (5) após ação realizada por policiais civis da 57ª DP (Nilópolis). Conforme o g1, suspeito ainda tentou assassinar a mãe da vítima.

Apesar de ter fugido do local do crime, o homem foi localizado e agredido por populares. Os agentes da 57ª DP (Nilópolis) interferiram na situação e o encaminharam para a delegacia. Ele foi autuado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Entenda o crime

Na noite de quarta-feira (4), o suspeito foi para a casa da vítima, onde ela morava com o filho e a mãe. Ele não aceitava o fim do relacionamento de quase um ano e, no local, pediu para ficar no imóvel por supostamente não conseguir transporte para voltar.

Porém, de madrugada, ele a ameaçou com uma faca e cometeu o estupro. A vítima procurou atendimento médico e se encaminhou à delegacia, a fim de registrar a ocorrência.

Pela tarde, enquanto ela fazia o exame de corpo de delito, o homem retornou ao imóvel e matou o filho de 11 anos da ex-namorada. Além disso, no local, também tentou matar a mãe da vítima.

A idosa foi socorrida por um vizinho, que ouviu os pedidos de socorro. O suspeito estava estrangulando a vítima, que já tinha sido esfaqueada no braço. O homem fugiu após vizinhos aparecerem na residência.

Apesar de acionarem socorristas, a criança não resistiu aos ferimentos. Já a idosa foi encaminhada a um hospital da região.