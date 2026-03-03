Pai de suspeito de estupro coletivo em Copacabana é exonerado de cargo no RJ

O pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, José Carlos Simonin, foi exonerado do cargo de subsecretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. O afastamento ocorreu nesta terça-feira (3), após a repercussão do caso de estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, em Copacabana.

Vitor Hugo, de 18 anos, é um dos acusados de participar do crime. Além dele, outras quatro pessoas estariam envolvidas no estupro, incluindo um menor de idade.

O subsecretário é advogado e fazia parte do Conselho Gestor do Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP). Ele ainda integrava o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento (Fised).

Nota da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

"A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informa que o subsecretário José Carlos Simonin será exonerado nesta terça-feira, 3 de março. A medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados", detalhou.

Em nota, ainda acrescentaram que as investigações seguem sob responsabilidade das autoridades competentes. "A Pasta reafirma seu compromisso com a dignidade humana e a preservação da vida", apontou.

Carlos ocupava a vice-presidência do Conselho Estadual de Assistência Social, mas já tinha atuado como subsecretário de Governança, Compliance e Gestão na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ele também contribuiu para a criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social.

Entenda o caso

O caso foi denunciado à Polícia pela vítima e revelado no último sábado (28), com o indiciamento dos quatro envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18; João Gabriel Bertho Xavier, 19, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. A jovem foi atraída para o local por um ex-namorado, também de 17 anos. Segundo o relato dela à Polícia, o grupo a estuprou e agrediu com socos, chutes e tapas.

O exame de corpo de delito identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.