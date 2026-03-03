Justiça nega habeas corpus a foragidos por estupro coletivo em Copacabana

Três dos quatro foragidos pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em Copacabana, tiveram pedidos de habeas corpus negados pela Justiça do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu no último dia 31 de janeiro e foi revelado no dia 28 de fevereiro, quando foram indiciados os quatro jovens envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18 anos; João Gabriel Bertho Xavier, 19 anos, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19 anos.

Além deles, um adolescente de 17 anos também é investigado por ato infracional análogo ao crime.

Relembre o caso

Segundo depoimento da vítima, ela foi atraída por um ex-namorado também de 17 anos para o apartamento de um amigo. Quando os dois chegaram ao local, ele avisou a ela que quatro amigos dele estavam no local e que o grupo poderia fazer "algo diferente", mas a adolescente recusou a proposta.

No apartamento, a vítima foi levada para um quarto e, durante relação sexual com o ex, os quatro rapazes entraram no cômodo. Após insistência do ex, ela concordou que os amigos permanecessem lá, com a condição que não fosse tocada por eles.

Apesar disso, os quatro não respeitaram a decisão, tiraram a própria roupa e começaram a apalpá-la. Depois, a forçaram a fazer sexo oral e a obrigaram a ser penetrada por todos eles. Os homens ainda a chutaram, socaram e estapearam.

Ao fazer a denúncia, a jovem fez exame de corpo de delito, que identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.

O caso é investigado pela 12ª Delegacia de Polícia, que considera uma "emboscada planejada". O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com a denúncia por estupro com concurso de pessoas e o Tribunal de Justiça expediu mandados de prisão preventiva.

Universidade suspende por 120 dias aluno suspeito de envolvimento em estupro coletivo

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, um dos foragidos pelo crime de estupro coletivo, foi suspenso por 120 dias da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), conforme divulgado pela instituição na noite de segunda-feira (2).

A decisão foi determinada pelo reitor da Unirio e veda a circulação do foragido — que estuda Ciências Ambientais — nas áreas de convivência da universidade, incluindo salas de aula, laboratórios de ensino ou de pesquisa, bibliotecas e restaurante universitário.

Na nota pública, a Unirio manifesta “incondicional solidariedade” à vítima e reafirma “empatia e o máximo respeito” à comunidade acadêmica, “em especial às discentes, às servidoras e às funcionárias”.

“A Universidade também se coloca formalmente à disposição das autoridades policiais e judiciais para colaborar com quaisquer esclarecimentos ou providências que venham a ser solicitados”, diz ainda o texto.