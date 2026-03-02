Duas crianças são hospitalizadas após comerem doces enviados pelo ex da mãe

Duas crianças, de 6 e 9 anos, foram hospitalizadas após passarem mal, na manhã desse domingo (1°), no bairro Parque Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Os dois irmãos teriam consumido bolachas e chocolates enviados pelo ex-companheiro da mãe.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as vítimas apresentaram sintomas clínicos logo depois de ingerirem os alimentos e foram socorridas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na zona leste da capital.

Conforme última atualização sobre o estado de saúde divulgado na tarde desta segunda-feira (2), as crianças continuam internadas. As informações são do jornal Metrópoles.

Veja também País Adolescente sofre estupro coletivo em Copacabana, no RJ; veja o que se sabe Segurança Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Investigação

A Polícia Civil de São Paulo, responsável pelas investigações, determinou que uma perícia seja realizada nos pacotes dos produtos supostamente consumidos pelos irmãos. As autoridades também solicitaram que as crianças façam outros exames, visando identificar as causas e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.