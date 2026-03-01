Adriana Araújo é internada após aneurisma cerebral em BH

A sambista Adriana Araújo, referência do samba em Minas Gerais, está hospitalizada em estado gravíssimo após sofrer um aneurisma cerebral na noite de sábado (28), em Belo Horizonte. A notícia foi confirmada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista neste domingo (1º).

Segundo a nota, Adriana passou mal dentro de casa e chegou a desmaiar. Inicialmente, foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, diante da gravidade do caso, transferida para o Hospital Municipal Odilon Behrens. Exames apontaram uma hemorragia cerebral. Atualmente, ela permanece em coma, entubada e sob monitoramento intensivo.

“Os médicos nos informaram que o quadro é gravíssimo e irreversível. Neste momento, a equipe segue acompanhando a evolução clínica”, diz a nota.

A família também fez um apelo por empatia e discrição neste período difícil. “Apesar do diagnóstico médico, seguimos em oração, acreditando que a resposta final é de Deus”.