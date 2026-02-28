Diário do Nordeste
Sobe para 70 o número de mortos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá

A região da Zona da Mata de Minas Gerais sofre com enchentes, deslizamentos e pessoas desabrigadas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:46)
País
Dois trabalhadores com capacetes de proteção caminham por área tomada por lama após destruição em cenário de desastre ambiental.A foto mostra a busca por desaparecidos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá.
Legenda: Corpo de Bombeiros entrou no quinto dia de buscas por desaparecidos nas enchentes.
Foto: Tânia Rego/Agência Brasil.

O número de mortos em decorrência das fortes chuvas e deslizamentos de terra nas cidades de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, subiu para 70 neste sábado (28). O Corpo de Bombeiros entrou no quinto dia de buscas por desaparecidos em meio a tempestade que cai na região da Zona da Mata. 

Um balanço divulgado pelos bombeiros e pela Polícia Civil de Minas Gerais dá conta de 64 mortes e 1 desaparecido em Juiz de Fora, e seis mortes e 2 desaparecidos em Ubá. Neste sábado, o corpo de um homem de 46 anos foi encontrado no bairro Linhares, em Juiz de Fora. 

Conforme o Corpo de Bombeiros, as buscas em Juiz de Fora se concentram no bairro Paineiras, onde há uma criança de 9 anos desaparecida. Voluntários se uniram para auxiliar nas buscas. 

Ainda segundo os levantamentos das corporações que atuam nas buscas, há uma pessoa desaparecida no município de Cataguases, que foi atingido por uma enchente nessa sexta-feira (27). 

Milhares de desabrigados 

Desde a última segunda-feira (23), os grandes acumulados de chuva que caem na Zona da Mata já deixaram milhares de pessoas desabrigadas. De acordo com a Defesa Civil, até este sábado (28), Juiz de Fora contabilizava 8.584 desalojados e 2.367 ocorrências atendidas. 

Os temporais causaram uma série de deslizamentos, e diversas famílias tiveram as casas destruídas. O acumulado de chuva registrado em Juiz de Fora nesta semana é o maior no município desde 1961, de acordo com meteorologistas. 

