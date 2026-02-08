Açude em Morada Nova é o 1º a sangrar em 2026 no CE

Em meio às chuvas que vêm ocorrendo em todo o Ceará neste início de quadra chuvosa — período que engloba de fevereiro a maio —, o açude Curral Velho, em Morada Nova, é o primeiro a sangrar em 2026 no Estado.

As informações foram confirmadas no início da noite deste domingo (8) no Portal Hidrológico do Ceará, que reúne dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) e mostra o volume armazenado nos reservatórios do Estado.

Ainda segundo os dados da plataforma, são 41 os açudes que estão com volume inferior a 30% atualmente no Ceará, e nenhum dos 144 reservatórios, fora o Curral Velho, tem volume maior que 90% da capacidade .

Previsão do tempo

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 127 dos 184 municípios do Estado registraram chuvas entre o sábado (7) e o domingo (8).

Já para segunda (9), a previsão é de chuvas de forma mais isolada no Ceará. Conforme a Funceme, haverá perda de força da instabilidade atmosférica.

“Com isto, as chuvas devem ocorrer no centro-sul do Estado e na faixa litorânea do Estado, durante a madrugada e a manhã. No período da tarde, as chuvas devem ficar confinadas na porção Noroeste do Estado”, prevê.