Fortaleza e mais 74 cidades do Ceará estão sob aviso de risco alto para chuvas intensas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de chuvas intensas com início às 10h deste sábado (1º) e validade até às 10h desta segunda-feira (2).

Dos 184 municípios no Ceará, 75 estão com aviso meteorológico de risco alto (acima de 70%). Todas as cidades que compõem o litoral de Fortaleza estão nesta lista.

A Defesa Civil de Fortaleza enviou mensagens via celular para moradores informando sobre o "RISCO ALTO" para chuvas intensas. Além disso, reforçou para o perigo em "vias alagadas, áreas inundadas e deslizamento". Por fim, reforçava o cuidado para se proteger dos raios.

Os demais municípios do Estado estão com aviso de risco potencial a risco médio. Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

"Um aviso meteorológico difere da previsão do tempo. Enquanto a previsão do tempo informa as condições esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos, o aviso meteorológico tem caráter preventivo, alertando sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população", disse a Funceme.

VEJA LISTA DAS 75 CIDADES COM RISCO ALTO:

Litoral de Fortaleza:

Aquiraz

Beberibe

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Fortaleza

Horizonte

Itaitinga

Maracanaú

Pacajus

Pacatuba

Pindoretama

(Litoral Norte)

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Bela Cruz

Cruz

Granja

Itarema

Jijoca de Jericoacora

Marco

Miraíma

Moraújo Morrinhos

Santana do Acaraú

Litoral do Pecém:

Apuiarés

Itapajé

Itapipoca

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Maciço de Baturité:

Acarape

Barreira

Guaiúba

Guaramiranga

Ocara

Pacoti

Palmácia

Redenção

Ibiapaba:

Ararendá

Cariré

Carnaubal

Coreaú

Croatá

Frecheirinha

Graça

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Mucambo

Nova Russas

Pacujá

Pires Ferreira

Poranga

Reriutaba

São Benedito

Tianguá

Ubajara

Varjota

Viçosa do Ceará



Jaguaribara

Fortim

Itaiçaba

Palhano

Apenas a região Sertão Central ou Inhamuns não conta com municípios com risco alto de chuvas intensas para as próximas horas.

Risco médio (entre 41% e 70%):

Alto Santo

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Banabuiú

Barroquinha

Baturité

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Catunda

Chaval

Choró

Crateús

Forquilha

General Sampaio

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Independência

Irauçuba

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaruana

Limoeiro do Norte

Madalena

Martinópole

Massapê

Meruoca

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Mulungu

Novo Oriente

Paramoti

Pedra Branca

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Russas

Santa Quitéria

São João do Jaguaribe

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tejuçuoca

Uruoca

Risco potencial (de 20% a 40%):

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Ereré

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Ipaumirim

Iracema

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Orós

Parambu

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixelô

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Senador Pompeu

Solonópole

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

MAIORES CHUVAS

Segundo divulgado pela Funceme na manhã deste domingo (1º), nas últimas 24 horas, 173 dos 179 postos informados registraram chuvas. No total, houve chuva em 98 municípios do Ceará.

POSTOS COM MAIORES CHUVAS (em mm)