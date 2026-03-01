Diário do Nordeste
Fortaleza e mais 74 cidades do Ceará estão sob aviso de risco alto para chuvas intensas

Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:09)
Ceará
chuva pessoa com guarda-chuva na rua.
Legenda: Segundo divulgado pela Funceme na manhã deste domingo (1º), nas últimas 24 horas houve chuva em 98 municípios do Ceará.
Foto: Kid Júnior.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso de chuvas intensas com início às 10h deste sábado (1º) e validade até às 10h desta segunda-feira (2).

Dos 184 municípios no Ceará, 75 estão com aviso meteorológico de risco alto (acima de 70%). Todas as cidades que compõem o litoral de Fortaleza estão nesta lista.

A Defesa Civil de Fortaleza enviou mensagens via celular para moradores informando sobre o "RISCO ALTO" para chuvas intensas. Além disso, reforçou para o perigo em "vias alagadas, áreas inundadas e deslizamento". Por fim, reforçava o cuidado para se proteger dos raios. 

Os demais municípios do Estado estão com aviso de risco potencial a risco médio. Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

"Um aviso meteorológico difere da previsão do tempo. Enquanto a previsão do tempo informa as condições esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos, o aviso meteorológico tem caráter preventivo, alertando sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população", disse a Funceme.

VEJA LISTA DAS 75 CIDADES COM RISCO ALTO: 

Litoral de Fortaleza:

  • Aquiraz
  • Beberibe
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Chorozinho
  • Eusébio
  • Fortaleza
  • Horizonte
  • Itaitinga
  • Maracanaú
  • Pacajus 
  • Pacatuba
  • Pindoretama

(Litoral Norte)

  • Acaraú
  • Alcântaras
  • Amontada
  • Bela Cruz
  • Cruz
  • Granja
  • Itarema
  • Jijoca de Jericoacora
  • Marco
  • Miraíma
  • Moraújo Morrinhos
  • Santana do Acaraú

Litoral do Pecém: 

  • Apuiarés
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Pentecoste
  • São Gonçalo do Amarante
  • São Luís do Curu
  • Trairi
  • Tururu
  • Umirim
  • Uruburetama

Maciço de Baturité:

  • Acarape
  • Barreira
  • Guaiúba
  • Guaramiranga
  • Ocara
  • Pacoti
  • Palmácia
  • Redenção

Ibiapaba:

  • Ararendá
  • Cariré
  • Carnaubal
  • Coreaú
  • Croatá
  • Frecheirinha
  • Graça
  • Groaíras
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Ipaporanga
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Mucambo
  • Nova Russas
  • Pacujá
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Reriutaba
  • São Benedito
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Varjota
  • Viçosa do Ceará
  • Jaguaribara
  • Fortim 
  • Itaiçaba
  • Palhano

Apenas a região Sertão Central ou Inhamuns não conta com municípios com risco alto de chuvas intensas para as próximas horas.

Risco médio (entre 41% e 70%):

  • Alto Santo
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Aratuba
  • Banabuiú
  • Barroquinha
  • Baturité
  • Boa Viagem
  • Camocim
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Catunda
  • Chaval
  • Choró
  • Crateús
  • Forquilha
  • General Sampaio
  • Ibaretama
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Independência
  • Irauçuba
  • Itapiúna
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaruana
  • Limoeiro do Norte
  • Madalena
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Mulungu
  • Novo Oriente
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Quixeré
  • Russas
  • Santa Quitéria
  • São João do Jaguaribe
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Tabuleiro do Norte
  • Tamboril
  • Tejuçuoca
  • Uruoca

 Risco potencial (de 20% a 40%):

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Catarina
  • Cedro
  • Crato
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ereré
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Icó
  • Iguatu
  • Ipaumirim
  • Iracema
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Nova Olinda
  • Orós
  • Parambu
  • Penaforte
  • Pereiro
  • Piquet Carneiro
  • Porteiras
  • Potengi
  • Potiretama
  • Quiterianópolis
  • Quixelô
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Senador Pompeu
  • Solonópole
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Umari
  • Várzea Alegre

MAIORES CHUVAS

Segundo divulgado pela Funceme na manhã deste domingo (1º), nas últimas 24 horas, 173 dos 179 postos informados registraram chuvas. No total, houve chuva em 98 municípios do Ceará. 

POSTOS COM MAIORES CHUVAS (em mm)

  • 1 - Ibiapina (IBIAPINA): 108.5
  • 2 - Ipueiras (MATRIZ): 96.2
  • 3 - Ararendá (ARARENDA): 91.0
  • 4 - Jaguaruana (CÓRREGO DO MACHADO): 85.0
  • 5 - Ipaumirim (CANAUNA): 79.0
  • 6 - Aurora (SANTA VITORIA - LAGES): 77.0
  • 7 - Ararendá (SANTO ANTONIO): 68.4
  • 8 - Ipaumirim (IPAUMIRIM): 62.5
  • 9 - Ipueiras (AMERICA): 62.0
  • 10 - Icapuí (ICAPUI): 61.4
  • 11 - Araripe (BREJINHO): 59.0
  • 12 - Ararendá (LAGOA DE SANTO ANTONIO): 58.0
  • 13 - Boa Viagem (DOMINGOS DA COSTA): 58.0
  • 14 - Maranguape (FAZENDA COLUMINJUBA): 57.0
  • 15 - Santa Quitéria (AÇUDE EDSON QUEIROZ): 57.0
  • 16 - Ipueiras (IPUEIRAS): 56.2
  • 17 - Campos Sales (ACUDE POCO DE PEDRAS): 55.5
  • 18 - Crateús (SANTA TEREZINHA): 55.0
  • 19 - Icó (ICO): 54.0
  • 20 - Catarina (FIGUEIREDO): 53.0
  • 21 - Paramoti (JUREMA): 52.0
  • 22 - Tauá (SAO JOAO DO TRISSI): 51.0
  • 23 - Novo Oriente (EMAUS): 50.0
  • 24 - Quiterianópolis (CRUZ): 50.0
  • 25 - Crateús (IRAPUA): 49.0
  • 26 - Independência (JABURU): 48.4
  • 27 - Ipueiras (SAO JOSE DAS LONTRAS): 48.0
  • 28 - Crateús (TUCUNS): 47.0
  • 29 - Iguatu (BAU): 47.0
  • 30 - Campos Sales (CAMPOS SALES): 47.0

 

