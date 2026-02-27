Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lagoa do Mondubim alia natureza e lazer em Fortaleza

Parque urbano na Regional 10 reúne famílias e é espaço para diversão gratuita e acessível

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Parque Urbano da Lagoa do Mondubim dispõe de opções variadas de lazer para a população.
Foto: divulgação

Espaço para prática de atividades físicas, passeios, encontros de familiares e amigos, o Parque Urbano da Lagoa do Mondubim, localizado na Regional 10 de Fortaleza, proporciona um local de lazer acessível e confortável para a população.  

Inserida na bacia do Rio Maranguapinho, a lagoa integra o sistema hídrico municipal. A área passou por ampla requalificação e hoje é utilizada diariamente por moradores da região. 

O Parque conta com 200 mil metros quadrados, calçadão acessível ao redor da lagoa, além de píer e mirante panorâmico contemplativo.  

Um espaço para toda a família 

Moradora do Novo Mondubim desde que nasceu, a ouvidora Laís Medeiros, de 26 anos, comenta que, após o processo de requalificação da Lagoa do Mondubim, houve melhoras na região.  

“Hoje, eu frequento a Lagoa do Mondubim praticamente um dia sim, um dia não. Meu filho, o Bernardo, de dois anos, brinca, pula, corre, socializa com outras crianças e descarrega as energias”, conta Laís. 

A ouvidora também ressalta as barraquinhas de comida no local, que ofertam uma gastronomia variada, que aliadas à brisa da lagoa, tornam o passeio na região bastante agradável.  

“É um local de descompressão pra ele, pra mim, pra minha esposa, acho que pra todo mundo que frequenta a Lagoa do Mondubim, é um ambiente excelente. A iluminação, a questão arborizada, no entorno da lagoa, aquele píer, que possibilita tantas atividades. Recentemente tinha até aulas coletivas de forró, capoeira”, explica. 

Morador da Vila Manoel Sátiro e também frequentador do espaço da Lagoa do Mondubim, o especialista financeiro Allan Freitas, comenta que a região atualmente é um espaço seguro, com vasta presença de frequentadores para atividades variadas, especialmente no período da manhã e do fim da tarde.  

“Além disso, a revitalização contribuiu para o fomento de pequenos empreendedores no ramo alimentício, onde o espaço apresenta vários trailers com diversos tipos de culinária (pratinho, hamburgueria, açaíteria) juntamente de brinquedos eletrônicos e atividades de recreação para a criançada. Hoje, é bem movimentada, principalmente, aos finais de semana, onde várias famílias se encontram nesse espaço.” 

Segurança e acessibilidade ampliam uso 
A iluminação pública no espaço reforça a visibilidade no período noturno e facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. O parque ainda possui passeios acessíveis com pavimento regular, rampas e calçadas. 

O espaço também dispõe de areninha com campo de 744 metros quadrados e a construção de duas quadras de areia e campo de futebol. Academia ao ar livre, playground, estacionamento e paraciclos também estão disponíveis à população. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Lagoa do Mondubim alia natureza e lazer em Fortaleza

Parque urbano na Regional 10 reúne famílias e é espaço para diversão gratuita e acessível

Agência de Conteúdo DN
Há 23 minutos
foto de mão segurando uma CNH.
Ceará

CNH gratuita: Governo abre 150 vagas para público LGBTI+ no Ceará

Saiba como se inscrever no programa CNH Popular.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Mão segura documentação como RG e certidão de nascimento.
Ceará

Mutirão recebe inscrições para retificação de nome e gênero de pessoas trans em Fortaleza

A mobilização começa na próxima segunda-feira (2) e segue até 6 de março.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga
Ceará

Músico cearense leva piano de 120 kg para ponto mais alto de Guaramiranga

Paulo Rodrigo, de 42 anos, tocou o instrumento no Pico Alto, na cidade serrana, e garantiu recorde nacional.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Sala de aula de música com cerca de 12 adolescentes sentados em cadeiras azuis, usando uniforme escolar, enquanto um professor em pé conduz a atividade na frente do grupo. Nas paredes, há vários violões pendurados e, ao fundo, uma bateria e outros instrumentos musicais, indicando um ambiente de ensino artístico em tempo integral.
Ceará

Estados do Nordeste lideram oferta de ensino médio integral na rede pública; CE é 3º em matrículas

Dados do Censo Escolar apontam que 57% dos alunos de escolas estaduais e federais no Ceará estudam em jornada ampliada.

Thatiany Nascimento
26 de Fevereiro de 2026
Ilustração de um balão de ar quente azul e amarelo com o texto Fortaleza 300 Anos, sobrevoando uma praça com prédios históricos. O balão possui uma cabine de vidro com pessoas, tendo o mar ao fundo.
Ceará

CDL propõe balão panorâmico no Centro em comemoração aos 300 anos de Fortaleza

Investimento necessário para o projeto é estimado entre R$ 12 e 18 milhões.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Chuva em Fortaleza.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

Renato Bezerra
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Censo escolar registra redução de alunos na educação básica; CE teve 24 mil matrículas a menos

A queda não significa, necessariamente, diminuição da oferta de vagas ou piora no acesso à escola.

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
26 de Fevereiro de 2026
Praia de Iracema.
Ceará

Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas

Os cearenses terão duas oportunidades de pausar a rotina.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Com descontos, Unifor facilita acesso para estudantes acima dos 50 anos

Universidade conta com programa especial para alunos com mais de 50 anos, ampliando as oportunidades de crescimento.

Agência de Conteúdo DN
26 de Fevereiro de 2026
Foto de fósseis de peixes que estavam na Suíça e foram repatriados no Cariri.
Ceará

Fósseis que estavam na Suíça são repatriados no Cariri

Material havia sido retirado ilegalmente da Bacia do Araripe.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Motocicleta no chão atrás de ônibus.
Ceará

Motociclista avança preferencial, bate em ônibus e morre no Meireles, em Fortaleza

Segundo a AMC, que atendeu à ocorrência, o condutor da motocicleta não era habilitado para pilotar.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Mulher em alagamento segurando guarda-chuva e uma bolsa em um dia chuvoso.
Ceará

Inmet emite aviso de chuvas intensas para 38 cidades do Ceará; veja lista

As fortes precipitações estão previstas até as 23h59 de sexta-feira (27).

João Lima Neto
25 de Fevereiro de 2026
Tutora de Luna fez relato em vídeo sobre a morte do animal.
Ceará

Empresário da 'picape voadora' é suspeito de atropelar e matar cachorro em Russas

Homem prestou depoimento em delegacia nessa terça-feira (24).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Imagem é dividida em duas partes. De um lado, mostra uma foto de Maria de Jesus vestindo uma blusa lilás e um short preto, com a mão na cintura e olhando para o lado. A outra metade mostra uma imagem da cachoeira de Pires Ferreira.
Ceará

Após morte de turista, cachoeira em Pires Ferreira tem acesso restrito e novas sinalizações

Maria de Jesus Rodrigues Paiva estava na cidade a passeio quando foi atingida por pedra.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Obra de pavimentação de ruas por trabalhadores em uniforme laranja na cidade, com construções e edifícios ao fundo, serviço de revitalização urbana em andamento.
Ceará

Ruas do Centro de Fortaleza serão interditadas para obras; veja desvios

Interdição deve durar entre 30 e 45 dias.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Uma criança recebe uma injeção no braço de um profissional de saúde usando luvas. A criança veste uma camisa floral amarela.
Ceará

Ceará já registra oito mortes por meningite em 2026; entenda a doença

Jovens são maioria entre os 25 casos confirmados neste ano.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Jato de água potente em formato de véu sendo liberado de um tubo industrial robusto na barragem do açude Orós, no Ceará.
Ceará

Águas do Orós e Castanhão devem chegar à Grande Fortaleza nesta terça (24)

Medida deve complementar sistema de abastecimento metropolitano.

Nicolas Paulino
24 de Fevereiro de 2026
O logotipo do Ministério Público do Estado do Ceará está fixado em uma parede de pedras claras, exibindo um brasão circular com o mapa do estado e a balança da justiça. Ao lado, a sigla MPCE em relevo verde e vermelho acompanha o nome da instituição em letras verdes, criando uma composição institucional sóbria e oficial.
Ceará

Homem é condenado após publicações contra escola particular do Eusébio

Pai de aluno divulgava conteúdos contrários a temas ensinados na escola desde outubro de 2022.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Parque aquático em barraca de praia.
Ceará

Nova proposta para barracas de praia em Fortaleza exige fim dos parques aquáticos e dívidas pagas

Próxima fase requer concurso de ideias arquitetônicas para requalificação urbanística e ambiental da área.

Luana Severo
24 de Fevereiro de 2026