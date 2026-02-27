Lagoa do Mondubim alia natureza e lazer em Fortaleza

Espaço para prática de atividades físicas, passeios, encontros de familiares e amigos, o Parque Urbano da Lagoa do Mondubim, localizado na Regional 10 de Fortaleza, proporciona um local de lazer acessível e confortável para a população.

Inserida na bacia do Rio Maranguapinho, a lagoa integra o sistema hídrico municipal. A área passou por ampla requalificação e hoje é utilizada diariamente por moradores da região.

O Parque conta com 200 mil metros quadrados, calçadão acessível ao redor da lagoa, além de píer e mirante panorâmico contemplativo.

Um espaço para toda a família

Moradora do Novo Mondubim desde que nasceu, a ouvidora Laís Medeiros, de 26 anos, comenta que, após o processo de requalificação da Lagoa do Mondubim, houve melhoras na região.

“Hoje, eu frequento a Lagoa do Mondubim praticamente um dia sim, um dia não. Meu filho, o Bernardo, de dois anos, brinca, pula, corre, socializa com outras crianças e descarrega as energias”, conta Laís.

A ouvidora também ressalta as barraquinhas de comida no local, que ofertam uma gastronomia variada, que aliadas à brisa da lagoa, tornam o passeio na região bastante agradável.

“É um local de descompressão pra ele, pra mim, pra minha esposa, acho que pra todo mundo que frequenta a Lagoa do Mondubim, é um ambiente excelente. A iluminação, a questão arborizada, no entorno da lagoa, aquele píer, que possibilita tantas atividades. Recentemente tinha até aulas coletivas de forró, capoeira”, explica.

Morador da Vila Manoel Sátiro e também frequentador do espaço da Lagoa do Mondubim, o especialista financeiro Allan Freitas, comenta que a região atualmente é um espaço seguro, com vasta presença de frequentadores para atividades variadas, especialmente no período da manhã e do fim da tarde.

“Além disso, a revitalização contribuiu para o fomento de pequenos empreendedores no ramo alimentício, onde o espaço apresenta vários trailers com diversos tipos de culinária (pratinho, hamburgueria, açaíteria) juntamente de brinquedos eletrônicos e atividades de recreação para a criançada. Hoje, é bem movimentada, principalmente, aos finais de semana, onde várias famílias se encontram nesse espaço.”

Segurança e acessibilidade ampliam uso

A iluminação pública no espaço reforça a visibilidade no período noturno e facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. O parque ainda possui passeios acessíveis com pavimento regular, rampas e calçadas.