Inmet emite aviso de chuvas intensas para 38 cidades do Ceará; veja lista
As fortes precipitações estão previstas até as 23h59 de sexta-feira (27).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como "perigo" para 38 municípios das regiões do Cariri e Centro-Sul do Ceará.
O aviso teve início às 9h30 de terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27).
De acordo com o órgão, estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.
O Inmet aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.
Veja lista de municípios incluídos em alerta de chuvas do Inmet:
- Abaiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Parambu
- Penaforte
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- SaboeiroSalitre
- Santana do Cariri
- Tarrafas
- Tauá
- Várzea Alegre
Orientações
Conforme o Inmet, em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
A população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.