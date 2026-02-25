Diário do Nordeste
Inmet emite aviso de chuvas intensas para 38 cidades do Ceará; veja lista

As fortes precipitações estão previstas até as 23h59 de sexta-feira (27).

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará
Mulher em alagamento segurando guarda-chuva e uma bolsa em um dia chuvoso.
Legenda: De acordo com o órgão, estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia.
Foto: Kid Jr/SVM.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade  classificado como "perigo" para 38 municípios das regiões do Cariri e Centro-Sul do Ceará.

O aviso teve início às 9h30 de terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27).

De acordo com o órgão, estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.

O Inmet aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

Veja lista de municípios incluídos em alerta de chuvas do Inmet:

  • Abaiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Barbalha
  • Barro
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Catarina
  • Crato
  • Farias Brito
  • Granjeiro
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Mauriti
  • Milagres
  • Missão Velha
  • Nova Olinda
  • Novo Oriente
  • Parambu
  • Penaforte
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • SaboeiroSalitre
  • Santana do Cariri
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Várzea Alegre

Orientações

Conforme o Inmet, em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

A população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

