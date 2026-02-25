Inmet emite aviso de chuvas intensas para 38 cidades do Ceará; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como "perigo" para 38 municípios das regiões do Cariri e Centro-Sul do Ceará.

O aviso teve início às 9h30 de terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27).

De acordo com o órgão, estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.

O Inmet aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

Veja lista de municípios incluídos em alerta de chuvas do Inmet:

Abaiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Crato

Farias Brito

Granjeiro

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Novo Oriente

Parambu

Penaforte

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

SaboeiroSalitre

Santana do Cariri

Tarrafas

Tauá

Várzea Alegre

Orientações

Conforme o Inmet, em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

A população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.