Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé

Canindé registrou diversos pontos de alagamento na noite desse sábado (21). Imagens compartilhadas em redes sociais mostram vias tomadas pela água e casas invadidas pela enxurrada.

A Defesa Civil do município informou que os alagamentos foram pontuais e que equipes já estão em campo prestando assistência às famílias afetadas.

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Canindé foi a cidade cearense com o maior volume de chuvas, chegando a 59,3 mm entre o sábado e o domingo (22).

Nas redes sociais, moradores da cidade, localizada no Sertão Central cearense, publicaram vídeos das ruas alagadas e das águas entrando nos estabelecimentos comerciais e nas casas.

A hair stylist Vanusia Barros foi uma das passou por essa situação.

"Foi uma chuva de mais de uma hora e os esgotos não suportaram, aí entrou nas casas", relata ao Diário do Nordeste. "Faz um mês, mais ou menos, que choveu e entrou também".

Ela fala que "chove e inunda", mas quando a chuva acaba "vai embora a água". Neste domingo, conta ela, a cidade já amanheceu sem o problema. "Aqui nunca chove, então quanto alaga, a gente nem acha ruim", acrescenta.

Orientações para os moradores

A Defesa Civil destacou a importância de a população entrar em contato imediatamente em caso de ocorrências graves por meio dos telefones de emergência: 199 ou (85) 99987-5557.

As autoridades também orientam que os moradores acompanhem os avisos meteorológicos da Funceme e do Inmet.

