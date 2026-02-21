Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé
A Defesa Civil informou que os alagamentos foram pontuais.
Canindé registrou diversos pontos de alagamento na noite desse sábado (21). Imagens compartilhadas em redes sociais mostram vias tomadas pela água e casas invadidas pela enxurrada.
A Defesa Civil do município informou que os alagamentos foram pontuais e que equipes já estão em campo prestando assistência às famílias afetadas.
Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Canindé foi a cidade cearense com o maior volume de chuvas, chegando a 59,3 mm entre o sábado e o domingo (22).
Nas redes sociais, moradores da cidade, localizada no Sertão Central cearense, publicaram vídeos das ruas alagadas e das águas entrando nos estabelecimentos comerciais e nas casas.
A hair stylist Vanusia Barros foi uma das passou por essa situação.
"Foi uma chuva de mais de uma hora e os esgotos não suportaram, aí entrou nas casas", relata ao Diário do Nordeste. "Faz um mês, mais ou menos, que choveu e entrou também".
Ela fala que "chove e inunda", mas quando a chuva acaba "vai embora a água". Neste domingo, conta ela, a cidade já amanheceu sem o problema. "Aqui nunca chove, então quanto alaga, a gente nem acha ruim", acrescenta.
Assista ao vídeo
Orientações para os moradores
A Defesa Civil destacou a importância de a população entrar em contato imediatamente em caso de ocorrências graves por meio dos telefones de emergência: 199 ou (85) 99987-5557.
As autoridades também orientam que os moradores acompanhem os avisos meteorológicos da Funceme e do Inmet.
Veja onde foram as 10 maiores chuvas do Ceará até agora
A chuva atingiu pelo menos 39 municípios cearenses entre o sábado e o domingo. De acordo com os dados da Funceme, até às 13h20 deste domingo, os maiores acumulados de chuva no Estado ocorreram em:
- Canindé: 59,3 mm
- General Sampaio: 41,4 mm
- Varjota: 32 mm
- Ibiapina: 30,3 mm
- Missão Velha: 23,4 mm
- Ubajara: 23 mm
- São Benedito: 22 mm
- Carnaubal: 21,2 mm
- Orós: 21 mm
- Guaraciaba do Norte: 17 mm